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Lady Gaga annulla il concerto per motivi di salute e preoccupazione

Lady Gaga annulla il concerto per motivi di salute e preoccupazione

Lady Gaga annulla un concerto a Montreal per un’infezione respiratoria

Lady Gaga, impegnata nel tour mondiale The Mayhem Ball legato al nuovo album, ha annullato il terzo concerto previsto a Montreal, in Canada, la sera del 7 aprile. La popstar newyorkese, all’anagrafe Stefani Germanotta, ha comunicato ai fan via Instagram di non potersi esibire per un serio problema di salute. Il medico le ha imposto lo stop a causa di una infezione respiratoria in peggioramento, che le impedisce di garantire uno spettacolo all’altezza degli standard abituali. La cancellazione arriva nella fase finale del tour, che dopo le tappe da New York a Tokyo dovrebbe concludersi il 13 aprile al Madison Square Garden. La decisione, dolorosa ma necessaria, riapre il tema della tutela della salute degli artisti in tournée globale.

In sintesi:

  • Lady Gaga annulla il concerto del 7 aprile a Montreal per un’infezione respiratoria.
  • La decisione è stata presa su consiglio del medico per evitare aggravamenti.
  • Il tour mondiale The Mayhem Ball prosegue verso la chiusura a New York.
  • L’episodio rilancia il tema della salute fisica e mentale degli artisti in tour.

Il messaggio di Lady Gaga ai fan e il contesto del tour

Nelle sue storie Instagram, Lady Gaga ha scritto: “Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto”. L’annullamento riguarda il terzo show consecutivo a Montreal, dopo le serate già sold out di giovedì 2 e venerdì 3 aprile. L’artista ha raccontato di aver lottato per giorni contro un’infezione respiratoria, tentando di riposare e curarsi senza interrompere il tour.

“La situazione è peggiorata, il mio medico mi ha fortemente consigliato di non esibirmi”, ha spiegato, aggiungendo di non riuscire a garantire lo spettacolo che i fan meritano. Ha poi espresso un rammarico profondo: “So quanto sia deludente e non potrei sentirmi peggio per avervi deluso”. Rivolgendosi al pubblico canadese, ha definito “magiche e profondamente significative” le prime due serate a Montreal e ha concluso: “A tutti coloro che sarebbero venuti stasera: sono devastata e mi dispiace davvero tanto”.

Il tour The Mayhem Ball, che intreccia musica, moda e performance art nelle principali metropoli globali, resta al momento confermato per la data finale al Madison Square Garden, salvo diversa indicazione medica.

Salute degli artisti, un tema sempre più centrale nei tour mondiali

L’infezione respiratoria che ha colpito Lady Gaga, con sintomi come febbre, tosse e spossatezza, rientra tra le patologie più diffuse secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. In tour, ritmi estremi, viaggi continui e sbalzi climatici aumentano il rischio di complicazioni se non si osserva il necessario riposo.

La scelta di fermarsi, spesso percepita come segno di debolezza, è in realtà un atto di responsabilità verso se stessi e il proprio pubblico: esibirsi malati può compromettere sia la salute sia la qualità artistica. Negli ultimi anni diversi artisti italiani hanno intrapreso decisioni analoghe: Gianluca Grignani ha annullato il tour previsto a fine marzo per problemi di salute che richiedono accertamenti, mentre Caparezza ha dovuto riprogrammare gli impegni live. Anche il cantautore Roberto Vecchioni ha sospeso per due mesi il proprio tour per motivi medici.

L’episodio di Lady Gaga conferma come la sostenibilità fisica e mentale dei tour globali sia ormai un elemento centrale nella pianificazione delle carriere musicali.

FAQ

Perché Lady Gaga ha cancellato il concerto di Montreal?

La cancellazione è avvenuta perché Lady Gaga soffre di un’infezione respiratoria in peggioramento, e il medico le ha imposto uno stop immediato per tutelare la salute.

Il tour The Mayhem Ball di Lady Gaga è stato sospeso?

Al momento il tour The Mayhem Ball non risulta sospeso completamente: è stata cancellata solo la singola data di Montreal, in attesa delle valutazioni mediche successive.

I biglietti del concerto annullato di Lady Gaga saranno rimborsati?

Sì, normalmente i biglietti per uno spettacolo annullato vengono rimborsati o convertiti, secondo le condizioni del rivenditore ufficiale e dell’organizzatore locale dell’evento.

Quali sono i sintomi più comuni di un’infezione respiratoria?

Generalmente un’infezione respiratoria provoca febbre, tosse secca o produttiva, mal di gola, stanchezza intensa e talvolta difficoltà respiratorie, con necessità di riposo e monitoraggio medico accurato.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Lady Gaga?

L’articolo è stato elaborato attingendo in modo congiunto alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate criticamente dalla nostra Redazione.

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