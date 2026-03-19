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Kevin Spacey chiude le cause per violenza sessuale con intesa privata

Kevin Spacey chiude le cause per violenza sessuale con intesa privata

Kevin Spacey, accordo extragiudiziale con tre uomini che lo accusavano

Kevin Spacey, 66 anni, ha raggiunto a Londra un accordo extragiudiziale con tre uomini che lo avevano citato in sede civile per presunte aggressioni sessuali avvenute tra il 2000 e il 2013. Le cause, attese entro fine anno davanti all’Alta Corte, sono state sospese dopo un’intesa transattiva di cui non sono stati resi noti i termini economici o le condizioni.
Spacey, già assolto nel 2023 da nove imputazioni penali per reati sessuali, continua a negare ogni illecito.
L’accordo chiude per ora il fronte civile britannico, ma rilancia il dibattito pubblico sulla gestione giudiziaria e mediatica delle accuse di violenza sessuale contro figure di primo piano dell’industria culturale internazionale.

In sintesi:

  • Accordo extragiudiziale tra Kevin Spacey e tre uomini che lo accusavano di aggressioni sessuali.
  • I procedimenti civili davanti all’Alta Corte di Londra sono stati sospesi dopo la transazione.
  • Due accusatori restano anonimi, il terzo, Ruari Cannon, ha reso pubblico il proprio nome.
  • Spacey, già assolto nel 2023 in sede penale, nega tutte le accuse di illecito.

Le accuse, i profili degli accusatori e il ruolo dell’Old Vic

Secondo la BBC, uno dei due accusatori anonimi, identificato come LNP, sostiene di essere stato “aggredito deliberatamente” da Kevin Spacey in circa dodici occasioni tra il 2000 e il 2005.
Il secondo accusatore anonimo, indicato come GHI, dichiara di aver incontrato l’attore durante un seminario presso il teatro Old Vic di Londra e afferma di avere riportato “danni psichiatrici e perdite finanziarie” dopo un episodio del 2008.
Il terzo uomo, l’attore Ruari Cannon, ha rinunciato all’anonimato: riferisce che nel 2013, mentre recitava in “Sweet Bird of Youth” di Tennessee Williams all’Old Vic, sarebbe stato palpeggiato da Spacey durante una festa dopo la prima.

Kevin Spacey, direttore artistico dell’Old Vic tra il 2004 e il 2013, ha definito l’accusa di Cannon “ridicola e che non era mai accaduta”.
Nel 2023 l’attore era stato assolto da una giuria londinese per nove capi d’imputazione legati a reati sessuali, assoluzione che aveva rafforzato la sua linea difensiva anche sul piano mediatico.
L’attuale accordo extragiudiziale, pur non costituendo un’ammissione di responsabilità, evita un nuovo processo pubblico, con conseguenze potenzialmente rilevanti per la sua immagine e per eventuali progetti professionali futuri.

Impatto sull’immagine pubblica e possibili sviluppi futuri

L’intesa extragiudiziale consente a Kevin Spacey di chiudere un delicato contenzioso civile nel Regno Unito, ma non dissipa del tutto l’ombra delle accuse sul suo profilo pubblico.
L’assenza di dettagli sulla transazione lascia spazio a interpretazioni contrapposte: per alcuni è una strategia legale per evitare l’incertezza di un processo, per altri un segnale di fragilità difensiva.
Nei prossimi mesi sarà decisivo osservare se l’industria cinematografica e teatrale internazionale concederà a Spacey una piena riabilitazione professionale o manterrà un atteggiamento prudente in attesa di eventuali nuovi sviluppi giudiziari o testimonianze.

FAQ

Che cosa prevede l’accordo extragiudiziale raggiunto da Kevin Spacey?

L’accordo è stato effettivamente raggiunto ma i termini economici e le condizioni restano confidenziali, come spesso accade nelle transazioni civili.

I procedimenti civili contro Kevin Spacey in Regno Unito sono chiusi?

Sì, i procedimenti civili programmati davanti all’Alta Corte risultano sospesi a seguito dell’accordo extragiudiziale tra le parti coinvolte.

Kevin Spacey è mai stato condannato per reati sessuali in tribunale?

No, nel 2023 è stato assolutamente assolto da nove capi d’accusa per reati sessuali in un processo penale londinese.

Chi è Ruari Cannon e quale accusa ha rivolto a Kevin Spacey?

Ruari Cannon è un attore teatrale che sostiene di essere stato palpeggiato da Spacey nel 2013 durante una festa all’Old Vic.

Da quali fonti provengono le informazioni su Kevin Spacey e l’accordo?

Le informazioni derivano congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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