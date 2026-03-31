Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lino Banfi confessa paure e incontri con la morte nella lunga carriera

Lino Banfi, a 90 anni un memoir sincero su vita, dolore e risate

A pochi mesi dal traguardo dei 90 anni, Lino Banfi racconta chi è davvero l’uomo dietro il comico che ha segnato decenni di costume italiano. Nel memoir “90, non mi fai paura!”, in uscita il 28 aprile per HarperCollins Italia, l’attore nato ad Andria ripercorre il proprio percorso umano e artistico, affrontando con lucidità il rapporto con la morte, i successi, le paure e le tragedie personali. Il libro, scritto in prima persona, mescola memoria privata e storia collettiva, dall’infanzia sotto le bombe della guerra all’icona popolare diventata “nonno d’Italia” in televisione. Perché, come spiega lo stesso Banfi, arrivare a 90 anni significa fare i conti non solo con ciò che è stato, ma anche con ciò che ancora resta da dire.

In sintesi:

Il memoir di Lino Banfi esce il 28 aprile per HarperCollins Italia.

esce il 28 aprile per HarperCollins Italia. L’attore affronta con ironia il rapporto con la morte e la vecchiaia.

Nel libro emergono infanzia difficile, carriera, lutti e tentazione del suicidio.

L’umorismo è raccontato come arma di resistenza alla sofferenza.

Nel nuovo libro autobiografico, Lino Banfi sceglie di parlare non solo del personaggio, ma soprattutto di Pasquale Zagaria, il ragazzo nato ad Andria il 9 luglio 1936 che ha attraversato il Novecento italiano. Riparte dall’infanzia segnata dalle bombe e dalla paura, dal passaggio in seminario, fino agli anni in cui, appena diciottenne, si ritrova letteralmente per strada a inseguire il sogno di diventare attore.

Tra teatro di varietà e prime parti al cinema, Banfi incontra figure chiave come Domenico Modugno, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, entrando gradualmente in un mondo che lo porterà a diventare volto simbolo della commedia all’italiana. Negli anni Settanta e Ottanta arrivano i film cult, da L’allenatore nel pallone in giù, che fissano nel linguaggio comune battute e modi di dire. Dal 1998 con Un medico in famiglia si trasforma nel “nonno d’Italia”, consolidando una popolarità trasversale, premiata nel 2019 anche con la nomina a membro UNESCO per l’Italia.

Il volume, però, non è un’agiografia. Banfi racconta anche la morte della moglie Lucia, il pensiero di togliersi la vita, un grave incidente evitato per caso. In queste pagine la comicità cede il passo alla vulnerabilità, senza rinunciare al suo sguardo ironico: «Non ho paura, però mi è comparsa davanti la signora morte… So solo che l’ho cacciata via».

L’umorismo come resistenza nel racconto intimo di Lino Banfi

L’elemento che attraversa tutto il memoir è l’umorismo come istinto di sopravvivenza. Dentro lutti, malattie e incertezze, Lino Banfi rivendica la capacità di trasformare la paura in sorriso, il dolore in racconto condiviso. Il dialetto pugliese, che ha reso riconoscibile il suo personaggio, diventa anche nel libro una chiave affettiva e identitaria, specchio di un’Italia popolare che si riconosce nella sua autoironia. A emergere è la figura di un uomo che non nega fragilità e limiti, ma li attraversa con la stessa tenacia con cui ha costruito la sua carriera partendo dal nulla.

Arrivato quasi a 90 anni, Banfi sembra usare il memoir per congedarsi da certe maschere e rimettere ordine nel proprio lascito umano e artistico. L’intreccio tra memoria privata e storia dello spettacolo italiano rende il libro un tassello utile per comprendere come la comicità leggera abbia spesso raccontato, in controluce, paure profonde e non dette di un intero Paese.

Il lascito di Lino Banfi tra memoria personale e immaginario collettivo

Guardando al futuro, il racconto di Lino Banfi suggerisce una riflessione più ampia sul ruolo degli interpreti popolari nel costruire l’identità culturale nazionale. Il suo modo di esorcizzare la morte e la vecchiaia attraverso la battuta non è solo cifra stilistica, ma eredità emotiva per il pubblico che è cresciuto con lui.

Nel tempo dei social e delle carriere lampo, la storia lunga e accidentata di Banfi, fatta di sacrifici, rifiuti, reinvenzioni continue, offre ai lettori – e agli spettatori – uno sguardo diverso sulla celebrità: meno patinato, più umano. “90, non mi fai paura!” si colloca così come possibile ultimo grande capitolo di una vita pubblica che ha saputo tenere insieme leggerezza e verità, lasciando un patrimonio di personaggi, parole e immagini già sedimentato nella memoria collettiva italiana.

FAQ

Quando esce il libro “90, non mi fai paura!” di Lino Banfi?

Il libro esce ufficialmente il 28 aprile per l’editore HarperCollins Italia, ed è previsto in tutte le principali librerie.

Che cosa racconta Lino Banfi nel suo nuovo memoir?

Il memoir racconta infanzia, carriera, lutti familiari, tentazione del suicidio e rapporto con la vecchiaia, mescolando ricordi personali e storia dello spettacolo.

Lino Banfi affronta apertamente il tema della morte nel libro?

Sì, affronta il tema in modo diretto ma ironico, descrivendo la “signora morte” e spiegando come l’abbia metaforicamente allontanata.

Qual è il ruolo dell’umorismo nella vita di Lino Banfi secondo il memoir?

L’umorismo è descritto come risorsa vitale: un’arma di resistenza che gli ha permesso di superare dolore, precarietà e lutti.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate le informazioni su Lino Banfi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.