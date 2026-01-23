Gossip sconvolge il weekend tra lutto di De Martino, misteri sulla casa di Corona e nuovi retroscena su Elodie

La morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend

L’addio a Valentino e il dolore di De Martino

L’Italia della moda e dello spettacolo ha salutato in questi giorni due figure molto diverse ma legate da un filo comune: il lutto. Il maestro dell’alta moda Valentino Garavani, morto a 93 anni nella sua residenza di Roma, ha raccolto un omaggio collettivo imponente: oltre diecimila persone alla camera ardente e una folla di amici, celebri e non, ai funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Accanto al feretro, i due grandi amori della sua vita, Giancarlo Giammetti e Bruce Hoeksema, hanno ricordato lo stilista sottolineando il suo culto assoluto per la bellezza, il lavoro condiviso, la complicità privata. Il bianco e il rosso, colori simbolo della maison, hanno dominato una cerimonia sobria ma perfettamente coreografata, in linea con l’estetica del creatore del leggendario “Rosso Valentino”.

Nelle stesse ore, a Torre del Greco, Stefano De Martino piangeva il padre Enrico, 61 anni, ex promessa della danza che aveva rinunciato al palcoscenico per sostenere la famiglia. Funerali affollati nella chiesa di San Michele, presenza discreta di Emma Marrone e di Belén Rodríguez con il figlio Santiago. Il conduttore di Affari Tuoi, travolto dal dolore, ha rotto il silenzio solo per dire: “È stato il miglior papà”.

Corona, Signorini, Mediaset ed Elodie: tensioni e nuove coppie

Il fronte più incandescente resta quello che ruota attorno a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, oggi protagonista del format web “Falsissimo” e della docu-serie “Io sono notizia”, continua a puntare il dito contro Alfonso Signorini con accuse pesanti, rilanciate in tv dall’ex gieffino Antonio Medugno. Mediaset ha reagito denunciando Corona per diffamazione e chiedendo limiti all’uso dei social, mentre l’azienda valuta il futuro del Grande Fratello Vip, che secondo indiscrezioni di Antonio Zequila potrebbe essere messo in pausa.

Corona, nel frattempo, ha deciso di mettere in vendita il suo maxi appartamento milanese di circa 300 metri quadri, con spa privata e giardino “zen”, dove ha trascorso anni di arresti domiciliari. L’agente immobiliare ne mostra gli interni su TikTok, confermando l’assenza di sconti: “Trattative non le facciamo”. Il cambio di casa segna anche simbolicamente la chiusura di un capitolo giudiziario e personale.

Sul fronte sentimentale, i riflettori sono puntati su Elodie e sulla ballerina Franceska Nuredini, spesso avvistate insieme tra Milano, Roma, Ibiza e una recente vacanza in Thailandia. Secondo ricostruzioni di Oggi, la loro frequentazione sarebbe iniziata quando la storia con Andrea Iannone era già in crisi, anche se nessuno dei diretti interessati ha confermato. Iannone, intanto, sarebbe vicino a Rocío Muñoz Morales.

Beckham, Pausini, Belén: famiglie perfette solo in apparenza

Nel mondo internazionale ha fatto rumore lo sfogo social di Brooklyn Beckham contro i genitori David e Victoria Beckham. Il primogenito accusa la famiglia di aver controllato ogni aspetto della sua immagine, fino al matrimonio con Nicola Peltz, raccontato come un incubo organizzativo tra abito nuziale mancato e pressioni legali sul marchio di famiglia. Gli ex calciatore e popstar, secondo la stampa britannica, respingono al mittente le accuse, ma le fratture familiari appaiono profonde.

In Italia, Laura Pausini è al centro di un’ondata di critiche inattesa: la sua co-conduzione a Sanremo e l’album di cover “Io canto 2” dividono il pubblico, tra fan che contestano la rilettura di brani di Gianluca Grignani e Marco Mengoni e chi la difende. Fiorello si è schierato a favore della libertà di reinterpretare i successi altrui.

Sul fronte dei “gossippini”, torna il triangolo infinito tra Belén Rodríguez e Andrea Iannone: lui avrebbe tentato un contatto a Capodanno, lei lo avrebbe ignorato, decisa a lasciarsi alle spalle amori del passato. Una scelta netta che chiude, almeno per ora, la porta a ogni ipotesi di ritorno di fiamma.

FAQ

