Gomma da masticare: il trucco neuroscientifico che trasforma lo stress in laser-focus e produttività immediata

Benefici cognitivi della masticazione

Masticare non è solo un automatismo: la letteratura indica un incremento medio di vigilanza e attenzione fino a circa il 10% in compiti lunghi o ripetitivi. La performance non decolla in assoluto, ma la tenuta attentiva migliora, con minori cali di focus e maggiore prontezza nei tempi di risposta. Questo effetto è più evidente quando la richiesta cognitiva è monotona e la motivazione tende a scendere.

Le evidenze di Andrew Smith (Università di Cardiff) mostrano un vantaggio selettivo su attenzione sostenuta e vigilanza, non sulla memoria episodica. Secondo Crystal Haskell-Ramsay (Northumbria University), lo stato di partenza è decisivo: chi è già ben sveglio osserva guadagni limitati, mentre soggetti stanchi o sotto pressione registrano un beneficio marcato.

Il meccanismo ipotizzato è uno “stimolo moderato” al sistema nervoso: la masticazione ritmica funge da regolatore tonico, simile a gesti ripetitivi come battere il piede o stringere una pallina antistress. Questo input sensori-motorio potrebbe ottimizzare il filtraggio delle distrazioni e sostenere il carico di lavoro attentivo senza saturare le risorse cognitive.

In sintesi, il chewing gum non potenzia la memoria in modo coerente, ma aiuta a mantenere la mente allineata al compito, soprattutto quando la fatica mentale aumenta e la qualità dell’attenzione tende a oscillare.

Stress e regolazione neuroendocrina

Le prove più solide collegano la masticazione a una riduzione misurabile dello stress percepito in contesti ansiogeni, come test, presentazioni e attese pre-operatorie. In uno studio del 2022 su donne in attesa di interventi programmati, chi masticava riportava ansia più bassa rispetto ai controlli, sebbene l’effetto tenda a ridursi in stress acuti estremi, ad esempio prima di un cesareo.

Il quadro neuroendocrino propone un coinvolgimento dell’asse ipotalamo–ipofisi–surrene: la masticazione ritmica potrebbe attenuare la secrezione di cortisolo e modulare il tono simpatico, favorendo una risposta più contenuta agli stimoli stressanti. Un aumento del flusso ematico cerebrale e la stimolazione dei muscoli facciali contribuirebbero a un assetto fisiologico compatibile con una migliore autoregolazione.

La ripetitività del gesto sembra agire come “metronomo” somatosensoriale: il pattern oromotorio fornisce un input costante che stabilizza l’arousal e riduce la variabilità della reattività allo stress. Questo non equivale a un effetto universale o potente; piuttosto, emerge un beneficio situazionale, dipendente dall’intensità dello stress, dal contesto e dallo stato di vigilanza iniziale.

Nel complesso, la gomma da masticare appare un modulatore lieve ma affidabile, utile quando occorre smussare picchi di tensione senza interferire con le risorse cognitive necessarie al compito.

La masticazione riduce sempre lo stress? No, l’effetto è lieve e situazionale, più evidente in stress moderati che in stress acuti estremi.

Qual è il meccanismo principale coinvolto? Probabile modulazione dell'asse ipotalamo–ipofisi–surrene con possibile riduzione del cortisolo.

La gomma influisce sulle prestazioni cognitive? Sostiene attenzione e vigilanza, ma non mostra effetti consistenti sulla memoria episodica.

Quanto dura l'effetto antistress? Tende a coincidere con il periodo di masticazione e cala quando il gesto si interrompe.

Ci sono rischi o controindicazioni? In assenza di patologie dentali o disfunzioni temporo-mandibolari, l'uso moderato è generalmente sicuro.

È utile prima di un esame o una presentazione? Può attenuare la tensione e stabilizzare l'arousal, favorendo la concentrazione.

Può attenuare la tensione e stabilizzare l’arousal, favorendo la concentrazione. Fonte giornalistica Ricostruzione basata su contenuti di approfondimento pubblicati da wired.it.

Ipotesi evolutive e interrogativi aperti

Alcune letture evoluzionistiche suggeriscono che la masticazione prolungata in condizioni di allerta abbia svolto una funzione di autoregolazione nei primati, attenuando la reattività e mantenendo la vigilanza senza consumare eccessive risorse. Questo comportamento, conservato, potrebbe spiegare perché il gesto ritmico aiuti a stabilizzare l’arousal in situazioni stressanti.

Un’ipotesi alternativa attribuisce i benefici a una preferenza umana per i movimenti ripetitivi: azioni semplici e cicliche – come battere il piede – forniscono un ancoraggio somatosensoriale che filtra le distrazioni e riduce la variabilità attentiva. In questo quadro, la gomma da masticare è uno strumento immediato e socialmente accettabile di autocontrollo.

Restano nodi aperti: la variabilità interindividuale degli effetti, il peso del contesto e la definizione dei limiti in condizioni di stress estremo. Mancano marcatori univoci che colleghino in modo causale la masticazione alla modulazione dell’asse ipotalamo–ipofisi–surrene, così come misure coerenti del flusso ematico cerebrale nei diversi compiti.

Servono protocolli standardizzati, campioni più ampi e misure convergenti (comportamentali, endocrinologiche e neurovascolari) per distinguere tra effetto placebo, abitudine motoria e reale modulazione neurofisiologica.

