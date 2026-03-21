Home / APPLE / AirTag 2 guida completa alle nuove funzioni e ai reali cambiamenti rispetto al primo modello

AirTag 2, cosa cambia davvero rispetto al primo modello Apple

Cinque anni dopo il debutto del primo tracker, Apple lancia AirTag 2, evoluzione mirata del suo dispositivo Bluetooth per oggetti smarriti. Il nuovo modello arriva nei principali mercati internazionali nel 2026 e introduce miglioramenti strutturali in precisione di localizzazione, potenza audio e tutela della privacy.

Rispetto al precedente AirTag, il design resta invariato, ma cambiano chip, speaker e algoritmi di sicurezza, con un’attenzione dichiarata alla prevenzione degli abusi.

L’obiettivo di Apple è rafforzare l’ecosistema “Dov’è” rendendo il tracciamento di oggetti più affidabile, integrato con iPhone e Apple Watch e contemporaneamente più sicuro per gli utenti potenzialmente spiati.

In sintesi:

Nuovo chip Ultra Wideband di seconda generazione, portata Precision Finding aumentata fino a 1,5 volte.

Precision Finding ora utilizzabile anche da Apple Watch compatibili, non solo da iPhone.

Speaker integrato fino al 50% più potente, suono percepibile al doppio della distanza.

Nuove protezioni anti-stalking e design compatibile con tutti gli accessori esistenti.

Specifiche tecniche, novità funzionali e cosa resta uguale

Il cuore dell’aggiornamento è il nuovo chip Ultra Wideband di seconda generazione, che potenzia la funzione Precision Finding. In scenari reali significa una localizzazione direzionale più affidabile, con indicazioni a schermo, feedback aptici e sonori efficaci anche in ambienti complessi.

La portata utile del tracciamento UWB aumenta fino a 1,5 volte rispetto al primo modello, a patto di usare un iPhone compatibile. Per la prima volta, inoltre, i modelli recenti di Apple Watch possono sfruttare Precision Finding, trasformando l’orologio in un vero localizzatore da polso per chiavi, zaini e bagagli.

Sul fronte connettività, Apple adotta un chip Bluetooth aggiornato, dichiarando un raggio di rilevamento più ampio nella rete “Dov’è”, sebbene senza numeri ufficiali. Più concreto è il progresso dello speaker: l’altoparlante risulta fino al 50% più potente e, secondo Apple, udibile a una distanza circa doppia, risolvendo uno dei limiti pratici più segnalati del primo AirTag.

Restano invece invariati design, dimensioni e durata della batteria, accreditata ancora di oltre un anno con pila sostituibile. Questa scelta garantisce piena compatibilità con tutti gli accessori già in commercio, riducendo i costi di aggiornamento per chi possiede portachiavi, loop e supporti dedicati.

Privacy, limiti d’uso e scenari futuri per AirTag 2

Il nodo più delicato riguarda la privacy e l’uso improprio per il tracciamento di persone. Con AirTag 2, Apple introduce un pacchetto di protezioni “prime nel settore”, concepite per scoraggiare lo stalking digitale e i pedinamenti occulti.

Il dispositivo è esplicitamente progettato per seguire oggetti, non persone o animali domestici, e integra avvisi multipiattaforma contro i tracker sconosciuti che si muovono con l’utente, oltre a identificatori Bluetooth che cambiano di frequente per ridurre la possibilità di monitoraggio persistente.

Queste misure non annullano il rischio di abuso, ma segnano un cambio di passo rispetto al primo AirTag, dove le principali correzioni erano arrivate solo via aggiornamenti software. In prospettiva, l’adozione di standard condivisi di rilevamento anti-stalking tra più brand potrebbe rafforzare ulteriormente la protezione degli utenti, mantenendo i tracker come strumenti utili per bagagli, veicoli e oggetti di valore senza trasformarli in strumenti di sorveglianza personale.

FAQ

Quanto migliora la precisione di AirTag 2 rispetto al primo modello?

AirTag 2 offre una Precision Finding fino a 1,5 volte più estesa, grazie al chip Ultra Wideband di seconda generazione integrato da Apple.

Posso usare AirTag 2 solo con iPhone o anche con Apple Watch?

Sì, AirTag 2 funziona con iPhone compatibili e, per la prima volta, supporta Precision Finding direttamente dagli Apple Watch supportati.

La batteria di AirTag 2 dura davvero più di un anno?

Sì, Apple dichiara per AirTag 2 una durata di oltre un anno con pila sostituibile, in linea col primo modello.

I vecchi accessori del primo AirTag sono compatibili con AirTag 2?

Sì, design e dimensioni sono identici: tutti gli accessori progettati per il primo AirTag restano pienamente compatibili col nuovo modello.

Quali sono le fonti delle informazioni su AirTag 2 utilizzate nell’articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.