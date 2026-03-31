Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip svelate le nomination decisive e i concorrenti a rischio

Grande Fratello Vip 2026: esito nomination del 30 marzo

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, nella puntata di lunedì 30 marzo, le nomination hanno ridisegnato gli equilibri del gioco.

Nel loft di Cinecittà, dopo l’abolizione dei club economy e gold, i concorrenti sono ufficialmente tutti contro tutti.

Le donne hanno votato le donne e gli uomini hanno votato gli uomini, con il solo Renato immune e decisivo in una scelta chiave.

Al termine delle votazioni, la più indicata tra le donne è risultata Ibiza Altea, mentre tra gli uomini il confronto si è acceso tra Raimondo Todaro e Marco Berry.

Il salvataggio finale di Berry da parte di Renato ha portato al verdetto: al televoto vanno Ibiza Altea e Raimondo Todaro.

Ora il pubblico è chiamato a decidere chi salvare, in una fase del reality in cui ogni voto pesa sull’andamento strategico del gioco.

In sintesi:

Grande Fratello Vip 2026 , puntata del 30 marzo dedicata alle nuove nomination.

, puntata del 30 marzo dedicata alle nuove nomination. A rischio eliminazione la concorrente Ibiza Altea e il ballerino Raimondo Todaro .

e il ballerino . Marco Berry è stato salvato da Renato , unico concorrente immune della serata.

è stato salvato da , unico concorrente immune della serata. Fine dei club: tutti contro tutti, dinamiche interne completamente riaperte.

Come sono maturate le nomination del 30 marzo

La puntata del 30 marzo del GF Vip 2026 ha segnato la prima vera svolta strategica post scissione dei club, con le dinamiche individuali in primo piano.

Il meccanismo di voto ha imposto alle donne di indicare solo concorrenti donne e agli uomini solo concorrenti uomini, mantenendo tuttavia una cornice di conflitto generalizzato.

Tra le concorrenti, Ibiza Altea è stata al centro del mirino: è stata nominata da Antonella Elia, Francesca, Lucia e Blu, mentre Alessandra ha puntato su Francesca e Adriana su Lucia, con Paola nuovamente su Francesca.

Il risultato ha reso Ibiza la più votata tra le donne e quindi automaticamente in nomination.

In campo maschile, le tensioni hanno coinvolto soprattutto Raimondo Todaro e Marco Berry: Raimondo è stato indicato da Raul e dallo stesso Renato, mentre Nicolò e Raimondo hanno fatto il nome di Marco Berry.

Il ballottaggio interno è stato deciso proprio da Renato che, da concorrente immune e preferito, ha scelto di salvare Berry, esponendo così al televoto Raimondo insieme a Ibiza.

Scenario futuro e impatto sul gioco al Grande Fratello Vip

La sfida al televoto tra Ibiza Altea e Raimondo Todaro apre una fase delicata per il Grande Fratello Vip 2026.

Si tratta di due profili molto diversi: Ibiza rappresenta uno dei poli di maggior conflitto femminile, mentre Raimondo incarna una figura centrale nel gruppo maschile.

L’eventuale uscita di uno dei due potrebbe ridisegnare alleanze, strategie e gerarchie narrative all’interno della casa, influenzando scelte future di nomination e dinamiche con il pubblico.

Il televoto diventa quindi un indicatore importante su quali comportamenti e personalità il pubblico intenda premiare in questa fase del reality.

FAQ

Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 2026 del 30 marzo?

Sono nominati Ibiza Altea e Raimondo Todaro, emersi come i più votati rispettivamente nel gruppo delle donne e degli uomini.

Perché Marco Berry non è finito al televoto del 30 marzo?

Marco Berry è stato inizialmente tra i più votati, ma è stato ufficialmente salvato da Renato, concorrente immune e preferito della serata.

Come funzionavano le nomination nella puntata del 30 marzo 2026?

Le donne potevano nominare solo donne e gli uomini solo uomini; nessun club, tutti giocano individualmente, con Renato unico immune.

Come si può votare per salvare i nominati del GF Vip 2026?

È possibile votare tramite i canali ufficiali Mediaset (sito, app, televoto), seguendo le istruzioni comunicate durante la diretta del programma.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sul Grande Fratello Vip 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.