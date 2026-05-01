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Britney Spears accusata in tribunale e sorpresa allontanarsi dalla clinica

Britney Spears accusata in tribunale e sorpresa allontanarsi dalla clinica

Britney Spears incriminata per guida in stato di ebbrezza in California

La cantante Britney Spears è stata formalmente incriminata per guida sotto l’effetto combinato di alcol e droghe.
Il caso nasce dall’arresto del 4 marzo sulla US-101, nei pressi di Newberry Park, in California, dopo una segnalazione per guida irregolare ad alta velocità.
I pubblici ministeri della contea di Ventura hanno depositato le accuse e convocato la popstar per un’udienza preliminare fissata a lunedì 4 maggio, considerata però per un “reato minore”.

Parallelamente, l’artista è stata avvistata fuori da una clinica di riabilitazione dove era entrata volontariamente il 12 aprile, nel tentativo di dimostrare alle autorità l’intenzione di affrontare i problemi con alcol e farmaci.
Il procedimento giudiziario potrebbe concludersi con un patteggiamento “wet reckless”, che prevede libertà vigilata, corso obbligatorio sul DUI e sanzioni economiche.

In sintesi:

  • Britney Spears incriminata in California per guida sotto effetto combinato di alcol e droghe.
  • L’arresto risale al 4 marzo sulla US-101 vicino a Newberry Park.
  • La popstar è entrata in rehab il 12 aprile ma è già stata vista all’esterno.
  • L’udienza del 4 maggio potrebbe chiudersi con un patteggiamento “wet reckless”.

I fatti: arresto, incriminazione e percorso in rehab di Britney Spears

Il 4 marzo gli agenti della California Highway Patrol hanno fermato una BMW 430i nera, segnalata per guida irregolare e ad alta velocità.
Dall’auto è scesa Britney Spears, sottoposta a test sul posto e poi arrestata sulla corsia d’emergenza della US-101.
Il suo manager Cade Hudson ha definito l’episodio un “incidente ingiustificabile”, annunciando un imminente percorso di cura.

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Il 12 aprile la cantante è entrata in una clinica di riabilitazione, con un programma che, secondo indiscrezioni, sarebbe dovuto durare almeno un mese.
I paparazzi l’hanno però immortalata il 30 aprile fuori dalla struttura, alimentando interrogativi sulla durata effettiva del trattamento.

Nel frattempo, i pubblici ministeri di Ventura County hanno formalizzato l’accusa di guida sotto l’influenza di alcol e almeno una sostanza.
Nei documenti non è indicata la droga, ma i media citano il rinvenimento in auto di flaconi di Adderall, psicostimolante che la stessa artista ha menzionato nel suo libro The Woman in Me come farmaco assunto nei periodi di maggiore sofferenza emotiva.

Scenari in tribunale e possibili effetti sull’immagine pubblica

Britney Spears è stata convocata per l’udienza preliminare del 4 maggio, ma la legge californiana non le impone la presenza personale in aula per un reato minore di DUI.
Potrà quindi comparire soltanto il suo avvocato.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Ventura ha spiegato che, in casi analoghi senza precedenti, incidenti o feriti, viene spesso proposta la formula “wet reckless”: dichiarazione di colpevolezza per guida spericolata con coinvolgimento di alcol/droghe, dodici mesi di libertà vigilata, corso obbligatorio sul DUI, riconoscimento degli eventuali giorni già trascorsi in custodia e pagamento delle multe previste.

Per l’immagine della “principessa del pop”, reduce da anni di tutela legale e da tensioni familiari con l’ex marito Kevin Federline, il fascicolo penale pesa soprattutto sul piano reputazionale.
La scelta documentata di entrare in rehab e affrontare il tema della dipendenza potrebbe però diventare, anche mediaticamente, il perno di una possibile narrativa di responsabilità e recupero.

FAQ

Qual è l’accusa principale contro Britney Spears in California?

L’accusa principale riguarda la guida sotto l’influenza combinata di alcol e almeno una sostanza, classificata come reato minore secondo la normativa della contea di Ventura.

Britney Spears dovrà presentarsi personalmente in tribunale?

No, per questo reato minore non è obbligata a comparire di persona: potrà rappresentarla esclusivamente il suo avvocato durante l’udienza preliminare.

Che cos’è il patteggiamento “wet reckless” citato nel caso Spears?

È un accordo che prevede ammissione di colpa per guida spericolata con alcol/droghe, dodici mesi di libertà vigilata, corso DUI obbligatorio e pagamento di multe.

Britney Spears rischia concretamente il carcere per questo episodio?

No, le informazioni disponibili indicano che, in assenza di precedenti, incidenti o feriti, l’esito più probabile è una pena alternativa senza detenzione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Britney Spears?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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