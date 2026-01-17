Samira Lui travolta dal ciclone: la mossa di Fabrizio Corona che potrebbe farla crollare

Corona rilancia l’attacco contro samira lui

Fabrizio Corona riaccende lo scontro mediatico e sposta il mirino su Samira Lui, volto emergente di Mediaset e partner televisiva di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Dopo le bordate ad Alfonso Signorini, l’ex “re dei paparazzi” annuncia di voler alzare ulteriormente il livello dello scontro.

Nel corso di un’ospitata in discoteca, Corona ha indicato Samira come “l’unica donna che ha sfondato nell’ultimo anno” a Cologno Monzese, lasciando intendere di avere materiale capace di incrinare un percorso professionale in piena ascesa.

Le sue frasi, pronunciate davanti al pubblico, alludono a un “prezzo del successo” che la 27enne avrebbe pagato: un messaggio volutamente insinuante che prepara il terreno a nuovi contenuti mirati.

Dal fronte della conduttrice non è arrivata alcuna replica. Dopo aver smentito Sanremo, il suo nome circola per la guida estiva di Battiti Live al posto di Ilary Blasi, mentre la popolarità cresce grazie a Miss Italia, Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip.

Corona, intanto, insiste su una linea di rottura con la tv generalista, dichiarandosi pronto a “spegnere” un sistema che definisce non libero e menzognero. L’obiettivo dichiarato è colpire figure simboliche e dinamiche interne del piccolo schermo, sfruttando la propria piattaforma digitale per amplificarne l’eco.

Anticipazioni di falsissimo e possibili rivelazioni

Nel teaser lanciato durante l’evento in discoteca, Fabrizio Corona ha promesso una puntata di Falsissimo interamente focalizzata su Samira Lui, definita “la sola a sfondare a Mediaset nell’ultimo anno”. Il format web, presentato come contraltare di Verissimo, viene descritto da Corona come lo spazio dove “dire la verità” su dinamiche e personaggi tv.

Le anticipazioni ruotano attorno al concetto di “prezzo del successo”, con domande retoriche su “con chi” sarebbe stato pagato, suggerendo contenuti allusivi ma senza fornire prove o dettagli verificabili in pubblico. L’impostazione mira a creare attesa e pressione mediatica, rinviando gli elementi sostanziali alla messa online della puntata.

Al momento non risultano risposte ufficiali della diretta interessata, che resta concentrata su impegni professionali e candidature in corsa per nuovi format. Il silenzio strategico consente di evitare escalation prima della pubblicazione, mentre il lancio di Falsissimo capitalizza sulla cassa di risonanza digitale.

La struttura narrativa annunciata da Corona segue il copione già adottato nel caso Alfonso Signorini: teasing aggressivo, promessa di rivelazioni, attacco al sistema televisivo “non libero”, e pubblicazione su canali proprietari per massimizzare controllo del racconto e monetizzazione dell’attenzione.

Impatto su mediaset e reazioni attese

L’uscita di Fabrizio Corona impone a Mediaset una gestione di rischio reputazionale su più fronti: tutela del brand, protezione dei talent e tenuta dei palinsesti. Il focus su Samira Lui, volto in crescita dopo La Ruota della Fortuna, alza l’attenzione interna su procedure di verifica e comunicazione di crisi.

In assenza di repliche ufficiali, l’azienda può optare per la linea del silenzio operativo o per una presa di posizione mirata a difesa della propria risorsa editoriale, con tempistiche legate all’eventuale pubblicazione del contenuto promesso da Corona.

Il perimetro d’impatto comprende anche i progetti in lavorazione: l’ipotesi della conduzione estiva di Battiti Live al posto di Ilary Blasi potrebbe richiedere una valutazione prudenziale, pur senza rallentare l’impiego di un profilo che ha performato su Miss Italia, Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip.

La strategia di Corona, già applicata al caso Alfonso Signorini, punta a disarticolare la narrativa generalista e a generare pressione tramite il web. In risposta, Cologno Monzese può rafforzare la due diligence editoriale, coordinare le risorse legali e calibrare la comunicazione per contenere effetti su ascolti e investitori, preservando al contempo la continuità dei format e la credibilità della rete.

FAQ