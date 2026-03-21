Home / SPETTACOLI & CINEMA / GF Vip, GionnyScandal cita Corona e infiamma il dibattito censura

Grande Fratello Vip, il tabù Corona riaccende dubbi sulle “parole vietate”

Nel loft del Grande Fratello Vip, una battuta di GionnyScandal scatena un nuovo caso mediatico. Accade quando il concorrente, imitando Fabrizio Corona, pronuncia *“Adrenalina pura”* davanti alle telecamere. Siamo negli studi Mediaset, durante le giornate successive alla prima puntata condotta da Ilary Blasi. La reazione fulminea di Francesca Manzini, che lo interrompe visibilmente agitata, alimenta il sospetto di una lista di parole o nomi “sensibili” da evitare. Il video, rilanciato su TikTok e ripreso dal sito Biccy, diventa virale e riapre il dibattito: esiste davvero una linea rossa imposta dalla produzione per non evocare il contenzioso tra Corona e Mediaset e le polemiche che hanno sfiorato Alfonso Signorini? O si tratta solo di autodifesa preventiva dei concorrenti, consapevoli del clima giudiziario e aziendale intorno al reality?

In sintesi:

Una imitazione di Fabrizio Corona scatena imbarazzo e sospetti di censura al Grande Fratello Vip.

Francesca Manzini interrompe subito GionnyScandal, dando l’idea di un divieto non scritto.

I social ipotizzano una “lista nera” di parole e riferimenti sgraditi a Mediaset.

Il mancato saluto di Ilary Blasi a Alfonso Signorini rafforza il quadro di prudenza.

Reazioni in Casa, clima Mediaset e il precedente del caso Corona

Nel video diventato virale, GionnyScandal imita il tono di Fabrizio Corona e ripete *“Adrenalina pura”*, uno dei tormentoni più riconoscibili dell’ex fotografo dei vip. Più che la gag, colpisce la risposta di Francesca Manzini: sguardo rapido verso Giovanni Calvario e stop immediato con un allarme esplicito: *“Noo! Nooo! Non si dice quella frase!”*. Tre secondi bastano per trasformare la scena in un indizio di “consegna” interna.

Sui social la lettura è quasi univoca: i concorrenti saprebbero di dover evitare ogni richiamo diretto a Fabrizio Corona, ai suoi tormentoni e, per estensione, alle recenti frizioni con Mediaset. Nel mirino, in particolare, le puntate del format *Falsissimo* dedicate a *“Il Prezzo del Successo”*, dove è stato evocato il caso Alfonso Signorini / Antonio Medugno. In questo contesto, la prontezza della Manzini appare come l’applicazione pratica di una norma non scritta: non alimentare in diretta ciò che può intrecciarsi con procedimenti giudiziari o contenziosi in corso, soprattutto dopo che Pier Silvio Berlusconi ha ribadito pubblicamente che l’azienda “si è difesa” nel caso Corona e che non sente più Signorini da prima dell’esplosione delle vicende giudiziarie.

Ilary Blasi, Signorini e la strategia di separazione narrativa

Dentro questo quadro di prudenza, gli utenti hanno collegato un altro elemento: nella puntata d’esordio, Ilary Blasi non ha rivolto alcun saluto pubblico ad Alfonso Signorini, volto storico del reality. Nel passaggio di testimone tra conduttori, un cenno al predecessore è prassi consolidata, pur non essendo un obbligo formale. Stavolta, però, il silenzio è stato netto e commentato sui social come scelta deliberata.

La sensazione è che si voglia mantenere il racconto del nuovo Grande Fratello Vip rigidamente separato da tutto ciò che richiama il “prima”: polemiche mediatiche, inchieste, conflitti legali, personaggi divisivi come Fabrizio Corona. Una strategia di “igiene narrativa” che tutela l’immagine del brand e riduce il rischio che questioni giudiziarie o editoriali “bucano” la leggerezza del prime time. Resta da capire se questa prudenza sarà percepita dal pubblico come protezione necessaria o come filtro eccessivo su spontaneità e trasparenza del reality.

FAQ

Perché la frase su Fabrizio Corona ha creato imbarazzo al Grande Fratello?

È imbarazzante perché richiama direttamente Fabrizio Corona, figura oggi in contenzioso con Mediaset e collegata a polemiche che l’azienda vuole contenere.

Esiste davvero una lista di parole vietate al Grande Fratello Vip?

Non esiste una lista pubblica, ma è verosimile una consegna verbale a evitare nomi, tormentoni e casi legali potenzialmente dannosi.

Che ruolo hanno avuto Falsissimo e il caso Signorini-Medugno?

Hanno amplificato l’attenzione: le puntate su *“Il Prezzo del Successo”* hanno riportato al centro Alfonso Signorini e il rapporto con Antonio Medugno.

Perché il mancato saluto di Ilary Blasi a Signorini è significativo?

È significativo perché rompe una consuetudine televisiva, suggerendo la volontà di separare il nuovo corso dalle polemiche precedenti legate al programma.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.