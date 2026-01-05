Influenza variante K, boom contagi: i 7 cibi scudo che rinforzano difese e accelerano la guarigione

Situazione epidemiologica e variante k

Influenza in crescita verso il picco di fine gennaio: i contagi superano le medie stagionali. La variante K mostra maggiore capacità di eludere le difese immunitarie, favorendo una diffusione più rapida. Gli esperti segnalano un ulteriore incremento nelle prossime settimane. Gli antibiotici non sono utili contro i virus e il loro uso improprio alimenta l’antibiotico-resistenza. Indicate solo terapie sintomatiche mirate: antipiretici in caso di febbre oltre 38°C e monitoraggio dei sintomi. Accanto ai farmaci, strategie alimentari mirate contribuiscono a sostenere le difese e a contenere il decorso.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Idratazione e alimenti chiave

Con febbre e congestione aumenta la perdita di liquidi: puntare ad almeno 1,5 litri al giorno. Brodi caldi vegetali o di pollo idratano e reintegrano sali; tè deteinato o acqua calda con un cucchiaino di miele favoriscono il benessere delle vie aeree. Utili tisane di tarassaco e carciofo per la digestione, di camomilla, melissa e malva per lenire gola e prime vie respiratorie; cumino o carvi per la regolarità. Evitare ginseng e liquirizia nei bambini; niente miele sotto 12 mesi per rischio botulismo.

Cibi da evitare e consigli pratici

Evitare affettati, fritti, sughi ricchi, cibi molto salati, conservati e industriali (merendine, snack), alcol e bevande gassate: disidratano, irritano e appesantiscono la digestione. Limitare latticini pesanti se c’è congestione. Per mantenere energie senza sovraccaricare: piccoli pasti frequenti con alimenti semplici e digeribili. Avvio con cracker, pane tostato e olio, ricotta, frutta secca, yogurt; poi porzioni ridotte di pasta in bianco, pollo o brodo vegetale. Ascoltare i segnali del corpo e preferire cibi caldi, leggeri, nutrienti.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Quali cibi è meglio evitare con l’influenza?
    Affettati, fritti, sughi ricchi, cibi salati o industriali, alcol, bevande gassate e latticini pesanti.
  • Perché alcol e bibite gassate sono sconsigliati?
    Aumentano la disidratazione e possono interferire con i farmaci.
  • Come gestire la scarsa fame durante l’influenza?
    Optare per piccoli pasti frequenti con alimenti semplici e digeribili.
  • Quali sono gli spuntini consigliati?
    Cracker, pane tostato con olio, ricotta, frutta secca, yogurt.
  • Cosa introdurre quando l’appetito migliora?
    Pasta in bianco, pollo, brodo vegetale in piccole porzioni.
  • I latticini vanno eliminati?
    No, solo limitati se c’è muco in eccesso o congestione.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com