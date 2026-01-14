Isola dei Famosi, Luca Vetrone denuncia stalking e incubo quotidiano: rivelazioni shock scuotono il reality

Denuncia e richiesta di tutela

Luca Vetrone ha formalizzato una denuncia contro la donna che lo avrebbe perseguitato per mesi, dopo un’escalation di contatti ossessivi e presunte richieste inopportune legate a favori sessuali in cambio di opportunità lavorative. Ha spiegato di aver scelto la via legale quando i comportamenti intrusivi hanno coinvolto la famiglia e la sfera professionale, con telefonate e messaggi rivolti anche ai suoi contatti più stretti.

Nonostante il procedimento avviato, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi riferisce che le condotte moleste non si sarebbero arrestate, costringendolo a rendere pubblica la vicenda per tutelare la propria immagine e la serenità personale. L’obiettivo dichiarato è interrompere un ciclo di pressioni, ricatti e presunta violenza psicologica che starebbe incidendo sulla sua carriera e sul benessere quotidiano.

Il modello e volto di Avanti un Altro chiede protezione e un intervento efficace delle autorità competenti, sottolineando l’urgenza di misure deterrenti immediate. La scelta di parlare, spiega, nasce dall’esasperazione e dalla necessità di mettere un argine a quella che definisce un’esperienza “insostenibile”, con l’auspicio che l’azione giudiziaria tracci un perimetro chiaro di sicurezza e ponga fine al presunto stalking.

La persecuzione e le manipolazioni

Secondo il racconto di Luca Vetrone, tutto sarebbe iniziato con il contatto di una donna conosciuta sui social che si sarebbe presentata come manager televisiva, proponendo supporto per accedere a nuovi spazi nel mondo dello spettacolo. In una fase iniziale l’approccio appariva credibile, con messaggi mirati e la promessa di appuntamenti professionali, inclusa l’ipotesi di un provino per L’Isola dei Famosi.

La dinamica è cambiata quando la donna avrebbe ampliato il raggio d’azione, contattando con insistenza persone vicine al modello e spacciandosi per sua referente, fino a telefonare ai familiari, coinvolgendo anche la madre. Vetrone riferisce di pressioni ripetute e di un tentativo sistematico di inserirsi nelle sue relazioni personali e nei rapporti di lavoro, con una strategia di discredito e tensione.

La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata quando sarebbero arrivate richieste esplicite di disponibilità sessuale in cambio di opportunità professionali, circostanza che Vetrone definisce inaccettabile e umiliante. La fidanzata Anastasia sarebbe stata a sua volta bersagliata da messaggi continui, con l’obiettivo di isolare il modello e minare la sua stabilità affettiva, alimentando un contesto di ricatti e presunta violenza psicologica che, stando alla sua versione, proseguirebbe nonostante la denuncia.

Il sostegno della compagna e l’appello finale

Accanto a Luca Vetrone c’è la compagna Anastasia, che avrebbe affrontato insieme a lui i messaggi insistenti e i tentativi di screditarlo, senza mai prendere le distanze o alimentare conflitti. La giovane, nonostante i contatti ripetuti ricevuti dalla presunta molestatrice, avrebbe scelto di mantenere unità e discrezione, proteggendo la loro vita privata.

Vetrone sottolinea come la relazione sia diventata un argine contro pressioni e insinuazioni, aiutandolo a gestire la fase più tesa della vicenda e a preservare la lucidità nelle scelte legali. Il sostegno affettivo, racconta, ha limitato l’isolamento cercato da chi lo avrebbe perseguitato, garantendo continuità ai progetti personali e professionali.

L’ex naufrago di L’Isola dei Famosi ribadisce di essere esausto e chiede che l’incubo finisca, invocando un intervento risolutivo e misure capaci di fermare i comportamenti molesti. L’appello è netto: smettere di alimentare manipolazioni e ricatti, riportare serenità nella quotidianità e chiudere una fase segnata da presunta violenza psicologica che, a suo dire, dura da mesi.

