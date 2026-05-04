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Katharina Miroslawa a Belve Crime scontro acceso con Francesca Fagnani

Katharina Miroslawa a Belve Crime scontro acceso con Francesca Fagnani

Belve Crime, il ritorno in tv con il caso Miroslawa

Martedì 5 maggio, in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani inaugura il nuovo ciclo di Belve Crime con una puntata ad altissima tensione. Al centro dell’intervista c’è Katharina Miroslawa, ex ballerina di nightclub condannata a oltre vent’anni di carcere per l’omicidio dell’industriale Carlo Mazza, ucciso a Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986.
Quasi quarant’anni dopo, uno dei “gialli” più discussi della cronaca italiana torna in televisione, riportando al centro del dibattito pubblico il tema del movente economico, del pregiudizio verso la figura femminile e del rapporto tra sentenze definitive e narrazioni mediatiche.
La Fagnani sceglie un’intervista frontale e senza sconti, mirata a far emergere le contraddizioni del racconto di Miroslawa e a misurare la distanza, ancora profonda, tra verità processuale e verità percepita dall’opinione pubblica.

In sintesi:

  • Rai 2 lancia il nuovo ciclo di Belve Crime con il “giallo di Parma”.
  • Katharina Miroslawa ribadisce la propria versione sull’omicidio di Carlo Mazza.
  • Scontro diretto con Francesca Fagnani sul tema del movente economico.
  • Nella puntata anche le interviste a Roberto Savi e Rina Bussone.

Il giallo di Parma e lo scontro sul movente a Belve Crime

Il cosiddetto “giallo di Parma” resta uno dei casi di cronaca nera più simbolici del rapporto tra soldi, passione e potere mediatico. L’industriale Carlo Mazza si innamora di Katharina Miroslawa, giovanissima ballerina di un nightclub di Modena, al punto da intestare a suo favore una polizza sulla vita da un miliardo di lire.
Per i giudici, proprio quella polizza è il cuore del movente: Miroslawa viene condannata in via definitiva, insieme al fratello e al marito, come mandante dell’omicidio.
In studio, l’ex ballerina rifiuta l’etichetta di “vedova nera”: sostiene di essere stata costruita mediaticamente come *“la colpevole perfetta, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro”* e afferma che, se fosse stata *“una bella casalinga”*, sarebbe stata trattata diversamente.

La tensione sale quando Miroslawa cita un paio di costumi da bagno comprati in Germania come prova delle sue intenzioni di vacanza con Mazza e non di omicidio: *“Quel costume poteva essere una prova che io volevo davvero andare”*.
Poi insiste: *“Questa è la verità, è quel costume da bagno. Dice molto di più di tutti questi processi!”*.
Francesca Fagnani replica con nettezza: *“No, lei esiste perché si chiama movente”*, rimettendo al centro la lettura giudiziaria del caso. Nella stessa puntata, la giornalista incontra nel carcere di Bollate anche Roberto Savi e intervista Rina Bussone, ampliando il perimetro del racconto sulla criminalità italiana.

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Il ruolo di Belve Crime nella narrazione della cronaca nera

Belve Crime nasce come estensione del format originale Belve, con cui Francesca Fagnani ha già consolidato un linguaggio diretto e un approccio psicologico agli ospiti.
Se il programma “madre” esplora il lato oscuro di personaggi dello spettacolo, della politica e dello sport, la versione Crime sposta il focus su chi è stato condannato per reati gravissimi, provando a indagare non la colpevolezza – stabilita dai tribunali – ma il modo in cui i protagonisti si raccontano, oggi, davanti alle telecamere.
Il nuovo ciclo arriva dopo l’ultima puntata “classica” di Belve, che aveva acceso discussioni con le interviste a Elena Santarelli (e il conseguente “caso Antonio Zequila”), Romina Power e Sal Da Vinci.

L’approdo sul terreno della cronaca nera rafforza la posizione di Fagnani nel panorama del factual italiano: la giornalista si colloca in una zona complessa, tra ricostruzione dei fatti, responsabilità etica e attenzione al pubblico.
La scelta di ripartire proprio dal caso Miroslawa–Mazza indica la volontà di interrogare non solo il passato giudiziario, ma anche i meccanismi con cui l’immagine di una donna può essere deformata dall’intreccio fra tribunali, media e stereotipi sociali.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Belve Crime con Katharina Miroslawa?

La puntata con Katharina Miroslawa va in onda martedì 5 maggio, in prima serata, su Rai 2.

Chi era l’imprenditore ucciso nel giallo di Parma del 1986?

L’imprenditore era Carlo Mazza, industriale di Parma, legato sentimentalmente a Katharina Miroslawa e titolare di una polizza vita a suo favore.

Qual è il focus principale del format televisivo Belve Crime?

Belve Crime approfondisce casi di cronaca nera concentrandosi su moventi, dinamiche psicologiche e autorappresentazione pubblica degli imputati e dei condannati.

Chi sono gli altri protagonisti intervistati nella stessa puntata?

Nella stessa puntata Francesca Fagnani intervista anche Roberto Savi nel carcere di Bollate e Rina Bussone.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia televisiva?

La notizia è stata elaborata sulla base di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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