8 Luglio 2026

Home / EDITORE3 / Agenzia delle Entrate-Riscossione solo pagamenti elettronici per cartelle e rimborsi su conto corrente

La notizia in sintesi

Dal 1° gennaio 2027 cambiano i pagamenti delle cartelle esattoriali.

Agenzia delle Entrate-Riscossione accetterà solo moneta elettronica per saldare i debiti fiscali.

accetterà solo moneta elettronica per saldare i debiti fiscali. I rimborsi saranno accreditati direttamente sul conto corrente dei cittadini.

I sindacati contestano l’impatto operativo e sociale della misura.

(Riassunto generato con AI)

Pagamenti digitali obbligatori dal 2027

Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà al centro di una svolta operativa destinata a incidere sul rapporto tra contribuenti e Fisco: dal 1° gennaio 2027 le cartelle esattoriali dovranno essere pagate esclusivamente con moneta elettronica, mentre i rimborsi saranno versati direttamente sul conto corrente dei cittadini. La novità è contenuta nel Decreto correttivo omnibus, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026.

La misura punta a completare la digitalizzazione dei servizi di riscossione, riducendo costi gestionali e passaggi amministrativi.

Allo stesso tempo, però, ha aperto un confronto con le organizzazioni sindacali del settore, che segnalano possibili ricadute pratiche soprattutto nei casi più delicati gestiti ancora agli sportelli fisici. Il nodo non riguarda solo la tecnologia di pagamento, ma anche la capacità del sistema di mantenere margini di intervento immediato nelle situazioni debitorie più complesse.

Le ragioni dello scontro sulla riforma

Secondo la nota congiunta diffusa da Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Unisin e Uilca, la gestione fisica del denaro presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non rappresenta un servizio residuale, ma uno strumento operativo utile a chiudere posizioni debitorie particolarmente intricate. In presenza di procedure cautelari o esecutive complesse, la possibilità di pagare o ricevere rimborsi direttamente in sede consente infatti aggiustamenti contabili immediati.

Per i sindacati, eliminare del tutto questa funzione rischia di ridurre la flessibilità nei casi urgenti, di aumentare le difficoltà per la popolazione anziana e di irrigidire i canali tradizionali di pagamento. La contestazione nasce quindi da un criterio di proporzionalità: l’uso di contanti e assegni agli sportelli dell’agente della riscossione è già oggi ampiamente minoritario e non supera il 15% dei versamenti complessivi.

Un dato che, nella lettura dei rappresentanti dei lavoratori, ridimensiona la necessità di una soppressione totale della cassa fisica. Anche perché, viene evidenziato, l’Amministrazione applica già controlli antiriciclaggio e limiti di legge sugli importi accettabili in contanti. Da questo punto di vista, la critica sindacale non nega l’indirizzo verso la digitalizzazione, ma mette in discussione la scelta di azzerare ogni margine di operatività allo sportello per quella quota di utenti che ancora si affida a questi strumenti per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il Governo, dal canto suo, collega l’intervento a una razionalizzazione più ampia. Le motivazioni indicate sono tre: uniformare le regole con l’Agenzia delle Entrate, dove il contante è stato eliminato da tempo; aumentare la sicurezza del personale, riducendo il rischio di rapine e la circolazione di denaro falso; tagliare i costi legati alla gestione delle casse, al trasporto valori e all’utilizzo di strutture separate. In questa cornice, il provvedimento viene letto anche come un passaggio preparatorio verso una futura fusione strutturale tra i due enti.

La portata della riforma va quindi oltre il singolo metodo di pagamento. Il punto centrale è il bilanciamento tra efficienza amministrativa e accessibilità del servizio. Se da una parte la completa tracciabilità dei flussi e la semplificazione dei rimborsi possono rafforzare l’organizzazione interna, dall’altra resta aperta la questione di come verranno gestite le situazioni eccezionali che oggi trovano soluzione attraverso il contatto diretto allo sportello.

Effetti attesi per contribuenti e sportelli

L’obbligo di pagamento elettronico dal 2027 segna dunque un cambio netto nella riscossione fiscale italiana. Per i contribuenti più digitalizzati, la misura può tradursi in procedure più lineari e in rimborsi accreditati con modalità automatica sul conto corrente.

Per una parte dell’utenza, però, il passaggio potrebbe risultare più complesso, soprattutto se legato a urgenze o a pratiche che richiedono correzioni immediate in sede locale.

Il vero banco di prova sarà l’attuazione concreta della norma: la tenuta del sistema dipenderà dalla capacità di sostituire le funzioni oggi svolte dalla cassa fisica senza lasciare scoperti i casi più sensibili. È su questo terreno che si misureranno gli effetti reali della scelta contenuta nel Decreto correttivo omnibus.

FAQ

Quando scatta il nuovo obbligo?

Sì, il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 per i pagamenti delle cartelle esattoriali.

Come si pagheranno le cartelle esattoriali?

Sì, i debiti con il Fisco dovranno essere saldati esclusivamente tramite moneta elettronica, senza cassa fisica allo sportello.

Come saranno erogati i rimborsi?

Sì, i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente dei cittadini, secondo quanto prevede la nuova disciplina.

Perché i sindacati contestano la misura?

Sì, contestano meno flessibilità nei casi urgenti, possibili esclusioni sociali e difficoltà operative per le posizioni debitorie più complesse.

Quali fonti sono alla base dell’articolo?

Sì, la fonte originale è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.