michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Filippo Nardi cambia rotta, consegna pizze e attacca Signorini

Filippo Nardi cambia rotta, consegna pizze e attacca Signorini

Filippo Nardi, dalle prime serate TV alle consegne di pizze in Romagna

Filippo Nardi, ex protagonista del Grande Fratello e volto di numerosi programmi Mediaset, oggi vive nelle campagne della Romagna, dove lavora come fattorino per una pizzeria e conduttore radiofonico locale.
L’intervista, rilasciata al podcast Non è la Tv di Fanpage nel marzo 2026, racconta la sua transizione da opinionista televisivo a lavoratore “normale”, spiegando il perché del suo allontanamento dal piccolo schermo.
Nardi ripercorre anche le polemiche legate alla sua squalifica dal Grande Fratello Vip 5 e lancia una dura critica al conduttore Alfonso Signorini, accusandolo di moralismo e commentando il momento difficile che il giornalista sta attraversando.

In sintesi:

  • Filippo Nardi lascia la TV nazionale e si trasferisce nelle campagne della Romagna.
  • Lavora come fattorino per una pizzeria, restauratore di mobili e conduttore radiofonico.
  • Critica Alfonso Signorini, accusandolo di moralismo e mancanza di coerenza.
  • Ribadisce di non aver mai rivolto proposte scioccanti a Maria Teresa Ruta.

Dai cachet televisivi alle consegne: la svolta di vita di Nardi

Dopo il successo al Grande Fratello 2, Filippo Nardi ha costruito una lunga carriera televisiva: da Le Iene a Loveline, passando per L’Isola dei Famosi, Detto Fatto e i talk di Barbara d’Urso, dove per anni ha lavorato come opinionista a Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso.
Nel podcast Non è la Tv, racconta la parte meno scintillante del ruolo di opinionista: compensi da 300-400 euro a puntata, pagamenti dopo 60 giorni, tassazione elevatissima e costi da anticipare. “Mi spariva il 74% del totale”, spiega, motivando così la scelta di allontanarsi da quel meccanismo economicamente poco sostenibile.

Concluso un incarico biennale come responsabile comunicazione per un’azienda a Roma, Nardi ha scelto la campagna romagnola. Oggi si sveglia all’alba, fa lavoretti, restaura mobili per amici, conduce un programma in una radio locale e, la sera, consegna pizze.
“Prendo un furgoncino e vado a consegnare le pizze. Oggi ho fatto 140 chilometri”, racconta, sottolineando come il lavoro gli garantisca reddito, conoscenza del territorio e poche ore di impegno quotidiano.
Per Nardi, questa nuova vita rappresenta un equilibrio più sostenibile rispetto ai ritmi e alle incertezze dell’intrattenimento televisivo nazionale.

Critiche a Signorini e difesa sulla squalifica dal Grande Fratello Vip

Nella stessa intervista, Filippo Nardi commenta il momento delicato di Alfonso Signorini, finito al centro delle accuse rilanciate da Fabrizio Corona. Nardi premette di non aver mai visto direttamente episodi specifici, ma osserva come dinamiche di potere e ricatti sessuali possano verificarsi in molti settori, citando anche esempi di provincia.
La sua critica però è soprattutto etica: a suo dire, il problema nasce quando chi ha una vita privata discutibile si erge a giudice morale degli altri. “A me di quello che le persone fanno nella vita privata non importa, però non devi fare il moralista… A quel punto te lo meriti che crolli da dove eri”, afferma, riferendosi chiaramente a Signorini.

Nardi torna poi sulla propria squalifica dal Grande Fratello Vip 5, quando fu etichettato come violento e misogino. Contesta in particolare la ricostruzione secondo cui avrebbe rivolto una proposta scioccante a Maria Teresa Ruta.
“Mi hanno accusato di una cosa che non ho mai fatto”, sostiene, spiegando che stava solo raccontando scherzi subiti durante il militare, senza aver mai affermato che avrebbe ripetuto tali gesti sulla Ruta, che secondo lui stava semplicemente fingendo di dormire per restare inquadrata.
Nardi arriva anche a definire Maria Teresa Ruta un personaggio “con qualcosa che non va”, segno di una frattura mai ricomposta con la collega dopo le vicende del reality.

FAQ

Che lavoro fa oggi Filippo Nardi dopo gli anni in televisione?

Oggi Filippo Nardi vive in Romagna, consegna pizze per una pizzeria locale, restaura mobili e conduce un programma in una radio del territorio.

Perché Filippo Nardi ha lasciato il ruolo di opinionista TV?

Nardi afferma di aver lasciato perché i compensi, tra tasse, agenzia e spese anticipate, diventavano economicamente insostenibili, con circa il 74% del cachet che, dice, gli veniva di fatto eroso.

Cosa rimprovera Filippo Nardi ad Alfonso Signorini?

Nardi critica Alfonso Signorini per il suo atteggiamento giudicante in TV, sostenendo che chi fa il moralista sulla vita degli altri rischia di “meritarsi il crollo”.

Come si difende Nardi dalle accuse al Grande Fratello Vip 5?

Nardi ribadisce di non aver mai rivolto proposte scioccanti a Maria Teresa Ruta, ma solo raccontato scherzi subiti durante il servizio militare.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Filippo Nardi?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su materiale informativo ricollegabile ad Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborato.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache