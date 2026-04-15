Le Iene su Italia 1 anticipazioni complete, ospiti e servizi esclusivi

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Le Iene del 15 aprile: inchieste, polemiche e ospiti in studio

Chi: la redazione de Le Iene, con gli inviati Filippo Roma, Roberta Rei, Luca Sgarbi, Veronica Ruggeri, e gli ospiti Samurai Jay, LDA, Aka7even, Rocco Casalino e Alejandro Martinez.

Che cosa: una puntata ad alta tensione tra inchieste giudiziarie, scontro con Mario Adinolfi, crisi della Nazionale e cyber-rischi.

Dove: negli studi di Italia 1, con diffusione anche in streaming sul sito ufficiale del programma.

Quando: mercoledì 15 aprile, in prima serata alle 21:20.

Perché: per rispondere alle accuse pubbliche al format, raccontare il caso dell’“angelo della morte” di Forlì, analizzare il fallimento dell’Italia verso i Mondiali 2026 e indagare nuove minacce informatiche.

In sintesi:

Scontro tra Filippo Roma e Mario Adinolfi sulle accuse di falsificazioni nei servizi de Le Iene .

e sulle accuse di falsificazioni nei servizi de . Nuove rivelazioni sul caso dell’“angelo della morte” di Forlì , con otto anziani deceduti.

, con otto anziani deceduti. Intervista a Gabriele Gravina sulla crisi strutturale della Nazionale e del calcio italiano.

sulla crisi strutturale della Nazionale e del calcio italiano. Inchiesta sul gruppo hacker Alpha Team e sul presunto leader Zorg.

Servizi, ospiti e temi centrali della puntata di Le Iene

La nuova puntata di Le Iene, ideata da Davide Parenti e diretta da Antonio Monti, torna su Italia 1 con una scaletta costruita su casi d’attualità e dossier sensibili, tra giustizia, sport e cybersicurezza.

Al centro, l’aggressione subita dall’inviato Filippo Roma, strattonato per i capelli durante un confronto con il giornalista e politico Mario Adinolfi. Quest’ultimo accusa il programma di *“raccontare falsità, usare figuranti e affidarsi a un pregiudicato”*. La redazione replica punto per punto, ricostruendo le circostanze e difendendo il metodo d’inchiesta utilizzato nelle sue produzioni televisive.

Un altro focus è l’intervista doppia a Rocco Casalino e al compagno Alejandro Martinez, affiancata alla presenza in studio dei cantanti Samurai Jay, LDA e Aka7even, volti ormai consolidati nel panorama musicale italiano e già protagonisti sul palco di Sanremo.

Inchieste su cronaca nera, calcio italiano e minacce digitali

L’esclusiva di Roberta Rei affronta il caso del presunto “angelo della morte” di Forlì, il 27enne Luca Spada, soccorritore della Croce Rossa arrestato dopo essere stato indagato per la morte sospetta di otto anziani, deceduti nel 2025 a breve distanza temporale dai trasporti in ambulanza effettuati durante i suoi turni.

L’inchiesta ricostruisce i decessi, le perplessità nate tra i colleghi e il ruolo decisivo della collega che per prima ha segnalato le anomalie, aprendo il fascicolo che ha portato alle misure cautelari. L’obiettivo è chiarire modalità operative, protocolli di soccorso e possibili falle nei controlli.

Sul fronte sportivo, il servizio di Luca Sgarbi ospita la prima intervista televisiva di Gabriele Gravina dopo l’uscita dell’Italia dalle qualificazioni ai Mondiali 2026, eliminata ai rigori dalla Bosnia. Si discute di crisi strutturale del movimento calcistico, carenza di talenti, gestione dei vivai e responsabilità federali.

Infine, Veronica Ruggeri prosegue la sua indagine nel lato oscuro del web, riuscendo a parlare con Zorg, presunto leader dell’Alpha Team, gruppo di hacker accusato di mettere a rischio sistemi di sicurezza critica. Il servizio entra nel merito delle tecniche usate, dei potenziali target e della vulnerabilità delle infrastrutture digitali italiane.

Impatto delle inchieste e possibili sviluppi futuri

Le inchieste annunciate promettono ripercussioni su più fronti: dalle eventuali responsabilità sanitarie nel caso Spada, alle scelte strategiche della FIGC, fino all’aggiornamento delle politiche di cybersecurity di enti pubblici e aziende italiane.

La puntata consolida la linea editoriale di Le Iene orientata a verifiche documentali, confronto con i diretti interessati e attenzione alle denunce interne ai sistemi indagati, elementi oggi centrali per la credibilità informativa e per il dibattito pubblico su cronaca, sport e sicurezza digitale.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Le Iene del 15 aprile?

La puntata va in onda mercoledì 15 aprile alle 21:20 su Italia 1 ed è disponibile anche in streaming.

Chi è Luca Spada e perché è chiamato angelo della morte?

Luca Spada è un soccorritore della Croce Rossa, arrestato e indagato per otto decessi sospetti di anziani trasportati in ambulanza.

Cosa ha detto Mario Adinolfi contro Le Iene e Filippo Roma?

Mario Adinolfi ha accusato il programma di *“raccontare falsità”*, usare figuranti e ha definito Filippo Roma un pregiudicato, ricevendo risposta in puntata.

Perché la Nazionale italiana è fuori dai Mondiali 2026?

L’Italia è stata eliminata ai rigori dalla Bosnia; Gabriele Gravina discute cause strutturali: gestione vivai, carenza talenti e criticità della governance.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Le Iene?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale di informazioni provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.