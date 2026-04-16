Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elodie sorpresa con Franceska Nuredini, il commento di Mariotto divide

Elodie e Franceska, le foto a Ibiza e il commento che divide

Chi: la cantante Elodie, la ballerina Franceska Nuredini e lo stilista-giurato Guillermo Mariotto. Dove: nello studio Rai de La Volta Buona, dopo gli scatti al mercatino di Sant Jordi a Ibiza. Quando: metà aprile 2026. Cosa: le immagini dei baci tra Elodie e Franceska, la definizione di coppia “armoniosa” da parte di Mariotto e le successive reazioni. Perché: il caso riapre il dibattito su “pretty privilege”, rappresentazione delle coppie LGBTQ+ e accettazione condizionata dall’estetica, con il commento critico del giornalista di Chi Valerio Palmieri che sottolinea come la bellezza e la fama rendano questa relazione socialmente “celebrata”, sollevando interrogativi sul diritto alla stessa legittimazione per tutte le coppie queer, anche lontane dai canoni estetici dominanti.

In sintesi:

Le foto di Elodie e Franceska Nuredini a Ibiza mostrano baci e gesti d’affetto in pubblico.

e a Ibiza mostrano baci e gesti d’affetto in pubblico. A La Volta Buona Guillermo Mariotto definisce la coppia “armoniosa”, suscitando discussioni sui social.

definisce la coppia “armoniosa”, suscitando discussioni sui social. Valerio Palmieri evidenzia il ruolo di bellezza e fama nell’accettazione della coppia.

evidenzia il ruolo di bellezza e fama nell’accettazione della coppia. Il caso rilancia il dibattito su pretty privilege e rappresentazione delle coppie LGBTQ+ nei media.

Dal bacio a Ibiza al dibattito su armonia e privilegi estetici

La relazione tra Elodie e Franceska Nuredini, mai ufficializzata con interviste ma vissuta apertamente, è stata recentemente documentata al mercatino di Sant Jordi a Ibiza: passeggiate mano nella mano, sguardi complici, abbracci e baci spontanei hanno confermato una storia ormai consolidata.

Le immagini sono arrivate sul tavolo di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove in studio era presente anche Guillermo Mariotto. Lo stilista ha commentato: “Mi piace tanto questa coppia, le trovo armoniose. C’è armonia, non c’è quella cosa che fa discutere per l’età e per altre cose”, rivendicando al contempo la propria riservatezza sentimentale.

Il riferimento alla “coppia armoniosa” è stato interpretato da molti come un richiamo alla forte avvenenza delle due artiste e all’assenza di elementi ritenuti “divisivi” (come differenze d’età marcate o look percepiti come meno canonici), innescando critiche online e una riflessione più ampia in studio.

La lettura di Palmieri: accettazione, feticizzazione e pretty privilege

In collegamento con La Volta Buona, il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha offerto la chiave di lettura più analitica del caso. Secondo Palmieri, la relazione tra Elodie e Franceska Nuredini non solo è accettata, ma quasi celebrata anche da pubblici tradizionalmente più conservatori perché le due incarnano un ideale estetico femminile molto desiderato dall’immaginario maschile eterosessuale.

Il giornalista ha osservato che la mancanza di battute omofobe o commenti degradanti non può bastare, se frutto di una sorta di feticizzazione della coppia: “Noi dovremmo evitare di giudicare qualsiasi coppia dello stesso genere, anche quelle meno belle, meno armoniose, meno esposte”, ha ricordato, indicando come vero valore il fatto che la coppia “vive l’amore”, a prescindere da bellezza, fama o aderenza ai canoni.

La riflessione intercetta due temi centrali nel dibattito LGBTQ+: il “pretty privilege”, ossia i vantaggi sociali associati a un aspetto fisico ritenuto attraente, e la tendenza mediatica a promuovere soprattutto coppie queer considerate fotogeniche, lasciando ai margini chi non risponde a questi standard.

Oltre il caso Elodie-Franceska: verso una normalità inclusiva

La storia tra Elodie e Franceska Nuredini mostra un quadro incoraggiante: una relazione tra due donne raccontata dai media mainstream senza carichi scandalistici e con pochi commenti apertamente discriminatori online. Allo stesso tempo, le parole di Guillermo Mariotto e l’analisi di Valerio Palmieri evidenziano quanto l’accettazione pubblica sia ancora spesso condizionata da bellezza, notorietà e desiderabilità.

Il prossimo passo, per televisione, stampa e piattaforme social, sarà misurare la propria maturità non sulla capacità di celebrare coppie LGBTQ+ perfettamente allineate ai canoni estetici, ma sulla normalizzazione di tutte le forme di relazione, indipendentemente da fisicità, età, visibilità e glamour. Il caso Elodie–Franceska diventa così un banco di prova utile per rileggere rappresentazioni, gerarchie di attenzione e responsabilità editoriali.

FAQ

Perché le foto di Elodie e Franceska a Ibiza sono diventate virali?

Le immagini sono diventate virali perché mostrano Elodie e Franceska Nuredini in atteggiamenti affettuosi pubblici, confermando di fatto la relazione e alimentando il dibattito sulla visibilità delle coppie LGBTQ+ famose.

Cosa intendeva Guillermo Mariotto definendo la coppia “armoniosa”?

Con “armoniosa” Guillermo Mariotto sembra riferirsi alla forte intesa e alla bellezza ritenuta equilibrata di Elodie e Franceska Nuredini, escludendo elementi che solitamente suscitano polemiche, come grandi differenze d’età.

Qual è la posizione di Valerio Palmieri sul caso Elodie-Franceska?

Valerio Palmieri sostiene che l’assenza di critiche omofobe dipenda anche da bellezza e fama della coppia e ricorda che la legittimazione dovrebbe valere per tutte le coppie LGBTQ+, non solo per quelle esteticamente privilegiate.

Cosa si intende per pretty privilege nelle relazioni LGBTQ+ famose?

Il pretty privilege indica i vantaggi sociali riservati a persone percepite come molto attraenti. Nelle coppie LGBTQ+ famose significa maggiore accettazione mediatica, meno ostilità online e narrazioni più positive rispetto a coppie fuori dai canoni.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su Elodie e Franceska?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente sulle principali agenzie di stampa italiane Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.