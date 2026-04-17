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La mummia di Lee Cronin rinnova l’horror crudo e viscerale

La mummia di Lee Cronin rinnova l’horror crudo e viscerale

La nuova Mummia di Lee Cronin, horror puro lontano dai reboot classici

Il nuovo film de La mummia diretto da Lee Cronin rilegge radicalmente il mito del mostro universale. Ambientato in una casa della provincia americana, il film arriva nelle sale nel 2026 con la produzione Blumhouse e di James Wan.
Non è un reboot dei titoli con Brendan Fraser, né un omaggio filologico al classico del 1932: qui la creatura non arriva da tombe egizie, ma entra nel quotidiano di una famiglia che ritrova la figlia rapita otto anni prima.
Mummificata e maledetta, la bambina trasforma l’abitazione in un teatro di puro orrore fisico e psicologico. Il film punta dichiaratamente a riportare il “fear factor” al centro dell’horror contemporaneo, rinunciando a metafore sofisticate per scegliere la strada più diretta: spaventare davvero.

In sintesi:

  • La mummia diventa una bambina rapita, mummificata e maledetta che torna in famiglia.
  • Lee Cronin firma un horror esplicito, sostenuto dalla produzione di James Wan.
  • La casa di provincia sostituisce la tomba egizia, tra body horror e caos domestico.
  • Citazioni da Shining e L’esorcista senza Chiesa né salvezza dall’alto.

Una Mummia domestica tra body horror, Blumhouse e James Wan

La scelta più radicale del film è eliminare quasi subito l’archetipo della mummia classica: al suo posto c’è una bambina rapita, ritrovata dopo otto anni e riportata in casa tra gli altri figli e la nonna.
Il dettaglio occultato ai genitori è decisivo: la piccola è stata mummificata e maledetta, trasformando il nucleo familiare nell’epicentro del contagio. Blumhouse replica così la strategia già vista con L’uomo invisibile (2020) e Wolf Man (2025), spostando il baricentro narrativo sul dramma domestico.
Con James Wan in produzione, il film adotta uno stile di horror fisico estremo: disgusto, dolore corporeo e repulsione visiva si susseguono come un battito costante. Alcune soluzioni flirtano con il grottesco – dalla bambina mummificata che ricorda la puntata dei Simpson sul gemello di Bart, alla poliziotta egiziana che agisce come un detective americano standard – ma il tono resta sorprendentemente compatto quando Cronin spinge sul versante più crudo e disturbante.

Proprio l’avanzare della narrazione permette alla regia di Lee Cronin di emergere con maggiore sicurezza. Pur non essendo uno sceneggiatore raffinato, mostra inventiva nella gestione degli spazi chiusi e nella costruzione delle sequenze corali.
Il caos del funerale della nonna, con la casa invasa da presenze, esplosioni di violenza e multiformi orrori simultanei, restituisce il marchio tipico dei migliori titoli Blumhouse: una dimensione domestica che implode fino a diventare vero campo di battaglia spirituale.
Una microcitazione della colonna sonora di Shining, inserita in una scena che ribalta il film di Kubrick, svela lo spostamento del punto di vista: il vero protagonista non è la bambina, ma il padre, assente al momento del rapimento e ora obbligato a farsi carico della colpa familiare.

Un esorcismo laico dove i genitori pagano il conto finale

Nel terzo atto Lee Cronin attinge apertamente a L’esorcista, ma svuotato di ogni mediazione religiosa.
Non ci sono preti, non c’è Chiesa, non esiste possibilità di delegare la salvezza a un’autorità superiore: il film costruisce un esorcismo laico, dove i genitori devono “assorbire” la colpa sulla propria pelle.
Questa scelta conferisce al racconto un tono più cupo rispetto a molti horror contemporanei: l’orrore non è solo sovrannaturale ma profondamente etico, radicato nelle omissioni, nelle assenze e nelle responsabilità mancate.
Pur con limiti evidenti nella recitazione e in qualche eccesso visivo, La mummia di Cronin si ritaglia così uno spazio preciso nel panorama horror 2026: meno elegante di altri titoli, ma più disposto a rischiare, sporcarsi e disturbare davvero chi guarda.

FAQ

La nuova Mummia è collegata ai film con Brendan Fraser?

Sì, ma solo a livello di brand: questa versione è totalmente separata dalla saga con Brendan Fraser, con personaggi, tono e continuità completamente nuovi.

Che tipo di horror propone La mummia di Lee Cronin?

Sì, il film punta su un horror fisico e domestico, con forte body horror, situazioni familiari disturbanti e un’escalation di violenza visiva piuttosto esplicita.

Quanto è importante il ruolo del padre nella storia?

Sì, il padre diventa progressivamente il vero protagonista, costretto a confrontarsi con colpa, assenza e responsabilità nel gestire la maledizione famigliare.

La componente egiziana del mito della mummia è ancora centrale?

Sì, resta come origine della maledizione e dell’indagine della poliziotta egiziana, ma il baricentro narrativo si sposta completamente sulla casa e sulla famiglia.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi del film?

Sì, l’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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