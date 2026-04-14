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Hormuz snodo critico, cresce il rischio di shock petrolifero globale

Hormuz snodo critico, cresce il rischio di shock petrolifero globale

Stretto di Hormuz, perché oggi lo shock petrolifero fa più paura del 1973

Lo stallo nello Stretto di Hormuz, fulcro del traffico di greggio mediorientale, sta alimentando il timore di uno shock petrolifero potenzialmente più grave della crisi del 1973. In gioco ci sono la sicurezza energetica globale, la stabilità dei prezzi e l’equilibrio geopolitico tra Iran, monarchie del Golfo e alleati occidentali.
Oggi, a differenza degli anni Settanta, il rischio si manifesta in modo meno visibile ma più strutturale: interruzioni intermittenti, navi assicurate a costi record, mercati finanziari ipersensibili. L’area, sorvegliata dalle flotte di Stati Uniti e partner, resta il principale choke–point del greggio mondiale, con effetti immediati su inflazione e crescita in Europa e Asia.
La domanda chiave è se i sistemi energetici e finanziari globali, apparentemente più diversificati, siano davvero in grado di assorbire una crisi prolungata a Hormuz senza conseguenze recessive.

In sintesi:

  • Lo Stretto di Hormuz veicola circa un quinto del petrolio mondiale.
  • Le tensioni regionali rendono più probabile uno shock prolungato dei prezzi energetici.
  • La crisi odierna è meno visibile ma più strutturale rispetto al 1973.
  • Europa e Asia risultano i blocchi più vulnerabili a un blocco duraturo.

Rispetto al 1973, quando l’embargo guidato dall’OPEC colpì frontalmente i Paesi occidentali, il rischio odierno nello Stretto di Hormuz è più insidioso perché distribuito nel tempo. Non serve una chiusura totale del passaggio: bastano droni, mine, sequestri mirati o attacchi cyber alle infrastrutture portuali per generare una “tassa di rischio” permanente su ogni barile esportato dal Golfo Persico.

Le polizze di assicurazione marittima sono già tra i principali barometri della tensione: premi in rialzo scoraggiano le compagnie, riducono i volumi e spingono verso rotte alternative più lunghe e costose. Nel frattempo le grandi potenze navali, a partire dagli Stati Uniti, cercano di garantire libertà di navigazione senza scivolare in un conflitto aperto con l’Iran, che usa Hormuz come leva negoziale strategica.

L’interconnessione tra mercato fisico del greggio e finanza derivata amplifica ogni segnale: futures, opzioni ed ETF reagiscono in pochi minuti a incidenti che, nel 1973, avrebbero impiegato giorni per riflettersi sui prezzi alla pompa.

Perché lo shock di Hormuz può superare quello del 1973

La vulnerabilità odierna nasce da tre fattori strutturali. Primo: lo Stretto di Hormuz concentra ancora una quota enorme di esportazioni di Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar. I progetti di oleodotti alternativi esistono ma non hanno la capacità per sostituire il flusso via mare.

Secondo: il sistema energetico globale resta fortemente dipendente dagli idrocarburi, nonostante la crescita delle rinnovabili. Le economie asiatiche – in testa Cina, India, Corea del Sud, Giappone – importano massicce quantità di greggio che transitano proprio da Hormuz. Un’interruzione prolungata si tradurrebbe in rincari a catena per trasporti, logistica e industria manifatturiera.

Terzo: molti Paesi entrano in questa fase con finanze pubbliche indebolite da pandemia e transizione energetica. Lo spazio fiscale per assorbire un nuovo balzo dei prezzi del petrolio – con sussidi, tagli di accise o scorte strategiche – è più ridotto rispetto al passato, aumentando il rischio di inflazione persistente e stagnazione simultaneamente.

Scenari futuri: transizione energetica accelerata ma più instabile

Un’escalation prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe paradossalmente accelerare la transizione energetica, rendendo economicamente più conveniente investire in rinnovabili, elettrificazione dei trasporti e efficienza. Ma nel medio periodo il rischio principale è una “transizione disordinata”: prezzi volatili, ritorno temporaneo a carbone e gas meno costosi, aumento delle disuguaglianze energetiche tra Paesi ricchi e poveri.

Per l’Europa, già colpita dalla crisi del gas russo, un nuovo shock sul petrolio imporrebbe scelte più drastiche su mix energetico, politiche industriali e relazioni con i produttori del Golfo.

FAQ

Quanto petrolio mondiale passa oggi dallo Stretto di Hormuz?

Passa mediamente circa un quinto del greggio consumato nel mondo, includendo esportazioni di Arabia Saudita, Iraq, Emirati, Kuwait e Qatar.

Perché la crisi attuale è diversa da quella petrolifera del 1973?

È diversa perché non si basa su un embargo dichiarato, ma su rischi intermittenti alla navigazione che creano un sovrapprezzo strutturale.

Quali Paesi sarebbero più colpiti da un blocco di Hormuz?

Sarebbero particolarmente esposti Cina, India, Giappone, Corea del Sud e diversi Stati europei fortemente importatori di greggio.

Le rinnovabili possono compensare uno shock improvviso sul petrolio?

No, nel breve termine non possono: i progetti rinnovabili richiedono anni. Possono però ridurre progressivamente la dipendenza da shock futuri.

Qual è la fonte delle informazioni su Hormuz e sullo shock petrolifero?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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