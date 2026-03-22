Francesca Fialdini guida Da Noi a Ruota Libera anticipazioni e ospiti

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Da noi… a Ruota Libera del 22 marzo 2026: ospiti e temi

Chi: la conduttrice Francesca Fialdini guida il talk di Rai1 “Da noi… a Ruota Libera” con ospiti del cinema, della fiction e dello sport paralimpico.

Che cosa: una nuova puntata del “late-show” della domenica pomeriggio, tra racconti personali, gioco e momenti di spettacolo.

Dove: dagli studi Rai di Roma, in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Quando: domenica 22 marzo 2026, alle 17.20, nella fascia post-prandiale del palinsesto Rai.

Perché: per raccontare storie di successo, emancipazione e riscatto, e per anticipare le novità tv e sportive dei prossimi mesi.

In sintesi:

Nuova puntata di “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini domenica 22 marzo 2026.

domenica 22 marzo 2026. In studio Simona Izzo , tra le protagoniste del ritorno di “Canzonissima” su Rai1.

, tra le protagoniste del ritorno di “Canzonissima” su Rai1. Vanessa Scalera presenta la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”.

presenta la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. La storia sportiva di Anna Mineo, che sogna le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Ospiti, format e contenuti della puntata del 22 marzo

Il cuore del programma resta la “ruota”, dispositivo narrativo che innesca ricordi, sorprese e rivelazioni. Ogni giro propone parole chiave, oggetti o filmati d’archivio che spingono gli ospiti a raccontare passaggi decisivi della propria vita professionale e privata.

Protagonista della puntata è Simona Izzo, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista. In studio ripercorrerà il proprio percorso artistico e anticiperà il suo ruolo tra i “magnifici sette” della nuova “Canzonissima”, lo storico varietà riportato in tv da Milly Carlucci e in onda su Rai1 da sabato 21 marzo, con la stessa Francesca Fialdini nel cast fisso.

Attesa anche Vanessa Scalera, volto amatissimo dal pubblico per il personaggio di Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera. L’attrice commenterà l’evoluzione del personaggio nella quinta stagione della serie, attualmente in onda su Rai1, soffermandosi sul rapporto tra fiction e rappresentazione della giustizia reale.

Completa il parterre Elenoire Casalegno, conduttrice e attrice, chiamata a raccontare una carriera attraversata da tv generalista, intrattenimento e reality.

La storia di Anna Mineo e il ruolo del programma in Rai

Momento centrale della puntata è la testimonianza di Anna Mineo, 32 anni, originaria della provincia di Palermo, nata con una grave patologia alla gamba sinistra. La giovane atleta racconterà il proprio percorso di riabilitazione e il progetto agonistico che la spinge ad allenarsi per partecipare alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, tra sacrifici quotidiani, supporto familiare e mancanza di strutture sportive adeguate sul territorio.

“Da noi… a Ruota Libera” è ideato da Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

La regia è affidata a Elisabetta Pierelli, mentre produttore esecutivo Rai è Monica Gallella. Oltre alla messa in onda lineare su Rai1, l’intera puntata sarà disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, ampliando la fruizione multipiattaforma del format.

FAQ

A che ora inizia Da noi… a Ruota Libera il 22 marzo 2026?

La puntata di “Da noi… a Ruota Libera” di domenica 22 marzo 2026 inizia alle ore 17.20 su Rai1, in diretta.

Chi sono gli ospiti confermati nella puntata di Da noi… a Ruota Libera?

Gli ospiti annunciati sono Simona Izzo, Vanessa Scalera, Elenoire Casalegno e l’atleta paralimpica in ascesa Anna Mineo, protagonista di una testimonianza personale.

Dove posso vedere Da noi… a Ruota Libera in streaming legale?

È possibile seguire “Da noi… a Ruota Libera” in diretta e rivedere le puntate integrali gratuitamente sulla piattaforma ufficiale RaiPlay, previa registrazione.

Chi è Anna Mineo e perché è ospite nel programma di Rai1?

Anna Mineo è una 32enne della provincia di Palermo, nata con una grave patologia alla gamba sinistra. Partecipa per raccontare il suo percorso verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su ospiti e programma?

Le informazioni sono state ricavate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.