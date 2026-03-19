Home / APPLE / iPhone 16 guida il mercato globale, ma emergono eccezioni inattese nella nuova mappa delle vendite

iPhone 16 guida il mercato globale, Samsung rincorre con i modelli economici

Il nuovo rapporto di Counterpoint Research fotografa con precisione chi domina il mercato smartphone 2025, dove, quando e perché. Apple, con iPhone 16, è il marchio più venduto al mondo, ma la geografia del successo varia profondamente tra Nord America, Europa, Asia Pacifico, Cina, America Latina e area Medio Oriente e Africa.

Le preferenze locali mostrano come alcuni mercati privilegino i modelli base, altri le versioni Pro e Pro Max, ridisegnando la mappa della redditività globale.

Per Samsung, invece, il primato regionale in America Latina e in Medio Oriente-Africa si regge soprattutto su dispositivi 4G di fascia bassa, con implicazioni importanti su margini e strategia futura.

In sintesi:

iPhone 16 è lo smartphone più venduto al mondo, trainato da Nord America, Europa e Asia Pacifico

è lo smartphone più venduto al mondo, trainato da Nord America, Europa e Asia Pacifico In Cina domina iPhone 16 Pro, segnale di crescente domanda per i modelli premium

domina iPhone 16 Pro, segnale di crescente domanda per i modelli premium Samsung primeggia in America Latina e Medio Oriente-Africa con Galaxy A06, A16 e A15 4G

primeggia in America Latina e Medio Oriente-Africa con Galaxy A06, A16 e A15 4G Il segmento premium Android fatica: Galaxy S25 Ultra resta fuori dalla top 5 regionale

Dove Apple vince e dove Samsung resiste: numeri e tendenze chiave

iPhone 16 base da 6,1 pollici è primo in Nord America, Europa e Asia Pacifico (esclusa la Cina), consolidando la leadership Apple nel segmento mainstream.

Il vero cambio di passo arriva però dalla Cina, dove in testa alla classifica non c’è il modello base, bensì iPhone 16 Pro. Un dato in netta discontinuità con il passato, in cui quel mercato premiava soprattutto i dispositivi più economici.

La domanda cinese si sta spostando verso l’alto di gamma: oltre a iPhone 16 Pro, vanno forte iPhone 16 Pro Max e il nuovo iPhone 17 Pro, mentre il 16 base arretra.

In Nord America, dietro iPhone 16, seguono iPhone 17 Pro Max e iPhone 16 Pro Max, a conferma di una polarizzazione tra modelli accessibili e top di gamma.

In Europa, iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono praticamente appaiati. Nell’area Asia Pacifico (esclusa la Cina) emergono invece iPhone 15 e iPhone 16e, molto forti in mercati sensibili al prezzo come India e Giappone, dove il segmento entry di Apple sostiene gran parte delle quote.

Il quadro è opposto per Samsung in America Latina e nell’area Medio Oriente e Africa: qui il produttore coreano domina le classifiche con Galaxy A06 4G, Galaxy A16 4G e Galaxy A15 4G.

Numeri elevati, ma margini ridotti. Nessun modello Android 5G di fascia bassa o media di Samsung entra nelle prime cinque posizioni in nessuna macro-area, segnale di difficoltà nel convertire la leadership di volume in redditività premium.

La gamma alta Galaxy S25 non decolla: Galaxy S25 Ultra entra nella top ten mondiale ma non compare tra i primi cinque in nessuna regione, mentre il Galaxy S25 base riesce solo a piazzarsi dietro iPhone 17 in Europa.

Scenari futuri: sfida sui top di gamma e rischio vuoto nella fascia media

Le proiezioni di Counterpoint Research indicano che iPhone 17 potrebbe replicare il dominio di iPhone 16 nelle stesse regioni chiave, consolidando ulteriormente il vantaggio di Apple sui modelli base e mid-premium.

Per Samsung, gli analisti vedono in Galaxy S26 Ultra il possibile punto di svolta: le vendite potrebbero superare sia Galaxy S25 Ultra sia Galaxy S25, con l’ingresso nelle top 5 regionali almeno in una o due macro-aree.

Lo scenario più delicato riguarda però il prossimo ciclo Apple: se a listino non arrivasse un iPhone 18 base e il focus fosse solo su iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, i modelli premium di Cupertino potrebbero scalare molto rapidamente le classifiche in Nord America, Cina ed Europa, lasciando ai concorrenti Android uno spazio complesso e meno profittevole nella fascia medio-bassa.

FAQ

Qual è lo smartphone più venduto al mondo nel 2025?

È iPhone 16 base da 6,1 pollici, che guida le vendite globali grazie alle ottime performance in Nord America, Europa e Asia Pacifico.

Perché in Cina domina iPhone 16 Pro invece del modello base?

Perché il mercato cinese sta premiando sempre più i modelli premium: iPhone 16 Pro, 16 Pro Max e 17 Pro concentrano la domanda ad alto margine.

Quali smartphone trascinano Samsung in America Latina e Medio Oriente-Africa?

Principalmente Galaxy A06 4G, Galaxy A16 4G e Galaxy A15 4G, modelli economici con grandi volumi ma margini limitati rispetto al segmento premium.

Galaxy S25 Ultra è tra gli smartphone più venduti nelle varie regioni?

No, Galaxy S25 Ultra entra solo nella top ten mondiale ma non raggiunge le prime cinque posizioni in nessuna macro-area analizzata.

Quali sono le fonti ufficiali usate per questo articolo?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.