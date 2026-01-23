Sanremo rivoluziona il cast dei Big, Carlo Conti annuncia trentuno protagonisti e sorprende con il ritorno di Patty Pravo

Cast stellare e ritorni eccellenti

Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato i 30 Big in gara, disegnando un mosaico che tiene insieme memoria, radio hit e nuove tendenze digitali. Dal 24 al 28 febbraio 2026 il Teatro Ariston sarà il baricentro della musica italiana, con una line-up che punta a intercettare pubblici trasversali e fasce d’età molto diverse.

La notizia che domina il cast è il rientro di Patty Pravo, icona assoluta del pop tricolore, indicata da Conti come la “ciliegina sulla torta”: la sua presenza porta in dote storia, stile e un immaginario che attraversa intere generazioni. Accanto a lei tornano protagonisti veterani come Raf, Francesco Renga e Sal Da Vinci, interpreti di un pop melodico e immediato, amatissimo dal grande pubblico televisivo.

Nel gruppo dei “garanti” della qualità interpretativa spiccano anche Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta e J-Ax, innesto ideale tra mainstream e linguaggi urbani. In chiave autoriale, l’arrivo di Tommaso Paradiso e il ritorno di Enrico Nigiotti, Michele Bravi e Leo Gassmann aggiungono peso cantautorale e possibilità di crescita nelle classifiche digitali e radiofoniche.

Duetti inediti e nuove contaminazioni

Il pairing che ha subito acceso il dibattito è quello tra Fedez e Marco Masini, un duetto che fonde rap-pop e cantautorato esistenzialista. È l’azzardo più forte del cast e potrebbe diventare il caso discografico della 76ª edizione, tra airplay, streaming e viralità social. Nella scia delle collaborazioni spiccano anche i progetti condivisi di Maria Antonietta & Colombre e LDA & Aka 7even, ponte esplicito tra scena indie, talent show e piattaforme digitali.

La quota urban vede protagonisti Luchè, Nayt, Samurai Jay e Sayf, che portano sul palco il linguaggio dello streaming e delle playlist editoriali, con sonorità rap e trap sempre più centrali nel mercato italiano. Sul versante alt-pop e cantautorale contemporaneo figurano Ditonellapiaga, Fulminacci e Serena Brancale, nomi che presidiano da anni festival, circuiti di nicchia e classifiche digitali.

La dimensione più spettacolare passa da Elettra Lamborghini, chiamata a trasformare l’Ariston in dancefloor, e dal ritorno delle chitarre con le Bambole di Pezza, band punk-rock pronta a intercettare pubblico alternative e nostalgici delle sonorità anni Duemila.

I 30 Big in gara e calendario ufficiale

La lista completa dei protagonisti comprende: Patty Pravo, J-Ax, Ermal Meta, Francesco Renga, Dargen D’Amico, Levante, Arisa, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, Raf, Elettra Lamborghini, Fedez & Marco Masini, Chiello, Tredici Pietro, Ditonellapiaga, LDA & Aka 7even, Sayf, Samurai Jay, Eddie Brock, Nayt, Luchè, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Leo Gassmann, Maria Antonietta & Colombre, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Bambole di Pezza, Fulminacci. Trenta nomi che coprono quasi tutto lo spettro del pop contemporaneo.

L’evento andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026, con un calendario leggermente posticipato rispetto alla tradizione. I titoli dei brani sono già stati resi noti durante la finale di Sanremo Giovani, alimentando le previsioni di addetti ai lavori e piattaforme di streaming. L’annuncio consente alle case discografiche di pianificare l’ondata di uscite tra singoli, album e riedizioni.

L’obiettivo editoriale è chiaro: intercettare ascoltatori televisivi, utenti social e pubblico on demand, costruendo un racconto che parte dal palco dell’Ariston e si allunga su classifiche, playlist e contenuti verticali per Google News e Discover.

FAQ

Chi è il direttore artistico del Festival 2026?
Il direttore artistico e conduttore è Carlo Conti.

Quante sono le canzoni in gara tra i Big?
Le canzoni in competizione sono 30, una per ciascun artista o coppia in duetto.

Quando si svolgerà il Festival?
La kermesse si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston.

Qual è il grande ritorno più atteso?
Il rientro più atteso è quello di Patty Pravo, indicata come “ciliegina sulla torta” del cast.

Quali artisti rappresentano la scena urban?
Tra i nomi urban figurano Luchè, Nayt, Samurai Jay e Sayf.

Ci sono duetti inediti tra i Big?
Sì, spiccano Fedez & Marco Masini, Maria Antonietta & Colombre e LDA & Aka 7even.

I titoli delle canzoni sono già stati annunciati?
Sì, i titoli sono stati svelati durante la finale di Sanremo Giovani 2025.

Qual è la fonte giornalistica originale citata?
Le informazioni derivano da ricostruzioni ispirate a un lancio di cronaca spettacolo in stile Rai e principali testate italiane dedicate al Festival di Sanremo.

