Italiani in armi per l’Ucraina: il reportage esclusivo ANSA svela motivazioni europeiste e retroscena sorprendenti

Arruolamenti italiani in ucraina

Kiev registra l’arrivo di una nuova leva di giovani italiani decisi a entrare nelle forze armate ucraine, identificabili dalle toppe con la bandiera gialloblù e da richiami espliciti all’Europa unita. A supportarli opera l’associazione italiana Stur (Support the Ukrainian Resistance), che affianca una ventina di connazionali già al fronte con assistenza logistica e orientamento all’iter di arruolamento.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

In piazza Maidan, tra i memoriali dei caduti italiani, il 25enne comasco Andrea Cappelletti mostra i documenti per l’ingresso nelle unità ucraine e dichiara di aver accettato il rischio estremo pur di non restare spettatore. Ha scelto il nome di battaglia “Velite” e punta a unirsi al 411° reggimento come pilota di droni d’attacco dopo precedenti missioni umanitarie a Kherson e Povkorosk.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Con lui, un 34enne veronese identificato come N., programmatore, si è trasferito a Kiev da dieci giorni per completare la procedura di reclutamento. Il gruppo, composto anche da ventenni provenienti da Verona, Emilia-Romagna e Toscana, ribadisce la convinzione nella vittoria di Kyiv e la volontà di non arretrare nonostante la superiorità numerica russa.

Motivazioni europeiste e scelte personali

Per i volontari italiani a Kiev l’adesione passa da una visione dichiaratamente europeista: citano Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene come riferimento politico e morale, interpretando la difesa dell’Ucraina come tutela dell’idea di un’Europa unita e democratica.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Il comasco Andrea Cappelletti, 25 anni, spiega di aver abbandonato il lavoro da designer a dicembre per avviare l’iter militare, dopo anni di aiuti umanitari tra Kherson e Povkorosk: afferma di accettare il rischio di morire pur di non restare inerme, scegliendo il nome di battaglia “Velite” e puntando ai droni d’attacco del 411° reggimento.

Il veronese N., 34 anni, ex programmatore, si è trasferito a Kiev da dieci giorni e non ha informato la famiglia: sostiene che qui possa nascere un’Europa diversa e che la motivazione ucraina sia decisiva rispetto alla superiorità numerica russa.

In piazza Maidan, tra le foto dei caduti italiani, i volontari ribadiscono la scelta di “non arrendersi”: secondo loro le armi sono oggi l’unico strumento efficace per fermare l’aggressione e difendere valori condivisi con l’Unione Europea.

Supporto dell’associazione stur e impatto sulle famiglie

L’associazione italiana Stur coordina assistenza logistica e sanitaria per i connazionali diretti al fronte: consegna cibo, farmaci e attrezzature mediche, oltre a orientare le pratiche di arruolamento nelle forze armate dell’Ucraina.

La struttura, composta da una quindicina di membri e sostenuta da decine di donatori, ha attivato uno sportello di supporto psicosociale per i familiari dei volontari italiani, consapevole delle tensioni emotive e del rischio di lutti legati alla partenza.

Tra i casi seguiti, un gruppo di amici ventenni provenienti da Verona, Emilia-Romagna e Toscana; la mediazione con i genitori resta delicata: alcuni, come il padre di Andrea Cappelletti, volontario negli aiuti, contestano l’uso delle armi, mentre altri ignorano la scelta dei figli, come nel caso del veronese N..

Stur sottolinea l’obiettivo di limitare l’isolamento dei ragazzi e di accompagnare le famiglie nell’elaborazione del distacco, ribadendo che il rientro non è garantito e che la pressione psicologica rimane elevata lungo tutto il percorso di arruolamento e impiego operativo.

FAQ

  • Chi supporta i volontari italiani diretti in Ucraina?
    L’associazione Stur, con assistenza logistica e psicosociale.
  • Quali aiuti materiali vengono forniti?
    Consegna di cibo, farmaci e attrezzature mediche.
  • Quante persone compongono Stur?
    Circa quindici membri, con il sostegno di decine di donatori.
  • Esiste un servizio per le famiglie?
    Sì, uno sportello di supporto psicosociale dedicato ai parenti dei volontari.
  • Da quali regioni provengono alcuni dei volontari citati?
    Verona, Emilia-Romagna e Toscana.
  • Quali criticità emergono nelle famiglie?
    Conflitti sull’uso delle armi, timore del non ritorno e mancanza di informazioni.
  • Fonte giornalistica dell’articolo di ispirazione?
    ANSA – ansa.it

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com