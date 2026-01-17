Belen sotto attacco: Matteo Bassetti la zittisce sui vaccini, polemica infuocata e fan divisi

Reazione di bassetti alle parole di belen

Matteo Bassetti condanna le allusioni di Belen Rodriguez sui vaccini, intervenendo con toni netti dopo il suo post social. Il direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova invita la showgirl a non entrare in ambiti sanitari, sottolineando che a occuparsene devono essere medici e operatori qualificati.

Interpellato dall’Adnkronos, Bassetti afferma che, se la showgirl avesse ricevuto il vaccino antinfluenzale, con ogni probabilità avrebbe affrontato sintomi più lievi. Aggiunge che evocare i vaccini anti-Covid come causa di malesseri è «un’uscita infelice», smentita dall’evidenza scientifica, secondo cui l’immunizzazione ha migliorato la vita collettiva senza incremento di patologie.

Pur definendosi estimatore di Belen, la invita a maggiore prudenza comunicativa: in un contesto di disinformazione, messaggi ambigui possono confondere l’opinione pubblica e produrre effetti nocivi. Il monito è chiaro: le figure dello spettacolo restino nel loro perimetro, soprattutto quando il tema riguarda salute pubblica e campagne vaccinali.

Il racconto della malattia della showgirl

Belen Rodriguez ha condiviso sui social di essere rimasta a letto per tre giorni, bloccata da febbre alta e tosse, attribuendo il malessere a un’influenza particolarmente aggressiva di stagione. Ha spiegato di essersi “ripresa ora”, dopo aver toccato i 39 gradi e di essersi sentita completamente ko.

Nel messaggio ai follower ha aggiunto che molti amici stanno vivendo sintomi analoghi, sottolineando la diffusione del virus influenzale nelle ultime settimane. La narrazione è stata asciutta e centrata sui sintomi: febbre persistente, tosse e forte spossatezza.

La showgirl argentina ha poi accennato a un pensiero personale sui vaccini, lasciato volutamente sospeso, che ha generato reazioni e interpretazioni. La cronaca del malessere, pur essenziale, ha suscitato un acceso dibattito pubblico per l’impatto delle parole di una figura seguita da un vasto pubblico.

La polemica sui vaccini e il richiamo alla responsabilità

Le parole di Belen Rodriguez hanno alimentato una discussione sensibile: l’allusione a un legame tra vaccini e malesseri ha riacceso le tensioni sul tema, in una fase in cui la comunicazione sanitaria richiede precisione. La replica di Matteo Bassetti ribadisce un principio cardine: le posizioni pubbliche su salute e prevenzione devono poggiare su evidenze, non su percezioni personali.

Il riferimento ai vaccini anti-Covid come possibile causa di disturbi viene definito dal medico «uscita infelice», perché contraddetto dai dati che attestano benefici collettivi e nessun incremento di patologie. Sulla vaccinazione antinfluenzale, l’infettivologo sottolinea che la protezione riduce rischi e intensità dei sintomi, soprattutto nei periodi di alta circolazione virale.

Il richiamo alla responsabilità si estende al ruolo delle personalità mediatiche: messaggi ambigui, diffusi a platee ampie, possono generare confusione e sfiducia, incidendo sulle campagne di prevenzione. Il confronto, pur acceso, evidenzia la necessità di distinguere tra testimonianza soggettiva e informazione validata, evitando suggestioni che possano disorientare l’opinione pubblica.

