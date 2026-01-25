Ice polizia immigrazione Usa, l’ombra dell’omicidio Alex Pretti riaccende polemiche, paure e nuove richieste di giustizia

Che cos’è l’Ice, la polizia anti-immigrazione che terrorizza gli Usa finita nella bufera per l’uccisione di Alex Pretti

Proteste e gelo a Minneapolis

Le manifestazioni a Minneapolis dopo l’uccisione di Alex Pretti da parte di agenti dell’Ice sono durate ore, con scontri verbali, blocchi del traffico e sit-in davanti agli uffici federali. La folla chiedeva trasparenza sui video, identificazione dell’agente che ha sparato e la creazione di una commissione indipendente.

La colonnina di mercurio scesa fino a -23 gradi e la tempesta di gelo che investe il nordest degli Stati Uniti hanno progressivamente svuotato le piazze, come documentato dagli inviati della Bbc. Le autorità stimano che l’ondata artica possa colpire oltre 240 milioni di persone, con rischi per trasporti, sanità e ordine pubblico.

Nonostante il freddo estremo, gruppi di attivisti e associazioni per i diritti civili promettono nuove mobilitazioni non appena le condizioni meteo lo consentiranno, trasformando il caso in un banco di prova per la gestione federale dell’immigrazione e per la responsabilità delle forze dell’ordine.

Come funziona davvero l’Ice

L’Immigration and Customs Enforcement, nata nel 2003 dopo gli attacchi dell’11 settembre, è l’agenzia federale incaricata di far rispettare le leggi sull’immigrazione interna e di colpire i reati transnazionali. Non definisce le politiche migratorie, ma le esegue.

L’Ice è distinta dalla Border Patrol, che controlla i confini, e dai servizi consolari che rilasciano i visti: interviene soprattutto all’interno del territorio americano. È divisa in due rami. Il primo, Ero (Enforcement and Removal Operations), gestisce arresti, detenzione ed espulsione di persone in posizione irregolare. Il secondo, Hsi (Homeland Security Investigations), si occupa di traffico di droga e armi, tratta di esseri umani, cybercrime, frodi finanziarie, terrorismo e violazioni doganali.

Gli investigatori Hsi dispongono di poteri paragonabili a quelli dell’Fbi, con indagini complesse spesso condotte in collaborazione con procure federali e polizie locali, mentre le squadre Ero operano rastrellamenti, controlli mirati e operazioni di rimpatrio.

Poteri, abusi contestati e caso Pretti

Gli agenti incaricati di immigrazione dovrebbero identificare una persona, avviare la procedura davanti a un giudice federale e ottenere l’ordine di arresto e di espulsione. Le linee guida introdotte durante l’amministrazione Trump hanno però ridotto la centralità del vaglio giudiziario, ampliando la discrezionalità operativa e innescando ricorsi e cause collettive.

L’Ice può arrestare senza mandato in situazioni considerate urgenti, ma non può entrare in un’abitazione privata senza consenso del residente o ordine giudiziario, salvo ristrette eccezioni. È inoltre vietato agire contro cittadini statunitensi per mere violazioni migratorie, un limite legale che alimenta oggi il dibattito sullo sparo fatale contro Alex Pretti a Minneapolis.

Il fascicolo federale dovrà stabilire se l’uso della forza letale sia stato proporzionato e se siano stati rispettati i protocolli operativi dell’agenzia, mentre giuristi e associazioni per i diritti umani chiedono una revisione strutturale dei poteri dell’Ice e maggiore tracciabilità di ogni intervento sul campo.

FAQ

D: Che cos’è l’Ice?

R: È l’agenzia federale statunitense che applica le leggi sull’immigrazione interna e indaga su reati transnazionali legati a frontiere e dogane.

D: L’Ice è la stessa cosa della Border Patrol?

R: No, la Border Patrol opera ai confini, mentre l’Ice agisce all’interno del territorio degli Stati Uniti su immigrazione e criminalità collegata.

D: Quali sono i due rami principali dell’Ice?

R: Ero, che gestisce arresti, detenzione ed espulsioni, e Hsi, che conduce indagini penali complesse su traffici e terrorismo.

D: L’Ice può arrestare senza mandato?

R: Sì, in casi ritenuti urgenti, ma l’intervento deve comunque rispettare i limiti fissati dalle norme federali e dalla Costituzione.

D: Gli agenti Ice possono entrare in casa senza permesso?

R: In linea generale no, serve consenso o mandato giudiziario, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

D: L’Ice può perseguire cittadini americani per questioni migratorie?

R: No, l’agenzia non può agire per violazioni migratorie contro cittadini degli Stati Uniti, ma può indagarli per altri reati federali.

D: Perché il caso di Alex Pretti è così controverso?

R: Perché coinvolge l’uso di forza letale da parte di un agente Ice, sollevando interrogativi su proporzionalità, procedure e rispetto dei limiti di legge.

D: Qual è la fonte giornalistica originale sul caso Pretti?

R: Il caso è stato ricostruito e diffuso da media internazionali, tra cui un servizio della Bbc citato come base giornalistica di riferimento.