Stati Uniti paralizzati dal gelo estremo, New York assalta i supermercati tra scaffali vuoti, paura e polemiche crescenti

Stati Uniti nella morsa del gelo, a New York la corsa alle scorte svuota i supermercati

Gelo record e Stati Uniti in allerta

Un’ondata di aria artica sta congelando gran parte degli Stati Uniti, con valori percepiti inferiori ai -15 gradi e raffiche di vento che trasformano la neve in vere e proprie tempeste bianche. Le mappe meteo indicano oltre venti Stati in stato di emergenza, dalla Great Plains fino alla East Coast, con decine di milioni di persone esposte a condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare al minimo gli spostamenti, proteggere anziani e senza dimora e prepararsi a possibili interruzioni di luce e riscaldamento.

Nel Texas oltre 47 mila famiglie risultano senza corrente, mentre in Louisiana i blackout interessano più di 50 mila utenze, secondo i portali di monitoraggio indipendenti. Le infrastrutture elettriche, già sotto stress per i consumi record, faticano a reggere la combinazione di gelo, ghiaccio e vento, con il rischio di guasti a catena. Le amministrazioni locali hanno attivato rifugi temporanei, generatori mobili e squadre di emergenza per la rimozione di alberi e cavi caduti.

Il fronte dei trasporti appare altrettanto critico: tra cancellazioni e ritardi si contano circa 12 mila voli interessati, soprattutto negli hub di New York, Dallas, Nashville, Atlanta e Chicago. Le principali compagnie aeree stanno offrendo riprotezioni gratuite, invitando i passeggeri a controllare continuamente app e siti ufficiali per gli aggiornamenti sull’operativo.

New York tra scaffali vuoti e file infinite

Nella città di New York l’arrivo del gelo ha scatenato una corsa frenetica alle scorte, con supermercati presi d’assalto sin dalle prime ore del mattino. Acqua, batterie, power bank, carta igienica, latte e uova spariscono rapidamente dagli scaffali, seguiti da cibi in scatola, prodotti surgelati e alimenti a lunga conservazione. Le immagini di carrelli stracolmi e corsie semivuote si diffondono sui social, alimentando ulteriormente la percezione di urgenza.

L’effetto è un circolo emotivo autoalimentato: più si vedono scorte finite, più aumenta la paura di restare senza beni essenziali, nonostante le catene della grande distribuzione assicurino rifornimenti continui. In diversi quartieri di Brooklyn, Queens e del Bronx si registrano code che superano l’ora di attesa alle casse, con alcuni negozi costretti a contingentare l’accesso per motivi di sicurezza. I piccoli market di prossimità, meno strutturati sul fronte logistico, faticano a tenere il passo con la domanda imprevista.

Gli esperti di consumi e sociologia dei disastri parlano di “effetto panico da scaffale”, noto nelle grandi emergenze climatiche: la percezione di scarsità, più che la scarsità reale, spinge a comprare ben oltre il necessario. Le autorità cittadine invitano a razionalizzare gli acquisti e a privilegiare beni di prima necessità, ricordando che i trasporti merci restano operativi salvo brevi interruzioni localizzate.

Emergenza clima ed economia quotidiana

L’ondata di gelo si inserisce in un contesto di crescente vulnerabilità climatica, in cui fenomeni estremi – dal caldo record agli uragani fuori stagione – mettono alla prova infrastrutture e catene di approvvigionamento degli USA. Le compagnie di logistica segnalano rallentamenti su gomma e rotaia, con tratte ghiacciate e depositi costretti a ridurre l’operatività per tutelare il personale. Anche il commercio online registra ritardi nelle consegne, mentre alcuni corrieri sospendono momentaneamente i servizi in aree particolarmente colpite.

Per i lavoratori dei servizi essenziali, dal settore sanitario al trasporto pubblico, il gelo significa turni prolungati e difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. Le amministrazioni di città come New York e Chicago hanno attivato piani neve straordinari, con spalatori, mezzi spargisale e squadre dedicate al supporto delle persone fragili. Il messaggio comune è chiaro: ridurre gli spostamenti non indispensabili, pianificare con anticipo provviste e medicinali, monitorare costantemente gli avvisi meteo ufficiali.

Gli economisti stimano che il blocco di voli, trasporti e attività commerciali locali possa tradursi in miliardi di dollari di mancati ricavi, soprattutto per turismo, ristorazione e retail urbano. Allo stesso tempo, cresce il dibattito sulla necessità di investimenti strutturali in reti elettriche più resilienti, edifici meglio isolati e piani di emergenza standardizzati per ridurre l’impatto di queste ondate di freddo estremo.

FAQ

D: Quanto è estesa l’area colpita dal gelo?

R: L’ondata interessa oltre venti Stati per un’area di circa 3.600 chilometri, con più di 200 milioni di persone coinvolte.

D: Quali città risultano più in difficoltà?

R: Tra le più esposte figurano New York, Chicago, Dallas, Atlanta e Nashville, sia per il traffico aereo sia per la densità abitativa.

D: Perché i supermercati di New York sono stati svuotati?

R: Il timore di restare bloccati in casa e possibili blackout ha spinto molti residenti a fare scorte massicce di beni essenziali.

D: Quali prodotti sono più richiesti nei negozi?

R: I clienti privilegiano acqua, batterie, caricabatterie, carta igienica, latte, uova, cibo in scatola e surgelati.

D: Ci sono problemi alla rete elettrica?

R: Sì, in Texas e Louisiana decine di migliaia di utenze risultano senza corrente a causa del gelo e del ghiaccio sulle linee.

D: Come stanno reagendo le compagnie aeree?

R: Le compagnie hanno cancellato circa 12 mila voli e offrono la possibilità di riprenotare senza costi aggiuntivi in molte tratte.

D: Cosa consigliano le autorità ai cittadini?

R: Viene raccomandato di limitare gli spostamenti, fare scorte con moderazione, proteggere le persone fragili e seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali.

D: Qual è la fonte giornalistica principale di riferimento?

R: Le informazioni sono in linea con le ricostruzioni diffuse dai principali media statunitensi e internazionali, tra cui il servizio meteo nazionale NOAA e le cronache di testate come il New York Times.