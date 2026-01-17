Gomorra shock, nuovo protagonista di 10 anni rivoluziona la serie e manda in tilt i fan

Nuovo volto nel prequel di Gomorra

Antonio Incalza, classe 2015, entra nel cast di “Gomorra – Le Origini”, prequel Sky Original in sei episodi tratto dal bestseller di Roberto Saviano. La serie, prodotta da Sky Studios e Cattleya (ITV Studios), è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e dallo stesso Saviano, con regia e supervisione di Marco D’Amore. Disponibile dal 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW.

Il giovane interprete napoletano è un talento della PM5 Talent diretta da Peppe Mastrocinque, realtà che continua a segnalare nuovi volti per la serialità. Dopo un piccolo ruolo ne “Il Treno dei Bambini”, Incalza approda all’universo di Gomorra, consolidando un percorso in crescita nonostante l’età.

Il suo ingresso rafforza il focus del prequel sulle origini della saga, mettendo in primo piano sguardi inediti e generazioni diverse. L’operazione punta a intercettare pubblico storico e nuovi spettatori, con una narrazione radicata a Napoli e alla dimensione formativa dei personaggi.

Nel cast figurano, tra gli altri, Luca Lubrano, Francesco Pellegrino, Flavio Furno, Tullia Venezia, Fabiola Balestriere, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Mattia Francesco Cozzolino, Antonio Del Duca, Junior Rancel Rodriguez Arcia, Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri e Veronica D’Elia.

Il personaggio di fucariello

Fucariello è un bambino orfano cresciuto tra le strade di Napoli, sempre in bilico tra necessità e sopravvivenza. La sua fame, letterale e simbolica, guida scelte istintive che lo spingono a cercare cibo, riparo e legami. È il volto dell’innocenza esposta a un contesto duro, capace però di reagire con curiosità e rapidità.

Nel gruppo di amici di Pietro — Manuele, Lello e Toni — Fucariello diventa collante e scintilla narrativa. Le loro scorribande restituiscono il respiro dei quartieri, tra corse, piccoli guai e prove di lealtà, illuminando l’origine emotiva della saga più di qualsiasi didascalia.

La lettura di Antonio Incalza punta sulla vitalità del personaggio: gesti rapidi, sguardo affamato, ironia difensiva. Dettagli minimi — un morso rubato, una battuta sussurrata, uno sguardo al vuoto — costruiscono un profilo credibile, lontano dagli stereotipi dell’infanzia “romanzata”.

Fucariello incarna il confine fra vulnerabilità e resistenza: la povertà non lo schiaccia, lo modella. La sua presenza affianca il coming-of-age collettivo di “Gomorra – Le Origini”, aprendo spazi narrativi dove amicizia, fame e pericolo si intrecciano e prefigurano scelte future dei protagonisti storici.

Dal set alle prime impressioni

Antonio Incalza racconta un debutto formativo: entrare nel cast di “Gomorra – Le Origini” gli ha permesso di conoscere una troupe vasta, stringere nuove amicizie e comprendere il ritmo reale di un set professionale. L’esperienza, definita “importante”, ha segnato il passaggio dalla curiosità alla consapevolezza del mestiere.

Nel ruolo di Fucariello, bambino cresciuto nella povertà, l’attore sottolinea la resilienza del personaggio e alcuni tratti in comune, come l’amore per il cibo, utilizzati per radicare la recitazione in gesti concreti e quotidiani. La performance mira all’autenticità, con attenzione a pause, sguardi e piccoli atti che raccontano più dei dialoghi.

L’esordio, vissuto con entusiasmo, lascia in Incalza un senso di crescita personale e professionale: la speranza è che il pubblico accolga Fucariello e riconosca nel prequel la forza delle origini della saga. Il set guidato da Marco D’Amore orienta i più giovani verso una disciplina precisa, tra prove serrate e cura della scena, consolidando un metodo di lavoro che si riflette sul risultato finale.

