Giorno della Memoria, palinsesto segreto di Rai e Mediaset svelato: film, documentari e sorprese che nessuno aspetta

Giorno della Memoria 2026, il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticare

Il 27 gennaio sulle reti Rai

Nel pomeriggio del 27 gennaio, la proposta di **Rai Movie** alle 14.00 è il film “Andremo in città”, che osserva la guerra attraverso lo sguardo di un’infanzia spezzata e di una famiglia travolta dalle persecuzioni.

In access prime time, alle 19.10 su **Rai 5**, il documentario “Liliana” ripercorre la storia e l’impegno civile della senatrice a vita Liliana Segre, trasformando la testimonianza diretta in strumento di educazione pubblica.

La prima serata di **Rai 1**, alle 21.30, è affidata alla fiction evento “Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero”, ispirata ai medici dell’ospedale romano che, durante l’occupazione nazista, inventarono una falsa malattia per proteggere gli ebrei dalle retate.

La stessa storia torna poi in seconda puntata mercoledì 28 gennaio, sempre in prima serata su **Rai 1**, con un racconto che intreccia tensione, memoria storica e riflessione etica sulla responsabilità individuale.

Completa il quadro **Rai 5** con film e approfondimenti tematici distribuiti lungo la settimana, per accompagnare il pubblico in un percorso non solo commemorativo ma anche critico sul presente.

Il 27 gennaio su Mediaset

Nel pomeriggio di **Rete 4**, alle 16.00, va in onda “La chiave di Sarah”, dramma che unisce indagine giornalistica e memoria familiare, portando alla luce il passato delle deportazioni di bambini ebrei in Francia.

La prima serata di **Cine34**, alle 21.00, è dedicata a “La vita è bella” di Roberto Benigni, simbolo del cinema italiano sulla Shoah, capace di coniugare amore paterno, ironia e tragedia dei campi di sterminio.

Su **Canale 5**, alle 21.20, spazio a “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio, esordio alla regia che racconta l’amicizia infantile messa alla prova dalle leggi razziali e dalla violenza del conflitto.

Il canale tematico **Focus**, sempre in prima serata, propone il documentario “Le confessioni del Demonio – I nastri perduti di Eichmann”, un’inchiesta sui materiali audio che rivelano la pianificazione industriale dello sterminio da parte del gerarca nazista Adolf Eichmann.

Nel complesso, il gruppo **Mediaset** costruisce una narrazione che alterna cinema d’autore, ricostruzioni storiche e investigation documentaria, per coinvolgere platee diverse nella stessa urgenza di non dimenticare.

Gli altri appuntamenti della settimana

Domenica 25 gennaio, alle 11.25 su **Rai 3**, l’appuntamento con “Mediterraneo” all’interno di **Tgr – Buongiorno Europa** collega la memoria della Shoah ai conflitti e alle migrazioni di oggi, evidenziando il filo rosso delle persecuzioni e dei diritti violati.

In prima serata, alle 21.25 su **Rai 5**, il film “Lezioni di persiano” racconta la lotta per la sopravvivenza di un giovane prigioniero che si inventa una lingua inesistente per sfuggire alla morte, riflettendo sulla potenza – e fragilità – delle parole.

Lunedì 26 gennaio, **Iris** manda in onda alle 21.15 “Flashback – Diario di Anna Frank”, mentre nella notte, alle 0.50 su **Rete 4**, il documentario “Mengele, l’angelo della morte di Auschwitz” ricostruisce la figura del medico nazista e i suoi esperimenti sui prigionieri.

La settimana si chiude venerdì 30 gennaio con “Valiant Hearts – Verso la Libertà” alle 23.54 su **Canale 5**, viaggio di speranza attraverso un’Europa devastata dalla guerra, e sabato 31 gennaio con “Un’ombra sulla verità” in seconda serata su **Rai 3**, thriller morale che riflette su antisemitismo sotterraneo e responsabilità collettiva.

Ne risulta un palinsesto esteso che trasforma la memoria in esercizio civile quotidiano, oltre la singola ricorrenza del 27 gennaio.

FAQ

D: Perché il 27 gennaio è il Giorno della Memoria?

R: È la data della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945, assunta come simbolo internazionale della fine della macchina genocidaria nazista.

D: Qual è il fulcro della programmazione di Rai per questa ricorrenza?

R: Il centro è la fiction “Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero” su Rai 1, affiancata da film e documentari su **Rai Movie** e **Rai 5**.

D: Quali titoli principali propone Mediaset in prima serata?

R: Tra i titoli spiccano “La vita è bella” su **Cine34**, “L’ultima volta che siamo stati bambini” su **Canale 5** e il documentario su Eichmann su **Focus**.

D: Ci sono contenuti pensati per i più giovani?

R: Sì, film come “Andremo in città” e “L’ultima volta che siamo stati bambini” adottano il punto di vista infantile per rendere accessibile il tema alle nuove generazioni.

D: La programmazione speciale è limitata al solo 27 gennaio?

R: No, si estende all’intera settimana con appuntamenti dal 25 al 31 gennaio su più reti di **Rai** e **Mediaset**.

D: Quale ruolo hanno i documentari in questo palinsesto?

R: I documentari, come “Liliana” o “Le confessioni del Demonio – I nastri perduti di Eichmann”, offrono testimonianze dirette, materiali d’archivio e analisi storica.

D: Dove posso trovare approfondimenti sul tema della Shoah in TV?

R: Le principali guide TV di **Rai** e **Mediaset**, i siti ufficiali dei canali e l’area palinsesti dei portali d’informazione culturale aggiornano di anno in anno le proposte dedicate.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento per questa programmazione?

R: Le informazioni sono derivate da un articolo pubblicato su DiLei, che ha ricostruito nel dettaglio il calendario delle trasmissioni per il Giorno della Memoria.