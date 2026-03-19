Home / SPETTACOLI & CINEMA / Corona sfida Signorini in tribunale, scontro legale ad alta tensione

Corona contro Signorini, il tribunale di Milano decide sui video di “Falsissimo”

Chi: l’ex agente dei paparazzi Fabrizio Corona contro il conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Che cosa: il Tribunale civile di Milano valuta il reclamo di Corona contro l’ordinanza che blocca la diffusione dei video del format online “Falsissimo”, ritenuti diffamatori verso Signorini.

Dove: nelle aule di palazzo di Giustizia a Milano.

Quando: oggi, giovedì 19 marzo, davanti a un collegio civile.

Perché: Corona contesta il provvedimento che ordina rimozione e consegna dei materiali, invocando la libertà di espressione e denunciando, a suo dire, *“una battaglia epica contro la censura”*; Signorini chiede tutela della propria reputazione e dignità personale.

In sintesi:

Il giudice Roberto Pertile ha bloccato i video di “Falsissimo” su Alfonso Signorini .

ha bloccato i video di “Falsissimo” su . Fabrizio Corona ha impugnato l’ordinanza, parlando di “battaglia epica contro la censura”.

ha impugnato l’ordinanza, parlando di “battaglia epica contro la censura”. La Procura di Milano valuta anche un fronte penale per mancata esecuzione dell’ordine.

valuta anche un fronte penale per mancata esecuzione dell’ordine. L’udienza del 19 marzo può incidere sui limiti alla diffamazione online.

Perché l’udienza del 19 marzo pesa su web, diffamazione e libertà di parola

Il 26 gennaio il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso dei legali di Alfonso Signorini, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, ordinando a Fabrizio Corona di cessare la diffusione dei video di “Falsissimo” sul conduttore e di rimuovere quelli già online.

Nel provvedimento si parla di “pruriginoso interesse del pubblico” e “morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali”, ritenendo che Corona abbia attribuito a Signorini condotte “immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza adeguato supporto probatorio, con grave lesione della reputazione.

Il giudice ha imposto anche la consegna di documenti, chat, immagini e video utilizzati per il format. Corona, assistito dall’avvocato Ivano Chiesa, contesta il provvedimento sostenendo di non voler esporre la vita privata di Signorini, ma di denunciare un presunto “sistema” di reati, e invoca l’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Gli scenari futuri tra rischio penale e nuovi equilibri per i contenuti online

Il caso non resta confinato al civile. Il giudice Pertile ha trasmesso gli atti alla Procura di Milano per verificare una possibile “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, reato previsto dall’articolo 388 del codice penale.

L’udienza di oggi può delineare un precedente rilevante sui confini tra diritto di cronaca, contenuti d’inchiesta sul web e tutela dell’onore, in un contesto in cui i format digitali come “Falsissimo” sfumano sempre più tra intrattenimento, denuncia e marketing personale.

Qualunque esito, il contenzioso tra Corona e Signorini diventa un test sul controllo giudiziario dei contenuti online e sui limiti concreti della libertà di espressione rispetto alla diffamazione e alla curiosità morbosa alimentata dai social.

FAQ

Cosa decide il tribunale di Milano nel caso Corona contro Signorini?

Il tribunale valuta il reclamo di Fabrizio Corona contro l’ordinanza che blocca i video di “Falsissimo” su Alfonso Signorini.

Perché i video di “Falsissimo” su Signorini sono stati bloccati?

L’ordinanza ritiene che i contenuti alimentino curiosità morbosa e attribuiscano a Signorini condotte gravi senza prove sufficienti, ledendone reputazione e dignità.

Qual è il ruolo dell’articolo 21 della Costituzione nel ricorso?

La difesa di Corona invoca l’articolo 21 per sostenere che l’ordinanza rappresenti censura preventiva alla libertà di espressione.

Che cos’è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice?

È il reato previsto dall’articolo 388 del codice penale per chi viola volontariamente un ordine dell’autorità giudiziaria.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.