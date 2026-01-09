Google rivoluziona Gmail con IA: scopri le nuove funzioni che cambiano il modo di scrivere email

Funzionalità principali di gemini in gmail

Google integra l’IA di Gemini in Gmail per generare riepiloghi e assistere nella scrittura dei messaggi. La funzione AI Overview sintetizza intere conversazioni, isolando i punti chiave in pochi passaggi, così da evitare la lettura di thread interminabili.

Aiutami a scrivere crea bozze partendo da un prompt essenziale, adattando tono e contenuto al contesto della mail. Le risposte suggerite diventano più pertinenti e personalizzate, accelerando le risposte senza sacrificare precisione e chiarezza.

Con la ricerca potenziata dall’IA, è possibile usare il linguaggio naturale nella barra di ricerca per ottenere risposte contestuali ai contenuti delle conversazioni. Il correttore di bozze ottimizza grammatica, scelta lessicale, concisione, voce e struttura delle frasi, aiutando a perfezionare la comunicazione professionale.

Disponibilità, privacy e piani di abbonamento

Le novità basate su Gemini sono in rilascio negli Stati Uniti, inizialmente in lingua inglese, con estensione ad altri mercati nei prossimi mesi. Gmail, attivo dal 2004 e oggi oltre i tre miliardi di utenti, riceverà progressivamente le funzioni chiave senza richiedere interventi manuali.

Google afferma che l’analisi dei messaggi avviene in ambiente protetto e che i dati non vengono condivisi all’esterno. Le conversazioni restano private e trattate in modo confidenziale, con processi di sintesi eseguiti nel rispetto delle policy aziendali.

Molti miglioramenti sono abilitati da Gemini 3 e raggiungeranno anche gli account gratuiti. Le funzionalità avanzate restano però legate agli abbonamenti Google AI Ultra e Google AI Pro: la ricerca potenziata con linguaggio naturale direttamente nella barra di Gmail e il correttore di bozze con interventi su grammatica, scelta delle parole, concisione, voce e struttura.

Nuova ai inbox e priorità intelligenti

La nuova AI inbox introduce una visualizzazione sperimentale che organizza le email in base alla rilevanza, mettendo in evidenza interlocutori e messaggi prioritari. Il sistema sfrutta segnali come la frequenza di contatto, la presenza in rubrica e le relazioni dedotte dal contenuto per far emergere ciò che richiede attenzione immediata.

La classificazione dinamica riduce il rumore nelle caselle affollate e anticipa le esigenze dell’utente, mantenendo il focus su thread critici senza dover scorrere manualmente la posta. L’esperienza sarà distribuita nel corso dell’anno, con un rollout graduale a un numero limitato di account per la fase di test iniziale.

Secondo Google, le priorità sono calcolate con criteri trasparenti e orientati alla produttività, preservando la riservatezza delle conversazioni. L’adozione progressiva consente di calibrare l’algoritmo sulla base dei feedback reali, garantendo risultati più pertinenti e riducendo i falsi positivi nelle segnalazioni di urgenza.

