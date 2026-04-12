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Barbara Bouchet torna protagonista al cinema dopo una lunga attesa

Barbara Bouchet torna protagonista al cinema dopo una lunga attesa

Barbara Bouchet, la rinascita d’attrice matura raccontata in tv

Chi: l’attrice Barbara Bouchet, icona del cinema italiano ed europeo.
Che cosa: la consacrazione come miglior attrice al Bif&st di Bari per il film “Finale: Allegro” e il racconto della sua rinascita professionale.
Dove: negli studi Rai di “Da noi a Ruota Libera”, intervistata da Francesca Fialdini.

Quando: nell’ultima puntata del talk domenicale, dopo la premiazione al festival.
Perché: per spiegare il lungo percorso che l’ha portata a liberarsi dagli stereotipi del cinema sexy, rivendicando ruoli alla sua età e un nuovo sguardo sociale sulla vecchiaia.

In sintesi:

  • Barbara Bouchet vince al Bif&st come miglior attrice per “Finale: Allegro”.
  • L’attrice rivendica la scelta di lasciare il cinema sexy già a 39 anni.
  • Nel film interpreta una donna che affronta malattia, solitudine e autodeterminazione.
  • Sostiene la dignità degli anziani contro stereotipi estetici e sociali contemporanei.

Un ruolo finalmente “vero” dopo decenni di attesa silenziosa

“Non è mai troppo tardi”, afferma Barbara Bouchet, collegando il premio barese a un cammino lungo, spesso sottovalutato.
“Avevo un passato e nessuno credeva in me. Ma ho aspettato, lavorando nel profondo”, racconta.

La sua carriera non si è mai interrotta, ma per anni si è nutrita di ruoli minori, fino alla svolta offerta da Emanuela Piovano con “Finale: Allegro”. In questo film Bouchet interpreta una donna che fronteggia malattia, solitudine e il diritto di scegliere il proprio destino, tema centrale nell’attuale dibattito etico europeo.

“Io ero già felice per il ruolo… poi quando ho vinto, ancora di più”, confessa. Per l’attrice, il personaggio è il coronamento di una battaglia trentennale contro gli stereotipi: “Era quello che cercavo da tanti anni. Un ruolo femminile vero”. La scelta di abbandonare il filone sexy arriva presto: “Sono stata ingabbiata nel cinema sexy, a un certo punto non ce la facevo più… Me ne sono andata. Volevo fare ruoli della mia età”.

Identità, età e futuro dei ruoli femminili sullo schermo

Coerente con questa visione, Barbara Bouchet ha rifiutato di stravolgere il proprio volto: “La mia faccia fa parte del mio piano. Volevo fare ruoli della mia età e quindi non mi sono mai stravolta”.
Per lei, l’ossessione estetica contemporanea si intreccia con una più ampia marginalizzazione: “Le persone anziane oggi sono troppo spesso considerate un peso”.

Ripercorrendo gli inizi, ricorda l’approdo in televisione con Pippo Baudo e il successo popolare tra cinema e varietà accanto a Paolo Villaggio. Il suo fascino ha attraversato i confini italiani, fino alle citazioni di Quentin Tarantino, che l’ha indicata più volte come musa cinefila. Memorabile anche la parentesi a Los Angeles con Gardner McKay: “Lui aveva un leone, io una gheparda di nome Kenya”.

Sul privato, l’attrice rivendica una visione sentimentale aperta: “Non sono stufa dell’amore. Fa bene, a ogni età”. E ammonisce i più giovani: “Il vissuto di una persona anziana è tutta un’altra cosa. Oggi i giovani cercano tutto su Google e non si confrontano più”, indicando nella relazione intergenerazionale la vera eredità del suo percorso.

FAQ

Chi è Barbara Bouchet e perché è ancora rilevante oggi?

Barbara Bouchet è un’attrice tedesco‑italiana, icona del cinema dagli anni Sessanta, oggi simbolo di rinascita professionale e rappresentatività dell’età matura sullo schermo.

Che cos’è il film Finale: Allegro e quale ruolo interpreta Bouchet?

“Finale: Allegro” è un film di Emanuela Piovano in cui Bouchet interpreta una donna anziana che affronta malattia, solitudine e autodeterminazione sul proprio fine vita.

Perché Barbara Bouchet critica il cinema sexy del passato?

Perché, afferma, l’ha ingabbiata in stereotipi riduttivi. A 39 anni ha scelto di abbandonarlo per cercare ruoli coerenti con la propria età.

Qual è il messaggio di Bouchet sulla vecchiaia e sull’immagine femminile?

Rivendica ruoli realistici per le donne mature, rifiuta il ricorso eccessivo alla chirurgia estetica e denuncia una società che considera gli anziani un peso sociale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Barbara Bouchet?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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