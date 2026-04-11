Home / SPETTACOLI & CINEMA / Euphoria guida completa alle prime due stagioni della serie cult

Euphoria 3, cosa ricordare delle prime stagioni prima del gran finale

Chi: i protagonisti di Euphoria, in primis Rue Bennett, Jules, Nate, Cassie, Maddy, Lexi e Fez.

Che cosa: il riassunto essenziale delle prime due stagioni e le premesse narrative della stagione 3, già annunciata come conclusiva.

Dove: nell’universo adolescenziale e poi adulto creato da Sam Levinson per HBO, distribuito in Italia in streaming.

Quando: dopo il salto temporale di circa cinque anni previsto per i nuovi episodi, che trasformerà i protagonisti in giovani adulti.

Perché: per comprendere dinamiche, traumi e debiti irrisolti che determineranno il tono più cupo e definitivo dell’ultima stagione.

In sintesi:

Rue passa dalla riabilitazione a una dipendenza più distruttiva, legata al debito con Laurie .

passa dalla riabilitazione a una dipendenza più distruttiva, legata al debito con . La famiglia Jacobs implode tra segreti sessuali, violenza di Nate e crollo di Cal .

implode tra segreti sessuali, violenza di e crollo di . Il triangolo Nate–Cassie–Maddy ridefinisce le relazioni tossiche e il bisogno patologico di approvazione.

ridefinisce le relazioni tossiche e il bisogno patologico di approvazione. Lexi trasforma il vissuto collettivo in teatro, anticipando il suo futuro nella scrittura.

Come si è arrivati alla resa dei conti di Euphoria 3

Nella prima stagione, Rue Bennett esce dalla riabilitazione senza aver davvero scelto la sobrietà. La conoscenza di Jules diventa per lei insieme ancora di salvezza e nuova ossessione: la dipendenza emotiva sostituisce rapidamente quella chimica.

Attorno a Rue si muove l’universo tossico della famiglia Jacobs: Nate, costruito come quarterback perfetto, interiorizza la violenza e la doppia vita del padre Cal, responsabile di incontri clandestini filmati di nascosto. Il coinvolgimento inconsapevole di Jules in uno di questi incontri scatena una catena di ricatti e manipolazioni che cementa il potere di Nate su tutti.

Parallelamente, Cassie vive nella ricerca compulsiva di validazione, Maddy resta incastrata nel ciclo abuso-riconciliazione con Nate, Kat si reinventa online, mentre Lexi osserva in silenzio, registrando gli eventi. Fez, spacciatore e unica figura realmente protettiva per Rue, rappresenta un paradossale punto fermo. Il primo finale vede Rue rifiutare la fuga con Jules e ricadere nella droga, sancendo la sconfitta del suo primo tentativo di guarigione.

La seconda stagione radicalizza ogni conflitto. Rue precipita in una dipendenza ingestibile, aggravata dal patto con la trafficante Laurie, che le consegna una valigia di droga trasformandola in corriere indebitata. Il tradimento “salvifico” di Jules e Elliot, che informano la madre di Rue, porta a un episodio di rottura: Rue distrugge la casa, ruba, fugge, sfiora l’overdose, prima di intravedere un fragile barlume di cambiamento.

Sul fronte relazionale, la relazione segreta tra Nate e Cassie esplode, tradendo Maddy e bruciando ogni amicizia. Mentre Cal Jacobs viene smascherato e denunciato dallo stesso Nate, che consegna a Jules il disco compromettente, Lexi porta in scena uno spettacolo teatrale che mette a nudo l’intero gruppo. Il raid della polizia a casa di Fez, con la morte di Ashtray e l’arresto di Fez, chiude la stagione lasciando quasi tutti i fili narrativi aperti.

Euphoria 3: un salto nel tempo verso l’età adulta

La stagione 3 di Euphoria compirà un salto in avanti di circa cinque anni, trasformando i protagonisti in giovani adulti chiamati a confrontarsi con conseguenze giudiziarie, economiche e psicologiche delle proprie azioni adolescenziali.

Il debito con Laurie diventerà il fulcro criminale dell’arco di Rue, potenzialmente esponendola a traffici, violenza e alla possibilità concreta di non farcela. Nate e Cassie sembrano avviati verso una convivenza o relazione stabile, ma fondata sul controllo e sulla dipendenza affettiva. Maddy, proiettata in un contesto “hollywoodiano” e centrato sull’immagine, dovrà ridefinire il proprio potere fuori dall’universo di Nate.

Lexi, grazie all’esperienza teatrale, entra nel mondo della scrittura e della televisione, diventando forse la voce meta-narrativa adulta della serie. Jules si sposta verso una dimensione più artistica e isolata, potenzialmente lontana da Rue. In questo scenario, la stagione conclusiva promette di abbandonare l’estetica del trauma adolescenziale per affrontare in chiave più realistica responsabilità penali, lavoro, salute mentale e possibilità di redenzione.

Le possibili eredità di Euphoria oltre la stagione finale

La chiusura di Euphoria non sarà solo la fine di un racconto generazionale, ma un test per misurare l’impatto della serie sul modo in cui televisione e piattaforme raccontano dipendenze, consenso, identità di genere, violenza affettiva e salute mentale.

La gestione del destino di Rue, del debito con Laurie e delle conseguenze legali per Nate e Fez determinerà la credibilità complessiva dell’opera. In prospettiva, l’universo narrativo potrebbe sopravvivere sotto forma di spin-off o prodotti derivati, ma la stagione 3 viene presentata come il punto di non ritorno in cui ogni personaggio deve finalmente pagare, o sfuggire, il prezzo delle proprie scelte.

FAQ

Chi è Rue Bennett e perché è centrale in Euphoria?

Rue è la protagonista e voce narrante. Rappresenta la dipendenza come malattia cronica, emotiva e fisica, rendendo leggibili traumi e contraddizioni dell’intero gruppo.

Cosa lega Rue alla trafficante Laurie nella stagione 3?

Rue ha contratto un debito grave con Laurie, dopo aver perso la valigia di droga. Questo debito la espone a minacce criminali dirette e possibili ritorsioni.

Perché il salto temporale di cinque anni è così importante?

Il salto rende i personaggi legalmente adulti, spostando il racconto da drammi scolastici a responsabilità penali, lavorative e affettive più strutturate.

Che ruolo potrebbe avere Lexi nel nuovo ciclo narrativo?

Lexi, già autrice dello spettacolo teatrale, entra nella scrittura e nella televisione, diventando possibile filtro meta-narrativo e coscienza critica del gruppo.

Da quali fonti è stata ricavata l’analisi su Euphoria?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.