michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Google. Page e Brin si dimettono da Alphabet. Sundar Pichai è il nuovo CEO

Cambio alla guida di Alphabet

È la “fine di un’era”, scrive il New York Times. Dopo 21 anni Larry Page e Sergei Brin, storici co-fondatori di Google, lasciano la casa madre, di cui erano rispettivamente CEO e presidente, ma rimangono nel board della holding.
Sundar Pichai, CEO di Google dal 2015 dopo aver guidato il business del sistema operativo Android e del browser Chrome, diventerà anche amministratore delegato di Alphabet, mentre il ruolo di presidente non verrà coperto. Il 47enne nato a Chennai, nel sud dell’India, ha studiato ingegneria all’Indian Institute of Technology a Kharagpur, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per continuare gli studi alla Stanford University e alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania.
Page e Brin hanno fondato il motore di ricerca nel 1998 quando ancora studiavano per un dottorato alla Stanford University. Possiedono ancora, assieme, una quota del 14% nella società e il 56% dei diritti di voto. Page ha il 5,8%, Brin il 5,6%. Vantano patrimoni personali tra i maggiori al mondo: il 46enne Page 59,3 miliardi di dollari, Brin, originario della Russia, 56,6 miliardi.

ANNUNCIO A SORPRESA

Con un annuncio a sorpresa, attraverso una lettera pubblicata il 3 dicembre su Google, hanno affermato che “con Alphabet ora ben consolidata, con Google e le Other Bets (divisione dell’azienda dedicata alle sperimentazioni e iniziative innovative) che operano efficacemente quali aziende indipendenti, è il momento di semplificare la struttura di management”. “Se la compagnia fosse una persona, sarebbe un giovane adulto di 21 anni e sarebbe il momento di lasciare il nido (…). Pensiamo che sia arrivato il momento di assumere il ruolo di genitori orgogliosi, che offrono consigli e amore, ma non una fastidiosa sorveglianza quotidiana”.
“Sundar Pichai porta umiltà e una grande passione per la tecnologia ai nostri utenti, partner e dipendenti ogni giorno. Ha lavorato a stretto contatto con noi per 15 anni, attraverso la formazione di Alphabet, in qualità di CEO di Google e membro del consiglio di amministrazione di Alphabet (…). Non avremmo potuto trovare di meglio per guidare Google e Alphabet nel futuro”.
Anche Sundar Pichai ha voluto rivolgere qualche parola a Larry Page e Sergei Brin: “I fondatori hanno dato a tutti noi un’incredibile chance di avere un impatto sul mondo. Grazie a loro, abbiamo una missione senza tempo, valori duraturi e una cultura di collaborazione ed esplorazione che rende emozionante venire a lavorare ogni giorno. È una base solida che continueremo a costruire. Non vedo l’ora di vedere che cosa ci aspetta e di continuare il viaggio con tutti voi”.
All’orizzonte si addensano nuvoloni. Oggi il gruppo deve fare i conti con le accuse di eccessiva influenza e monopolio e di scarso rispetto dei diritti civili e politici. Di recente quattro dipendenti hanno denunciato di essere stati licenziati come ritorsione per i loro sforzi di organizzazione sindacale dei dipendenti. Inoltre pur essendo ancora dominante nelle inserzioni digitali, Alphabet ha faticato a sviluppare nuovi progetti. Ma le sfide per il futuro non mancano.
Paolo Brambilla Avatar

Paolo Brambilla

Consigliere Ordine dei Giornalisti di Lombardia. PhD, MBA, CPA, MD

Paolo Brambilla, bocconiano, ha seguito il mondo economico-finanziario per molti anni. Giornalista pubblicista dal 1993. Direttore responsabile di LMF La Mia Finanza Sostenibile. Direttore responsabile di Trendiest Media Agenzia di stampa e Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, scrive di finanza, cultura e innovazione digitale su varie testate. Rotariano, è stato Assistente del Governatore del Distretto 2041 e tuttora é un membro di Spicco del Rotary Milano 2041.

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
paolo@trendiest.it
LinkedIn Instagram Addthis
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 