Home / SPETTACOLI & CINEMA / Filippo Nardi cambia rotta, consegna pizze e attacca Signorini

Filippo Nardi, dalle prime serate TV alle consegne di pizze in Romagna

Filippo Nardi, ex protagonista del Grande Fratello e volto di numerosi programmi Mediaset, oggi vive nelle campagne della Romagna, dove lavora come fattorino per una pizzeria e conduttore radiofonico locale.

L’intervista, rilasciata al podcast Non è la Tv di Fanpage nel marzo 2026, racconta la sua transizione da opinionista televisivo a lavoratore “normale”, spiegando il perché del suo allontanamento dal piccolo schermo.

Nardi ripercorre anche le polemiche legate alla sua squalifica dal Grande Fratello Vip 5 e lancia una dura critica al conduttore Alfonso Signorini, accusandolo di moralismo e commentando il momento difficile che il giornalista sta attraversando.

In sintesi:

Filippo Nardi lascia la TV nazionale e si trasferisce nelle campagne della Romagna.

lascia la TV nazionale e si trasferisce nelle campagne della Romagna. Lavora come fattorino per una pizzeria, restauratore di mobili e conduttore radiofonico.

Critica Alfonso Signorini , accusandolo di moralismo e mancanza di coerenza.

, accusandolo di moralismo e mancanza di coerenza. Ribadisce di non aver mai rivolto proposte scioccanti a Maria Teresa Ruta.

Dai cachet televisivi alle consegne: la svolta di vita di Nardi

Dopo il successo al Grande Fratello 2, Filippo Nardi ha costruito una lunga carriera televisiva: da Le Iene a Loveline, passando per L’Isola dei Famosi, Detto Fatto e i talk di Barbara d’Urso, dove per anni ha lavorato come opinionista a Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso.

Nel podcast Non è la Tv, racconta la parte meno scintillante del ruolo di opinionista: compensi da 300-400 euro a puntata, pagamenti dopo 60 giorni, tassazione elevatissima e costi da anticipare. “Mi spariva il 74% del totale”, spiega, motivando così la scelta di allontanarsi da quel meccanismo economicamente poco sostenibile.

Concluso un incarico biennale come responsabile comunicazione per un’azienda a Roma, Nardi ha scelto la campagna romagnola. Oggi si sveglia all’alba, fa lavoretti, restaura mobili per amici, conduce un programma in una radio locale e, la sera, consegna pizze.

“Prendo un furgoncino e vado a consegnare le pizze. Oggi ho fatto 140 chilometri”, racconta, sottolineando come il lavoro gli garantisca reddito, conoscenza del territorio e poche ore di impegno quotidiano.

Per Nardi, questa nuova vita rappresenta un equilibrio più sostenibile rispetto ai ritmi e alle incertezze dell’intrattenimento televisivo nazionale.

Critiche a Signorini e difesa sulla squalifica dal Grande Fratello Vip

Nella stessa intervista, Filippo Nardi commenta il momento delicato di Alfonso Signorini, finito al centro delle accuse rilanciate da Fabrizio Corona. Nardi premette di non aver mai visto direttamente episodi specifici, ma osserva come dinamiche di potere e ricatti sessuali possano verificarsi in molti settori, citando anche esempi di provincia.

La sua critica però è soprattutto etica: a suo dire, il problema nasce quando chi ha una vita privata discutibile si erge a giudice morale degli altri. “A me di quello che le persone fanno nella vita privata non importa, però non devi fare il moralista… A quel punto te lo meriti che crolli da dove eri”, afferma, riferendosi chiaramente a Signorini.

Nardi torna poi sulla propria squalifica dal Grande Fratello Vip 5, quando fu etichettato come violento e misogino. Contesta in particolare la ricostruzione secondo cui avrebbe rivolto una proposta scioccante a Maria Teresa Ruta.

“Mi hanno accusato di una cosa che non ho mai fatto”, sostiene, spiegando che stava solo raccontando scherzi subiti durante il militare, senza aver mai affermato che avrebbe ripetuto tali gesti sulla Ruta, che secondo lui stava semplicemente fingendo di dormire per restare inquadrata.

Nardi arriva anche a definire Maria Teresa Ruta un personaggio “con qualcosa che non va”, segno di una frattura mai ricomposta con la collega dopo le vicende del reality.

FAQ

Che lavoro fa oggi Filippo Nardi dopo gli anni in televisione?

Oggi Filippo Nardi vive in Romagna, consegna pizze per una pizzeria locale, restaura mobili e conduce un programma in una radio del territorio.

Perché Filippo Nardi ha lasciato il ruolo di opinionista TV?

Nardi afferma di aver lasciato perché i compensi, tra tasse, agenzia e spese anticipate, diventavano economicamente insostenibili, con circa il 74% del cachet che, dice, gli veniva di fatto eroso.

Cosa rimprovera Filippo Nardi ad Alfonso Signorini?

Nardi critica Alfonso Signorini per il suo atteggiamento giudicante in TV, sostenendo che chi fa il moralista sulla vita degli altri rischia di “meritarsi il crollo”.

Come si difende Nardi dalle accuse al Grande Fratello Vip 5?

Nardi ribadisce di non aver mai rivolto proposte scioccanti a Maria Teresa Ruta, ma solo raccontato scherzi subiti durante il servizio militare.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Filippo Nardi?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su materiale informativo ricollegabile ad Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborato.