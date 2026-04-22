Grande Fratello Vip svolta decisiva stasera tra nomination ed eliminazioni

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Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata del 22 aprile: cosa è in gioco

Il 22 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip 2026 torna con l’undicesima puntata, slittata dal martedì per lasciare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. Al timone c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della serata ci saranno l’ascesa di Antonella Elia, prima finalista, le tensioni esplose dopo il televoto e il ruolo divisivo di Alessandra Mussolini dentro la Casa. Il verdetto del nuovo televoto – che coinvolge Paola Caruso, Adriana Volpe e la stessa Mussolini – orienterà gli equilibri del gioco e le prossime eliminazioni, mentre il pubblico potrà seguire in diretta la gestione dei conflitti e delle strategie che stanno polarizzando il reality.

In sintesi:

Antonella Elia è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026 .

è la prima finalista del . Paola Caruso contesta apertamente il televoto e minaccia azioni legali.

contesta apertamente il televoto e minaccia azioni legali. Alessandra Mussolini è al centro di scontri e accuse di strategie di gioco.

è al centro di scontri e accuse di strategie di gioco. Televoto decisivo tra Caruso, Volpe e Mussolini per la prossima eliminazione.

Conflitti, strategie e sondaggi: cosa aspettarsi dall’undicesima puntata

La puntata del Grande Fratello Vip 2026 del 22 aprile si apre sulla scia del trionfo di Antonella Elia, incoronata prima finalista dal pubblico. Una scelta che ha provocato la durissima reazione di Paola Caruso, che ha contestato la legittimità del voto dichiarando: «La porto in tribunale, io non brindo per nessuno. È uno schifo quello che è successo stasera». Le sue parole promettono di diventare materiale centrale per il confronto in studio con Ilary Blasi e le opinioniste.

Parallelamente, Alessandra Mussolini resta il personaggio più polarizzante della Casa. Un acceso battibecco con Renato ha spinto il concorrente a sfogarsi in giardino, sostenuto da Marco, che lo ha invitato a non cedere al senso di colpa e a tornare a fare il “pazzo di Shakespeare”.

L’episodio ha acceso le analisi strategiche: Francesca Manzini ha definito la Mussolini una “giocatrice di scacchi”, giudizio rilanciato da Paola Caruso, convinta che l’ex politica rischi di essere ricordata solo per questo approccio. Anche Raul parla apertamente di “strategia di gioco”. Tra Manzini e Mussolini è poi esploso un duro faccia a faccia, che la diretta promette di riproporre e approfondire con nuovi schieramenti.

Grande attenzione anche al televoto in corso, che chiede al pubblico di salvare uno tra Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. I primi sondaggi online indicano in netto vantaggio Adriana Volpe, data tra il 48% e il 62% delle preferenze, seguita da Mussolini (21%-35%), mentre Caruso si ferma intorno al 7%.

Alla chiusura del televoto, il vip meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione, aprendo una nuova fase tattica in vista della finale.

Dove seguire il Grande Fratello Vip 2026 e quali scenari futuri

Il Grande Fratello Vip 2026 mantiene la formula del doppio appuntamento settimanale, in onda il martedì e il venerdì in prima serata su Canale 5, salvo variazioni legate ai palinsesti sportivi Mediaset.

Per chi vuole seguire l’evoluzione delle alleanze e delle strategie in tempo reale, il live dalla Casa è disponibile quotidianamente: finestre su Canale 5 alle 13:35, su Italia 1 alle 13:00 e 18:50, riepilogo su La5 alle 12:00, e lunga diretta su Mediaset Extra con GF VIP Rewind alle 6:00 e live dalle 9:00 alle 0:15.

Completano l’offerta la piattaforma ufficiale grandefratello.mediaset.it e i profili social del programma su Facebook, X, Instagram e TikTok, dove il flusso h24 di clip e aggiornamenti può amplificare il peso delle dinamiche odierne anche in ottica Google Discover e trend social delle prossime settimane.

FAQ

Quando va in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026?

Va in onda mercoledì 22 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, con inizio previsto intorno alle ore 22.00.

Chi è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 2026?

È confermato che la prima finalista di questa edizione è Antonella Elia, scelta dal pubblico tramite televoto dedicato.

Chi rischia di più al televoto tra Caruso, Volpe e Mussolini?

Secondo i sondaggi online, la più a rischio è Paola Caruso, stimata intorno al 7% delle preferenze complessive.

Come vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta h24?

È possibile seguirlo su Mediaset Extra, sul sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui profili social con dirette e clip continue.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa puntata del reality?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.