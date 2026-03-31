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Italia eliminata ai rigori dalla Bosnia: niente Mondiali, Gattuso salvo, crollano Bastoni e Dimarco

Italia eliminata ai rigori dalla Bosnia: niente Mondiali, Gattuso salvo, crollano Bastoni e Dimarco

Italia fuori dal Mondiale 2026: Bosnia decisiva ai rigori a Zenica

Chi: la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso viene eliminata dalla Bosnia. Cosa: sconfitta ai rigori nello spareggio Mondiale, dopo l’1-1 nei 120 minuti. Dove: stadio di Zenica. Quando: notte tra 31 marzo e 1 aprile 2026. Perché: espulsione di Bastoni, occasione mancata di gestione del vantaggio, errori decisivi dal dischetto di Pio Esposito e Cristante. L’Italia fallisce la qualificazione al Mondiale 2026 per la terza edizione consecutiva, consolidando una crisi strutturale che va oltre il singolo episodio di gara e apre un nuovo fronte di dibattito tecnico, dirigenziale e culturale sul futuro del calcio azzurro.

La notte di Zenica diventa così uno spartiacque: la Bosnia festeggia, gli azzurri crollano tra le lacrime di Gattuso e di molti giocatori.

In sintesi:

  • La Bosnia elimina l’Italia ai rigori a Zenica: decisivi gli errori Esposito e Cristante.
  • Gol di Kean, pareggio di Tabakovic, espulsione di Bastoni che cambia l’inerzia.
  • L’Italia manca il Mondiale per la terza volta consecutiva, crisi ormai strutturale.
  • Prestazioni individuali contrastanti: regge il blocco centrale, crollano esterni e gestione emotiva.

Come l’Italia ha perso a Zenica: analisi di gioco e pagelle

L’Italia parte meglio, trovando il vantaggio al 15’ con Moise Kean, abile a capitalizzare un recupero palla di Nicolò Barella. La partita sembra sotto controllo, ma l’inerzia cambia con il rosso diretto a Alessandro Bastoni, che lascia gli azzurri in dieci e costringe Gattuso a ridisegnare la linea difensiva.

Nel momento di massima pressione bosniaca, Gianluigi Donnarumma regge con interventi di livello – decisiva la parata su Tahirovic, prodigiosa quella su Edin Dzeko – ma sulla ribattuta arriva l’1-1 di Tabakovic al 79’. I supplementari scorrono tra stanchezza e paura di perdere: l’Italia crea ancora qualcosa con Palestra e con gli inserimenti dei nuovi entrati, ma manca lucidità nella scelta finale.

Ai rigori il quadro psicologico è chiaro: i bosniaci sono più freddi, gli azzurri accusano il peso della storia recente. Gli errori di Pio Esposito e Bryan Cristante fissano il 5-2 e sanciscono l’eliminazione. Gattuso ha il merito di aver dato identità e coraggio, ma paga limiti tecnici e di profondità della rosa, soprattutto sugli esterni e nella gestione della superiorità/ inferiorità numerica.

Lezioni da Zenica e scenari futuri per il calcio azzurro

La notte di Zenica non è un semplice incidente: è l’ennesimo sintomo di una Nazionale che fatica a reggere la pressione e a trasformare i momenti chiave in vantaggio strutturale. Servirà un’analisi profonda: filiera giovanile, minutaggio dei talenti italiani nei club, cultura tattica troppo conservativa nei finali di partita.

Da salvare restano la prova di personalità del blocco centrale (Donnarumma, Mancini, Locatelli) e l’atteggiamento di chi è subentrato senza paura come Pio Esposito e Gatti. Ma la mancata qualificazione al Mondiale 2026 obbliga FIGC e staff tecnico a una riprogettazione integrale: programmazione sui prossimi otto anni, integrazione di nuovi profili e revisione dei modelli di gioco, per non cristallizzare la “maledizione Mondiale” in una condanna generazionale.

FAQ

Perché l’Italia è stata eliminata dalla Bosnia ai playoff Mondiale 2026?

L’eliminazione nasce dall’espulsione di Bastoni, dal pareggio di Tabakovic e dagli errori ai rigori di Pio Esposito e Cristante.

Chi sono stati i migliori giocatori dell’Italia contro la Bosnia a Zenica?

Hanno convinto soprattutto Donnarumma, decisivo con due grandi parate, Mancini in marcatura su Dzeko e Locatelli per equilibrio tattico.

Che cosa ha pesato maggiormente nella gestione tecnica di Gattuso?

Gattuso ha preparato bene il match, ma ha pagato i limiti degli esterni, la rosa corta e l’impatto psicologico dei precedenti fallimenti.

Quali conseguenze avrà questa eliminazione per il futuro della Nazionale?

Certamente porterà a una revisione di progetto: rinnovamento graduale della rosa, più spazio ai giovani e ridefinizione delle responsabilità dirigenziali.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa partita?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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