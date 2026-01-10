Leapmotor svela espansione globale: debutto europeo B03X, interni B05 e nuova B10 REEV Hybrid al Salone

Espansione europea e partnership strategiche

Leapmotor accelera l’espansione in Europa puntando su qualità, accessibilità e scala industriale, con il supporto decisivo della partnership con Stellantis. La collaborazione consente una distribuzione capillare e tempi di go-to-market ridotti su quattro continenti, mentre la rete globale supera i 1.700 punti vendita e assistenza in oltre 40 mercati. Nel 2025 il marchio ha consegnato circa 600.000 veicoli, superando il milione dalla fondazione e guidando le start-up NEV cinesi per volumi.

Il 2025 è stato il primo anno completo in Europa, dedicato alla costruzione delle fondamenta: tre modelli lanciati, oltre 800 punti vendita attivati e più di 35.000 immatricolazioni. Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, l’azienda conferma il Vecchio Continente come fulcro della strategia, con il 2026 orientato all’accelerazione commerciale e all’ampliamento della gamma. “Ambizioni globali basate su rigore qualitativo e coerenza,” ha dichiarato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, ribadendo l’obiettivo di offrire veicoli elettrici ad alte prestazioni a prezzi accessibili.

La roadmap integra nuovi lanci e una piattaforma globale progettata per standard internazionali, mentre la governance industriale condivisa con Stellantis garantisce sinergie su supply chain, omologazioni e assistenza post-vendita. La priorità resta l’Europa, con investimenti in rete, servizi e tecnologie ADAS per consolidare penetrazione e fiducia dei clienti.

Anteprima europea della b03x e visione di design

Debutto europeo per la Leapmotor B03X, nuova compatta sviluppata su piattaforma globale e pensata per gli standard internazionali, con focus su affidabilità elettrica, tecnologia intelligente e praticità quotidiana. Il modello trasferisce i punti di forza della B10 in una soluzione più agile e urbana, senza rinunciare a spazio e comfort di bordo.

La B03X adotta un linguaggio formale rassicurante, con volumi puliti e superfici continue progettate per trasmettere solidità e calma, privilegiando una visione di lungo periodo rispetto alle mode. Target: clienti europei alla ricerca di un accesso competitivo alla mobilità a zero emissioni, con un’attenzione concreta a qualità percepita e usabilità.

Elemento chiave è la filosofia “scelte senza compromessi”: ergonomia, integrazione digitale e gestione energetica vengono bilanciate per l’uso quotidiano in contesto urbano, mantenendo un’impostazione da segmento compatto globale. La B03X consolida l’impegno del marchio nel continente e apre un nuovo capitolo nell’offerta elettrica accessibile del brand.

B10 reev hybrid: lancio, tecnologia e posizionamento

La Leapmotor B10 REEV Hybrid arriva in Europa con ordini aperti dal 9 gennaio in Belgio a partire da 29.900 €, con estensione agli altri mercati, Italia inclusa, entro fine mese. L’architettura range extender unisce trazione elettrica e generatore a benzina per ricarica in marcia, mantenendo la sensazione di guida tipica dell’elettrico e continuità sui lunghi viaggi.

Il sistema abbina un motore elettrico a un generatore 1.5L da 50 kW, batteria da 18,8 kWh e autonomia in elettrico fino a 80 km WLTP (dati preliminari), per un’estensione complessiva fino a 900 km. Quattro modalità energetiche — EV+, EV, Fuel, Power+ — permettono di modulare prestazioni ed efficienza in base allo scenario d’uso.

Le dimensioni (4.530 x 1.885 x 1.655 mm; passo 2.735 mm) bilanciano agilità urbana e spazio a bordo, con record di abitabilità per testa anteriore e posteriore nella categoria. Interni con sedili anteriori in eco-pelle riscaldati e ventilati, abitacolo curato e vani funzionali per l’uso quotidiano.

L’infotainment ruota su LEAP OS 4.0 Plus e chipset Qualcomm 8155, con display HD 2.5K da 14,6”, interfaccia personalizzabile e audio a 12 altoparlanti. Sicurezza rafforzata da scocca ad alta resistenza, sette airbag e 17 funzioni ADAS. Due allestimenti — Life e Design — sei tinte esterne e tre combinazioni interne semplificano la configurazione, rivolgendosi a famiglie, utenti tech e clienti in upgrade nel segmento B-SUV.

