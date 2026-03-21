Home / TURISMO / Jannik Sinner protagonista di una nuova crociera di lusso esclusiva: come partecipare all’esperienza

Crociera Mediterranean Prelude con Jannik Sinner, quando parte e cosa offre

Dal 24 al 29 luglio 2026, a bordo della nuova nave di lusso EXPLORA III, una selezione di ospiti potrà viaggiare nel Mediterraneo insieme al numero 2 del tennis mondiale Jannik Sinner.

La crociera “Mediterranean Prelude Journey” collegherà Genova a Civitavecchia attraversando Italia e Francia, con sei scali tra Costa Azzurra e Riviera Ligure.

Il motivo dell’iniziativa è il lancio ufficiale del programma di benessere “In Balance: un programma di benessere oceanico con Jannik Sinner”, sviluppato da Explora Journeys con il campione altoatesino, Global Brand Ambassador del brand.

Per due giornate, i passeggeri potranno prendere parte a sessioni esclusive con Sinner e il suo performance team, tra coaching sportivo, eventi di beneficenza e momenti di incontro riservati.

In sintesi:

Crociera EXPLORA III da Genova a Civitavecchia dal 24 al 29 luglio 2026.

Presenza di Jannik Sinner e del suo team il 24 e 25 luglio.

e del suo team il 24 e 25 luglio. Programma “In Balance” di benessere oceanico e coaching sportivo personalizzato.

Tariffe da 6.800 euro a persona, prenotazioni su explorajourneys.com.

Dettagli della crociera e programma con Jannik Sinner

Il viaggio esclusivo “Prelude Journey” segna il debutto operativo di EXPLORA III e consolida la collaborazione tra Explora Journeys e Jannik Sinner. Per l’occasione, il tennista lascerà la sua base di Montecarlo per accompagnare gli ospiti lungo la prima tratta.

Tra Genova e Civitavecchia, nei giorni 24 e 25 luglio, sono previste attività a numero chiuso: sessioni di coaching privato sul campo da padel di bordo, un incontro Q&A in ambiente riservato e una cena di gala di beneficenza al ristorante francese Fil Rouge, a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation.

Molte di queste esperienze sono prenotabili in anticipo e soggette a disponibilità limitata, con eventuali supplementi dedicati. La crociera si inserisce nel trend in crescita dei retreat sportivi di lusso con grandi campioni, ambito in cui Sinner è già protagonista con periodiche esperienze alle Maldive.

Itinerario mediterraneo, servizi inclusi e costi della EXPLORA III

L’itinerario parte da Genova e tocca Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer (area di Nizza), quindi Livorno, per concludersi a Civitavecchia (Roma). Ogni scalo prevede tempi distesi a terra, pensati per consentire un’immersione piena nell’atmosfera estiva mediterranea.

A bordo, gli ospiti possono contare su nove proposte culinarie, bevande illimitate, accesso alla spa e al programma di benessere “In Balance”, organizzato sui quattro pilastri Train, Re-centre, Restore e Renew, in linea con la filosofia Ocean Wellness del marchio.

Come spiegato da Anna Nash, presidente di Explora Journeys, *“Jannik incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico”*, sottolineando l’obiettivo di creare uno spazio dedicato a chiarezza, equilibrio e serenità.

Come prenotare, prospettive future e valore dell’esperienza

La crociera con Jannik Sinner parte il 24 luglio 2026 da Genova e termina il 29 luglio a Civitavecchia.

Sinner e il suo performance team saranno a bordo durante i primi due giorni, fase in cui si concentrano gli eventi più esclusivi.

Le tariffe partono da 6.800 euro a persona (adulti), con prenotazioni tramite il sito ufficiale explorajourneys.com. L’operazione rappresenta un test significativo per il segmento delle crociere sportive di lusso, aprendo la strada a futuri format esperienziali che combinano alto livello agonistico, benessere personalizzato e scoperta slow del Mediterraneo.

FAQ

Quando si svolge la crociera Mediterranean Prelude con Jannik Sinner?

La crociera si svolge dal 24 al 29 luglio 2026, con presenza di Jannik Sinner e del suo team nei giorni 24 e 25 luglio.

Qual è l’itinerario completo della EXPLORA III con Sinner?

L’itinerario prevede partenza da Genova, scali a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer, Livorno e arrivo finale a Civitavecchia, porto di Roma.

Cosa include il programma di benessere In Balance a bordo?

Include attività strutturate sui pilastri Train, Re-centre, Restore e Renew, con coaching, sessioni rigenerative, percorsi mindfulness e accesso integrato all’area spa.

Quanto costa la crociera con Jannik Sinner e come si prenota?

Il prezzo parte da 6.800 euro per adulto. La prenotazione avviene esclusivamente tramite il sito ufficiale explorajourneys.com, con opzioni aggiuntive su richiesta.

Quali sono le fonti delle informazioni su questa crociera speciale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.