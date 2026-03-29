Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici 25, Simone Galante rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Amici 25, il percorso e l’uscita di Simone Galante al Serale

Nella puntata del 28 marzo di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Simone Galante è stato il primo eliminato del Serale, al termine del ballottaggio con Alex e Lorenzo.

Il giovane, allievo di Veronica Peparini in squadra con Lorella Cuccarini, ha raccontato a Witty TV un’esperienza segnata da difficoltà iniziali, crescita personale e legami intensi con i compagni.

Le sue parole, unite al saluto di Maria De Filippi, restituiscono il ritratto di un talento ancora in costruzione ma già consapevole, che ha saputo trasformare la permanenza nella scuola in un laboratorio di maturazione umana e artistica.

In sintesi:

Il 28 marzo Simone Galante è il primo eliminato del Serale di Amici 25.

è il primo eliminato del Serale di Amici 25. Il ballerino racconta un percorso di forte crescita personale e autonomia emotiva.

Maria De Filippi ne sottolinea bontà, sorriso costante e atteggiamento positivo verso tutti.

ne sottolinea bontà, sorriso costante e atteggiamento positivo verso tutti. Restano i legami con i compagni e un messaggio motivazionale scritto prima del Serale.

Ai microfoni di Witty TV, Simone ha definito Amici un vero catalizzatore di cambiamento interiore.

“Se dovessi descrivere questo percorso, direi che è stato un percorso di crescita. Mi ha aiutato ad accettare i momenti negativi per poi esplodere su quelli positivi”, ha spiegato, collegando tecnica e dimensione emotiva.

Una consapevolezza maturata dentro un contesto agonistico ma altamente formativo, in cui ogni esibizione è stata banco di prova e, al tempo stesso, occasione di autovalutazione.

Dal banco di prova televisivo alla maturità personale di Simone

Entrato ufficialmente nella scuola il 22 gennaio 2026, su proposta di Veronica Peparini che già lo conosceva e stimava, Simone Galante ha vissuto in poche settimane un’accelerazione di crescita rara.

“Ti trovi faccia a faccia con parti di te che non sapevi ci fossero. Mi sono sorpreso di me stesso”, ha raccontato, sottolineando quanto l’isolamento dagli affetti abbia inciso sul suo processo di autonomia: “Stare lontano dalle persone a cui vuoi bene ti fa capire quanto siano importanti. Qui devi avere fiducia e fare affidamento su te stesso”.

La dimensione relazionale è stata centrale: il confronto quotidiano con gli altri allievi ha creato un tessuto di solidarietà emotiva, oltre la competizione televisiva.

Simone ha parlato di rapporti profondi costruiti nella scuola: “Mettersi a nudo davanti a persone che all’inizio non conosci davvero e scoprire che hanno i tuoi stessi problemi ti aiuta tanto”.

Un aspetto che mostra come il talent di Canale 5 agisca non solo da vetrina, ma da spazio di educazione emotiva e professionale.

Il riconoscimento pubblico è arrivato anche da Maria De Filippi, che in studio lo ha salutato con parole nette: “Non perdi mai il sorriso. Sei una persona molto buona, sempre positivo con tutti”, evidenziando il capitale umano oltre la performance tecnica.

Il messaggio lasciato a se stesso e le prospettive future

Prima del Serale, ogni concorrente di Amici 25 ha scritto un biglietto da leggere in caso di eliminazione.

Nel suo, Simone Galante ha fissato un principio chiave: “Guarda indietro al primo giorno in cui sei entrato e quanta strada hai fatto”.

Una frase che restituisce il senso del percorso più della durata televisiva: ciò che resta è la distanza coperta rispetto al punto di partenza.

Alla fine, Simone ha tirato le somme con lucidità: “Sono contento perché questo percorso mi ha confermato alcune cose che già sapevo su di me”.

Tra queste, la capacità di mantenere il sorriso sotto pressione, di sostenere il peso del giudizio e di trasformare la competizione in palestra di carattere.

Elementi che, al di là dell’eliminazione, lo collocano come profilo interessante nel panorama della danza televisiva italiana dei prossimi anni.

FAQ

Chi è Simone Galante e in che ruolo partecipava ad Amici 25?

Simone Galante è un ballerino, allievo di Veronica Peparini nella scuola di Amici di Maria De Filippi, edizione 25.

Quando è stato eliminato Simone Galante dal Serale di Amici 25?

Simone è stato eliminato nella puntata del Serale andata in onda il 28 marzo, al termine del ballottaggio finale.

Perché la partecipazione ad Amici è stata importante per Simone Galante?

È stata importante perché, come racconta Simone, ha favorito una forte crescita personale, accettazione dei momenti difficili e maggiore fiducia in se stesso.

Che cosa ha detto Maria De Filippi su Simone al momento dell’uscita?

Maria De Filippi ha sottolineato che Simone non perde mai il sorriso, definendolo una persona molto buona e sempre positiva.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Amici 25?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.