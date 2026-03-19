Home / APPLE / Apple iOS 26.4 rivoluziona iPhone con 13 funzioni nascoste e miglioramenti di sicurezza avanzata

iOS 26.4 in arrivo: tutte le novità chiave per gli utenti Apple

Apple ha distribuito la release candidate di iOS 26.4 agli sviluppatori e ai beta tester, anticipando il rilascio pubblico previsto nei prossimi giorni, probabilmente già dalla prossima settimana. L’aggiornamento introduce 13 novità che spaziano da Apple Music alle funzioni di accessibilità, fino a miglioramenti per tastiera, promemoria e gestione degli acquisti in famiglia. Le nuove funzioni puntano a rendere l’iPhone più personalizzabile, inclusivo e utile nella vita quotidiana, con particolare attenzione all’esperienza multimediale, alla scoperta di concerti e alla produttività. Le note di rilascio ufficiali chiariscono che si tratta di un passo intermedio ma strategico nella roadmap software di Apple, pensato per consolidare i servizi esistenti e prepararli alle evoluzioni dei prossimi mesi.

In sintesi:

Rilascio di iOS 26.4 atteso per tutti entro pochi giorni.

atteso per tutti entro pochi giorni. Nuove funzioni Playlist Playground e Concerts in Apple Music.

e in Apple Music. Miglioramenti per accessibilità, sottotitoli, riduzione movimento e nuove emoji.

Potenzia promemoria, Freeform, Condivisione acquisti e precisione della tastiera.

Le principali novità di iOS 26.4 tra musica, accessibilità e produttività

Il cuore dell’aggiornamento è Apple Music. La nuova funzione beta Playlist Playground permette di generare automaticamente playlist complete partendo da una semplice descrizione testuale: il sistema crea titolo, descrizione e selezione dei brani. Parallelamente, la sezione Concerts aiuta a scoprire concerti nelle vicinanze degli artisti presenti nella propria libreria, suggerendo anche nuovi nomi in linea con le abitudini di ascolto.

Arriva inoltre il riconoscimento musicale offline nel Centro di Controllo, capace di identificare i brani anche senza connessione, sincronizzando poi i risultati quando l’iPhone torna online. Un nuovo widget Ambient Music per la schermata Home propone playlist curate per sonno, relax, produttività e benessere, mentre gli sfondi a schermo intero per album e playlist rendono l’esperienza visiva più immersiva.

Sul fronte accessibilità, iOS 26.4 introduce un controllo per attenuare gli effetti luminosi troppo intensi al tocco, rende le impostazioni di sottotitoli e didascalie accessibili direttamente dall’icona durante la riproduzione dei contenuti, e rende più efficace la funzione Riduzione movimento nel limitare le animazioni Liquid Glass per gli utenti sensibili.

La tastiera guadagna una migliore precisione nella digitazione veloce, mentre la tastiera emoji si arricchisce con otto nuove icone, tra cui orca, trombone, frana, ballerina di danza classica e faccia distorta.

Freeform riceve strumenti avanzati per creazione e modifica di immagini e una libreria di contenuti premium integrata con Apple Creator Studio. I promemoria possono essere contrassegnati come urgenti dalla barra degli strumenti rapidi o tramite pressione prolungata, e filtrati nelle Smart List per un’organizzazione più granulare.

Per i gruppi Famiglia, la funzione Condivisione acquisti consente ora ai membri adulti di utilizzare il proprio metodo di pagamento per gli acquisti, senza dover dipendere esclusivamente dall’organizzatore, rendendo più flessibile la gestione economica condivisa.

Cosa aspettarsi dopo iOS 26.4: scenari per servizi e famiglia digitale

iOS 26.4 segna un’evoluzione silenziosa ma rilevante nella strategia software di Apple: integra meglio servizi, contenuti premium e strumenti creativi come Freeform e Apple Creator Studio, aprendo a un ecosistema più orientato a produttività e intrattenimento personalizzato. Le novità nella Condivisione acquisti indicano un’attenzione crescente alla gestione finanziaria delle famiglie digitali, tema destinato a espandersi con controlli più flessibili per minori e adulti. Gli investimenti su accessibilità e riduzione movimento confermano la volontà di adattare l’iPhone a un pubblico sempre più eterogeneo, inclusi utenti sensibili a luci e animazioni.

FAQ

Quando sarà disponibile iOS 26.4 per tutti gli utenti iPhone?

iOS 26.4 sarà disponibile pubblicamente entro pochi giorni dal rilascio della release candidate, verosimilmente già dalla prossima settimana, tramite aggiornamento OTA nelle impostazioni del dispositivo.

Come funziona esattamente Playlist Playground in Apple Music?

Playlist Playground funziona generando automaticamente una playlist da una descrizione testuale, creando titolo, descrizione e selezione di brani coerenti, ottimizzando scoperta musicale e personalizzazione senza interventi manuali complessi dell’utente.

Il riconoscimento musicale offline richiede configurazioni aggiuntive?

Il riconoscimento musicale offline funziona direttamente dal Centro di Controllo, senza configurazioni extra: registra i brani offline e sincronizza i risultati automaticamente al ripristino della connessione internet sul dispositivo.

Cosa cambia con la nuova Condivisione acquisti in Famiglia Apple?

La Condivisione acquisti consente ora a ogni membro adulto della famiglia di usare il proprio metodo di pagamento, mantenendo il gruppo condiviso ma evitando dipendenza esclusiva dall’organizzatore per app, abbonamenti e contenuti.

Quali sono le fonti delle informazioni su iOS 26.4 utilizzate nell’articolo?

Le informazioni su iOS 26.4 derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.