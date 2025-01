Golfo del Messico diventa Golfo d’America per gli utenti statunitensi: ecco cosa c’è da sapere

Rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America

Recentemente, Google Maps ha annunciato che il “Golfo del Messico” verrà rinominato “Golfo d’America”. Tuttavia, questa modifica non sarà immediatamente visibile in app. Secondo quanto comunicato dall’account Twitter News from Google, l’aggiornamento del nome avverrà soltanto dopo che il governo degli Stati Uniti avrà effettuato le necessarie modifiche nel Geographic Names Information System (GNIS), che rappresenta lo standard federale e nazionale per la nomenclatura geografica.

Questa modifica non è isolata; si prevede anche il cambio di nome della vetta più alta del Nord America, che passerà da Denali, nome usato dagli Nativi Alaskani, a Mount McKinley, una volta che il GNIS aggiornerà il suo riconoscimento ufficiale. Google Maps procederà quindi a riflettere tali cambiamenti.

Come sottolineato da Google, è prassi consolidata applicare le modifiche dei nomi su Maps solo dopo che sono state ufficialmente adottate da fonti governative. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo la scorsa settimana per modificare il nome del corpo idrico, e il Dipartimento degli Interni ha annunciato che ora è ufficialmente riconosciuto come Golfo d’America.

Decisione ufficiale del governo

La recente decisione di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America è stata formalizzata attraverso un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump. Questo passo rappresenta un cambiamento significativo nella nomenclatura geografica degli Stati Uniti e fa parte di uno sforzo più ampio per aggiornare i nomi dei luoghi ufficiali utilizzati nel paese. L’Interior Department ha quindi confermato questa modifica, rendendo il nuovo nome ufficiale in tutti i contesti governativi.

Il cambiamento ha sollevato discussioni riguardo al rispetto delle tradizioni storiche e culturali che circondano il nome originale, tuttavia, la decisione è stata sostenuta dall’intento di unificare l’identità nazionale attraverso le denominazioni geografiche. Un progetto atteso da tempo, la modifica si concretizzerà solo dopo l’aggiornamento del Geographic Names Information System (GNIS), il quale funge da normativa di riferimento per la nomenclatura geografica negli Stati Uniti.

Non solo il Golfo del Messico subisce questa trasformazione, ma anche il nome della vetta più alta del Nord America, attualmente Denali, sarà cambiato in Mount McKinley, riflettendo il nuovo riconoscimento ufficiale del GNIS. Queste modifiche evidenziano un processo più ampio di riconsiderazione e ristrutturazione della nomenclatura geografica negli Stati Uniti.

Impatto sugli utenti di Google Maps

La modifica del nome del Golfo del Messico in Golfo d’America avrà implicazioni specifiche per gli utenti di Google Maps, in particolare per quelli negli Stati Uniti. Solo gli utenti situati negli Stati Uniti visualizzeranno l’etichetta “Golfo d’America” nell’app, a seguito dell’aggiornamento programmato. Questo approccio è in linea con le politiche di Google relative all’uso di nomi ufficiali che riflettono le decisioni governative.

Per gli utenti messicani, il golfo continuerà a essere denominato “Golfo del Messico”, mentre gli utenti provenienti da altre nazioni vedranno entrambe le denominazioni nelle loro app di Google Maps. Questa strategia sembra mirare a rispettare le differenze culturali e nazionali in un contesto geografico condiviso.

Google ha storicamente applicato il principio di mostrare i nomi ufficiali locali quando questi risultano differenti tra paesi, come dimostrato in casi precedenti di dispute territoriali e di nomenclatura. Ad esempio, la questione del Mare del Giappone ha visto Google adottare la stessa pratica, mostrando denominazioni diverse a seconda della regione dell’utente.

Inoltre, questo cambiamento di nomenclatura potrebbe influenzare come le nuove generazioni percepiscono l’identità geografica degli Stati Uniti. La crescita dell’uso delle applicazioni di mappatura ha reso cruciali le etichette e i nomi utilizzati per la navigazione e la pianificazione, rendendo essenziale una chiara comprensione e comunicazione delle modifiche ai nomi dei luoghi.