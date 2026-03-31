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Filippo Nardi diventa rider e accusa i ricchi di zero mance

Perché Filippo Nardi oggi consegna pizze in Romagna

Chi: l’ex volto tv Filippo Nardi, già protagonista di Grande Fratello e opinionista Mediaset.
Cosa: ha scelto di lavorare come fattorino per una nota pizzeria, restauratore di mobili e speaker radiofonico locale.
Dove: in Romagna, dopo aver lasciato Roma e Milano e il circuito delle grandi tv nazionali.
Quando: da circa un anno, come raccontato a Verissimo e a La Volta Buona del 31 marzo 2026.
Perché: per non restare fermo in attesa di ingaggi televisivi, rivendicando la dignità di ogni lavoro e una migliore qualità di vita.

In sintesi:

  • Filippo Nardi si è trasferito in Romagna e consegna pizze per una pizzeria rinomata.
  • L’ex gieffino integra il reddito con bricolage su mobili usati e radio locale.
  • Nessuna vergogna: rivendica che non esistono lavori “alti” o “bassi”.
  • Sulle mance: secondo lui i clienti più ricchi sono i meno generosi.

La nuova vita di Filippo Nardi tra pizze, radio e bricolage

Lontano dal giro di Grande Fratello, Isola dei Famosi, Le Iene e dai salotti di Barbara d’Urso, Filippo Nardi ha scelto una svolta concreta. Si è stabilito in Romagna, dove alterna tre attività: consegna pizze per una pizzeria molto conosciuta, restaura mobili in un capannone preso in affitto e conduce programmi per una radio locale.

A Silvia Toffanin, a Verissimo, ha spiegato che questa scelta nasce dal desiderio di non “restare con le mani in mano”: “Non c’è un lavoro basso o un lavoro alto. È un lavoro bello e a me piace tanto”. In collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona ha aggiunto di vivere bene in Romagna, tra qualità della vita, relazioni più semplici e la possibilità di seguire la sua passione per il bricolage, più che per un vero guadagno.

L’ex opinionista sottolinea di non essere un rider delle piattaforme, ma un dipendente di una singola pizzeria, con cui ha un rapporto diretto: “Mi diverto, mi pagano e mi danno anche da mangiare”. Una narrazione che ribalta l’immagine del personaggio televisivo legato esclusivamente al piccolo schermo, evidenziando un approccio pragmatico al lavoro e alla precarietà del settore dello spettacolo.

Il tema mance e il pregiudizio sui “lavori di serie B”

La parte più discussa del racconto di Filippo Nardi riguarda le mance. A La Volta Buona ha descritto un quadro netto: “Le persone con le ville più belle, che fanno gli ordini più costosi, sono quelle che non lasciano mai la mancia”. Al contrario, sostiene che i clienti delle case popolari siano i più generosi, pronti a rinunciare a pochi euro di resto per un simbolico “caffè”.

Da questa osservazione Nardi fa discendere una riflessione sociale: chi si scandalizza per la sua scelta professionale, secondo lui, è ancora ancorato all’idea di lavori di “serie A” e “serie B”. “Per me è semplicemente lavoro, e va bene così”, ribadisce, chiarendo come il passaggio dalla tv alla consegna a domicilio non sia stato traumatico: l’esperienza televisiva è sempre stata vissuta come un impiego, non come identità permanente.

La sua testimonianza intercetta due nodi attuali del mercato del lavoro italiano: la fragilità delle carriere nello spettacolo e la crescente normalizzazione dei lavori di consegna, spesso sottopagati e poco tutelati. Il caso Nardi diventa così un osservatorio privilegiato sui nuovi equilibri tra visibilità mediatica, dignità del lavoro e percezione pubblica del successo.

FAQ

Che lavoro fa oggi Filippo Nardi dopo la tv?

Attualmente Filippo Nardi consegna pizze per una pizzeria romagnola, restaura mobili in un capannone e conduce programmi per una radio locale.

Dove vive adesso Filippo Nardi e perché ha lasciato Roma e Milano?

Vive in Romagna, dove afferma di aver trovato una qualità di vita migliore, rapporti più diretti e opportunità di lavori concreti e immediati.

Filippo Nardi si vergogna di consegnare pizze?

No, rivendica apertamente la sua scelta. Sostiene che non esistono lavori di serie A o B e considera la consegna pizze un lavoro dignitoso e divertente.

Cosa ha detto Filippo Nardi sulle mance dei clienti ricchi?

Ha dichiarato che, in base alla sua esperienza, i clienti con ville e ordini costosi lasciano raramente mance, mentre gli abitanti delle case popolari risultano più generosi.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia su Filippo Nardi?

L’informazione è stata elaborata dalla Redazione sulla base di una lettura congiunta e rielaborata delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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