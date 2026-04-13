Home / APPLE / Google Wallet introduce nuova interfaccia a griglia più intuitiva con gestione rapida di carte e pass

Nuova interfaccia Google Wallet: cosa cambia e perché ora

Google sta distribuendo in queste ore una profonda revisione grafica e funzionale di Google Wallet, l’app per pagamenti e carte digitali destinata agli utenti Android di tutto il mondo.

L’aggiornamento, veicolato con la versione 26.14.895964528, introduce una nuova home a griglia che mette in primo piano le carte e i pass più usati, riducendo tocchi e scorrimenti.

La novità riguarda in particolare carte di pagamento, carte fedeltà, biglietti e pass digitali, con gestione avanzata dei preferiti tramite icona a stella.

Google punta così a rendere più rapido l’accesso agli strumenti realmente utilizzati ogni giorno, migliorando l’esperienza d’uso e la competitività di Wallet nel mercato dei portafogli digitali.

In sintesi:

Nuova home a griglia di Google Wallet , focalizzata sulle carte e sui pass preferiti.

, focalizzata sulle carte e sui pass preferiti. Gestione avanzata dei preferiti con icona a stella e opzioni “View more” e “Manage passes”.

Supporto al drag and drop per riordinare le carte direttamente dalla schermata principale.

Aggiornamento in rollout graduale lato server, anche dopo l’ultima versione da Play Store.

Nuovo layout a griglia, ricerca e gestione avanzata dei pass

La nuova home di Google Wallet abbandona la lista verticale tradizionale per un layout a griglia che valorizza le carte preferite.

I pass contrassegnati con la stella vengono portati automaticamente in primo piano, occupando più spazio visivo e risultando immediatamente selezionabili durante i pagamenti o ai tornelli.

In fondo alla schermata compare il pulsante “View more”, che apre una vista dedicata ai pass principali, integrata con una barra di ricerca interna utile quando l’archivio di carte e biglietti si fa corposo.

Da questa sezione l’utente può accedere a “View more passes”, con la lista completa dei pass salvati ordinabili alfabeticamente o per data di aggiunta, e a “Manage passes on home”, che mostra solo i pass stellati.

Qui sono disponibili le azioni “Reorder”, per impostare l’ordine di priorità, e “Add to home”, per aggiungere rapidamente altri pass alla schermata iniziale senza passare da menu complessi.

Esperienza utente migliorata e tempi di attivazione dell’update

La riorganizzazione non si limita ai menu: Google mantiene il drag and drop dalla home, consentendo di trascinare le carte in evidenza per riordinarle manualmente, con un approccio più visivo rispetto alla vecchia lista lineare.

La schermata delle singole carte riceve un restyling profondo: il pass digitale occupa gran parte dello schermo, con grafica che richiama la carta fisica, mentre codice membro e ID vengono integrati in modo più discreto.

In alto su ogni carta, la stella ben visibile consente di aggiungere o rimuovere il pass dai preferiti con un singolo tocco, riducendo i passaggi per chi aggiorna spesso il proprio portafoglio digitale.

L’aggiornamento è associato alla versione 26.14.895964528 di Google Wallet, ma l’attivazione della nuova interfaccia avviene lato server, in rollout graduale: anche installando manualmente l’APK o aggiornando dal Play Store, la comparsa del nuovo layout può richiedere alcuni giorni in base a area geografica, account e dispositivo.

FAQ

Come verificare se ho la nuova interfaccia di Google Wallet?

È sufficiente aprire Google Wallet e controllare la home: se vedi le carte in griglia e il pulsante “View more”, l’interfaccia è attiva.

Perché non vedo la nuova grafica nonostante l’aggiornamento?

La distribuzione è graduale lato server. Anche con la versione 26.14.895964528 potresti dover attendere alcuni giorni prima dell’attivazione.

Come imposto una carta come preferita in Google Wallet?

Apri la singola carta in Google Wallet e tocca l’icona a stella in alto: diventerà un pass prioritario nella schermata principale.

Posso ordinare le carte in Google Wallet in modo personalizzato?

Sì, puoi usare “Reorder” in “Manage passes on home” oppure trascinare le carte con drag and drop direttamente dalla home.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo aggiornamento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.