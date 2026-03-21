Grande Fratello Vip crolla negli ascolti, cause e responsabilità del flop

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Grande Fratello Vip 8, ascolti crollano: cosa sta succedendo davvero

Il nuovo Grande Fratello Vip 8 di Canale5, voluto da Pier Silvio Berlusconi, sta registrando ascolti disastrosi.

La seconda puntata, trasmessa venerdì 20 marzo 2026 dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, ha segnato il risultato peggiore di sempre per il format.

Un dato che contraddice la scelta editoriale dell’azienda, convinta che il reality fosse ancora centrale nella storia della tv italiana.

Il flop, certificato dai confronti storici con le passate edizioni, impone a Mediaset una riflessione strategica: perché il pubblico sta abbandonando la “Casa più spiata d’Italia” proprio ora che sono cambiati conduttrice, tono e cast?

In sintesi:

Seconda puntata di Grande Fratello Vip 8 sotto 1,7 milioni di spettatori, minimo storico.

The Voice Generations su Rai1 doppia Canale5 per ascolti e share in prima serata.

su doppia Canale5 per ascolti e share in prima serata. Cambio di conduzione con Ilary Blasi e opinionista Selvaggia Lucarelli non rilancia il format.

e opinionista non rilancia il format. Usura strutturale del reality e concorrenza dei social erodono l’interesse del pubblico.

Ascolti, confronto storico e segnale d’allarme per Mediaset

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8, in onda su Canale5 dalle 22:04 all’1:15, è stata seguita da 1.672.000 spettatori, pari al 14,3% di share.

Nella stessa fascia, The Voice Generations su Rai1 ha conquistato 3.274.000 telespettatori con il 23,2% di share, quasi il doppio del reality Mediaset.

Non si tratta più del fisiologico calo post-esordio, ma di un vero crollo di interesse.

Nelle ultime stagioni, la seconda puntata non era mai scesa sotto i 2 milioni: dal Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini (2,9 milioni, 16,76%) fino al GF 19 condotto da Simona Ventura (2,05 milioni, 15,47%).

Perfino l’edizione più criticata, quella della Ventura, ha fatto meglio dell’attuale ciclo con Ilary Blasi.

Il dato Auditel segnala dunque non solo un problema di prodotto, ma una crisi di fiducia del pubblico verso il brand Grande Fratello, nonostante la forte esposizione mediatica e la centralità nei palinsesti di Mediaset.

Format logoro, social dominanti e futuro incerto del Grande Fratello

Prima che Alfonso Signorini finisse travolto dallo scandalo innescato da Fabrizio Corona, una parte dell’audience chiedeva il suo avvicendamento sperando nel ritorno di Ilary Blasi.

Il cambio è arrivato, complice la bufera mediatica, con l’aggiunta di un’opinionista di peso come Selvaggia Lucarelli.

Tuttavia, il crollo di ascolti dimostra che non è più una questione di volto alla conduzione o di cast in studio.

All’origine del flop emerge l’usura strutturale del format.

La curiosità originaria nel “guardare gente in una casa” è stata sostituita dalla fruizione continua di vite altrui su Instagram, TikTok e altre piattaforme: la pulsione voyeuristica è ormai soddisfatta dai social, gratuiti, sempre accessibili e interattivi.

Lo stesso Signorini aveva intuito la deriva, spostando l’asse del programma verso l’esterno, caricato di gossip e dinamiche destabilizzanti per i concorrenti.

Quella spinta ha dato ossigeno per qualche stagione, ma è sfociata nel trash più pruriginoso, esaurendo la capacità di innovazione.

Oggi, nonostante una conduzione solida di Ilary Blasi, la comprovata esperienza di Lucarelli e opinionisti come Cesara Buonamici, il reality si muove in un “deserto” creativo, simile a quanto sta accadendo a un altro storico format come Striscia la Notizia.

La lezione per Mediaset è chiara: anche i brand televisivi longevi, dopo oltre 25 anni di esposizione, devono affrontare la possibilità di una fine o di una trasformazione radicale, pena l’irrilevanza progressiva nelle abitudini di consumo del pubblico.

FAQ

Quanto ha fatto di share la seconda puntata del Grande Fratello Vip 8?

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 ha registrato il 14,3% di share, con 1.672.000 telespettatori medi su Canale5.

Perché The Voice Generations ha battuto il Grande Fratello Vip 8?

The Voice Generations ha offerto un format più compatto, familiare e meno logoro, conquistando 3.274.000 spettatori e il 23,2% di share su Rai1.

Il cambio da Alfonso Signorini a Ilary Blasi ha migliorato gli ascolti?

No, il passaggio da Alfonso Signorini a Ilary Blasi non ha migliorato i dati: la seconda puntata 2026 segna il minimo storico del brand.

L’opinionista Selvaggia Lucarelli può rilanciare il Grande Fratello Vip?

No, la presenza di Selvaggia Lucarelli non basta: il problema principale è l’anzianità e l’usura del format nel contesto dominato dai social.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sugli ascolti televisivi?

Sì, l’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.