Un Nuovo Paradigma di Responsabilità Sociale: Il Gruppo Mondadori Inaugura la Policy Diritti Umani

In un panorama aziendale globale sempre più attento alle dinamiche ESG (Environmental, Social, and Governance), il Gruppo Mondadori segna un punto di svolta decisivo nel suo percorso di corporate governance annunciando l’adozione ufficiale della Policy Diritti Umani. Questo documento non rappresenta una mera formalità burocratica, bensì costituisce la pietra miliare di una strategia volta a rafforzare l’impegno nella sostenibilità sociale. La decisione di formalizzare questo impegno nasce dalla volontà di rendere esplicita, trasparente e misurabile la dedizione dell’azienda nel tutelare e promuovere i valori fondamentali della persona umana.

Tale tutela non è confinata esclusivamente all’interno del perimetro aziendale, rivolgendosi ai dipendenti e ai collaboratori, ma si estende con forza a tutti gli stakeholder coinvolti nella filiera, dai fornitori ai lettori, fino alle comunità locali. L’iniziativa si inserisce con perfetta coerenza nei punti chiave del Piano di Sostenibilità 2025-2027, delineando un orizzonte in cui il business editoriale non può prescindere dall’etica.

Le linee guida tracciate dalla Policy confermano quanto il Gruppo consideri prioritaria la diffusione di una cultura inclusiva, lo sviluppo continuo delle conoscenze e il rispetto assoluto per la diversità delle idee, elementi che oggi sono considerati asset intangibili ma essenziali per la reputazione e la solidità di una grande impresa internazionale.

Milano, 20 giugno 2022 Nella foto Francesca Rigolio Chief Diversity Officer del Gruppo Mondadori e Head of Human Resources area Libri.

La Visione Strategica di Francesca Rigolio e il Ruolo Sociale dell’Editoria

Al centro di questa evoluzione normativa e culturale vi è la consapevolezza che un grande gruppo editoriale detenga una responsabilità unica rispetto ad altri settori industriali: quella di plasmare l’immaginario collettivo e fornire gli strumenti per la crescita intellettuale del Paese. Francesca Rigolio, attuale Chief Sustainability Officer del Gruppo Mondadori, ha sottolineato con forza questo concetto, collegando l’attività dell’azienda ai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In una dichiarazione che sintetizza l’anima del progetto, la Rigolio ha affermato: “L’accesso a un’istruzione di qualità, la possibilità di prendere parte alla vita culturale e di godere del progresso scientifico del proprio Paese sono diritti fondamentali di ogni persona, come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Come primo gruppo editoriale italiano crediamo di avere una forte responsabilità in questo senso: ogni libro, ogni contenuto che pubblichiamo può contribuire a costruire momenti di dialogo, di riflessione e di crescita, diventando uno strumento di inclusione, rispetto e partecipazione”. Questa visione trasforma il prodotto editoriale da semplice merce a veicolo di diritti civili. “È da questa convinzione che nasce la nostra Policy Diritti Umani, con cui rinnoviamo e rafforziamo il nostro impegno nel contribuire a una società più equa e consapevole, integrando questi principi nella nostra strategia di sostenibilità e nelle nostre prassi aziendali”, ha concluso Rigolio.

L’obiettivo è quindi integrare l’etica nelle prassi quotidiane, rendendo la sostenibilità un elemento strutturale e non accessorio del business model.

Diritti Civili, Politici ed Economici: Le Fondamenta della Nuova Policy

Analizzando nel dettaglio il documento, la Policy Diritti Umani si articola su quattro macroaree fondamentali, di cui le prime due riguardano la sfera dei diritti civili, politici ed economici. Per quanto concerne i Diritti civili e politici, il Gruppo Mondadori pone un accento cruciale sulla libertà di pensiero, di opinione ed espressione. In un’epoca storica caratterizzata spesso da polarizzazioni, l’impegno è quello di garantire una produzione editoriale di qualità, che sia accessibile a tutti e che rispecchi un pubblico vasto e trasversale.

Qui entra in gioco il tema della diversità, equità e inclusione (DEI): queste non sono viste solo come doveri morali, ma come leve strategiche per aumentare la competitività aziendale. Garantire uguali opportunità di crescita professionale e prevenire ogni forma di discriminazione significa attrarre i migliori talenti e comprendere meglio il mercato. Parallelamente, sul fronte dei Diritti economici, la Policy dedica ampia attenzione alla realizzazione dell’individuo attraverso il lavoro. I temi portanti includono la parità di trattamento — con un monitoraggio costante dei gap retributivi per assicurare equità salariale — e un forte focus sull’equilibrio tra vita professionale e privata.

L’azienda si impegna a promuovere strumenti come lo smart working e programmi a supporto della genitorialità, riconoscendo il valore delle attività di cura. Inoltre, viene dato un rilievo inedito alla salute e benessere, non solo fisico ma anche mentale, attraverso campagne di sensibilizzazione e una cultura della prevenzione diffusa e capillare.

Educazione, Impegno Ambientale e il Sistema di Monitoraggio “Linea Etica”

Le ultime due macroaree della Policy affrontano il Diritto all’istruzione e alla cultura e i Diritti sociali e ambientali, chiudendo il cerchio di una strategia integrata. Il diritto all’istruzione viene interpretato dal Gruppo non solo come miglioramento delle competenze tecniche, ma come motore di mobilità sociale.

Attraverso l’educazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l’azienda intende fornire agli individui gli strumenti per navigare in un mercato del lavoro in rapida evoluzione, stimolando il pensiero critico e la partecipazione attiva alla vita democratica. Sul fronte dei diritti sociali, l’impegno si estende alla lotta alla corruzione e alla rigorosa tutela della privacy, elementi imprescindibili per mantenere la fiducia del pubblico. L’azienda promette un coinvolgimento attivo delle comunità locali, sfruttando la rete delle librerie e gli eventi con autori e autrici per creare presidi culturali sul territorio.

Non meno importante è l’aspetto ambientale: i diritti umani sono oggi indissolubilmente legati alla salute del pianeta. Pertanto, il Gruppo si impegna a minimizzare l’impatto lungo tutta la filiera, con una vigilanza specifica sull’approvvigionamento della carta, risorsa primaria dell’editoria. A garanzia dell’effettiva applicazione di questi principi, la Policy (il cui testo completo è disponibile qui) viene affiancata dalla Linea Etica. Si tratta di un avanzato sistema di monitoraggio e segnalazione che permette di integrare il rispetto dei diritti umani nel modello di risk management aziendale, assicurando che ogni violazione possa essere segnalata e gestita, rendendo così l’impegno di Mondadori concreto, verificabile e resiliente nel tempo.

