Il Legionarius batte Chris Camozzi e diventa campione del mondo Cruiserweight BKFC a 44 anni

Immenso Alessio Sakara!

 

“Sabato sera combatterò per il titolo, voglio vincere per il mio Paese”, aveva dichiarato Alessio Sakara durante la conferenza stampa di BKFC 83. Promessa mantenuta, sabato 25 ottobre il Legionarius ha battuto il detentore del titolo mondiale Cruiserweight BKFC, l’americano Chris Camozzi, portando la cintura iridata nella sua Roma e confermandosi a 44 anni un’icona assoluta degli sport da combattimento.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

“L’evento di Firenze dello scorso aprile è stato un successo, ma a Roma è successo qualcosa di epico”, ha commentato Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits, che ha portato la promotion BKFC in Italia e ha sponsorizzato e finanziato completamente l’evento. “Alessio si è dimostrato l’immenso atleta che è sempre stato, ma non avevamo dubbi. La grande affluenza e l’entusiasmo del pubblico ci confermano che siamo nella giusta direzione per far diventare questa disciplina adrenalica uno degli sport preferiti dagli italiani”.

Grande presenza all’evento quella della leggenda mondiale degli sport da combattimento Conor McGregor, co-owner della promotion BKFC, che dopo il verdetto non ha nascosto il suo entusiasmo: “Questo è stato il combattimento più incredibile che io abbia visto in tutta la mia vita, un uomo di 44 anni è riuscito a incoronarsi campione del mondo nella sua città, davanti alla sua gente. Alessio sei fonte di ispirazione per tutti”, ha urlato sul ring.

Il match, atteso da settimane e seguito in diretta streaming in tutto il mondo, ha confermato le qualità di Sakara: potenza, lucidità tattica, e quell’inconfondibile mentalità da guerriero che lo ha reso un simbolo delle MMA italiane e internazionali. Onore al suo avversario Chris Camozzi, che ha dimostrato ancora una volta la sua grande esperienza come figther e la sua tecnica impeccabile.

Sakara, sostenuto per tutto il match dagli oltre 8.000 spettatori, ha vinto il titolo per split decision dopo che i due fighter hanno combattuto per 5 round con determinazione e coraggio, oltre che grande tecnica, senza mai arretrare di un passo, proprio come due veri gladiatori moderni. All’annuncio della vittoria, il PalaSport è esploso, e il campione si è lasciato andare in lacrime di gioia, che hanno dimostrato tutta la sua emozione per questo grande traguardo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo sportivo, dello spettacolo e delle istituzioni: a impreziosire la serata, la presenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino, Tilman J. Fertitta, accompagnato dalla moglie Lauren Ware Fertitta. La loro partecipazione ha conferito un prestigio internazionale all’evento: Fertitta, oltre ad essere unimprenditore di successo è proprietario anche degli Houston Rockets (NBA), ha seguito con grande attenzione l’intera card, mostrando particolare interesse per gli atleti americani presenti e soprattutto per l’ex campione Cruiserweight Chris Camozzi.

Numerosissimi anche i protagonisti dello sport italiani come il tennista Matteo Berrettini, i kickboxer Giorgio e Armen Petrosya, il romano Mattia Faraoni,  l’ex rugbista azzurro Martin Castrogiovanni, l’ex campione del mondo dei supermedi WBA Giovanni De Carolis (oggi direttore tecnico della nazionale) ma tanti anche i volti dello spettacolo tra i quali Federica Panicucci, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Maria De Filippi, che con Sakara ha un legame professionale e di amicizia di lunga data. Presente anche la deputata Matilde Siracusano e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La grande macchina BKFC Italy non si ferma qui, gli organizzatori stanno infatti già pensando al prossimo evento per marzo 2026, come conferma Luigi Perillo COO di BKFC Italy. L’obiettivo è arrivare a organizzare show indimenticabili ogni mese, nelle principali città italiane, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio in questa appassionante e adrenalinica disciplina.

Paolo Brambilla, bocconiano, ha seguito il mondo economico-finanziario per molti anni. Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, scrive di finanza, cultura e innovazione digitale su varie testate. E' direttore responsabile de La Mia Finanza green www.lamiafinanza.com e dirige l’Agenzia di stampa Trendiest Media www.trendiest.it E' editor in chief di www.assodigitale.it Rotariano, è stato Assistente del Governatore del Distretto 2041.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 