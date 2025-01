Swissquote si unisce alla mania delle memecoin mentre il sentiment di mercato cali

Nuove offerte di memecoin da Swissquote

La società Swissquote, attiva nel trading online e con sede in Svizzera, ha recentemente annunciato l’aggiunta di sette nuove criptovalute legate ai meme, mirata a sfruttare la crescente popolarità di questi asset digitali nati da contenuti umoristici e virali. In un post pubblicato su LinkedIn, la compagnia ha dichiarato: “7 nuove meme coin sono disponibili su SQX. Scopri come le barzellette di internet possano diventare seriamente redditizie! I nostri servizi variano in base al paese; si prega di controllare la disponibilità dei prodotti. Investire in asset digitali comporta un elevato grado di rischio.”

Le criptovalute recentemente incluse nel portafoglio di Swissquote comprendono PEPE, Shiba Inu, DOGWIFHAT, Bonk, Floki, Official Trump ($TRUMP) e $MELANIA. Queste nuove monete ora sovvertono le dinamiche del mercato in un momento in cui i valori delle criptovalute stanno subendo un trend discendente.

Con i mercati delle criptovalute in fase di rivalutazione, secondo i dati di CoinMarketCap, l’intero mercato ha registrato una perdita del 5% nelle ultime 24 ore, stabilizzandosi attorno ai ,4 trilioni. Questo ribasso influisce anche sulle nuove memecoin aggiunte da Swissquote, nel contesto di una diminuzione dell’effetto di popolarità legato ai personaggi pubblici. Il token $PEPE, per esempio, ha visto un calo del 16% nelle ultime 24 ore, con una flessione settimanale del 22%.

Tendenze recenti nel mercato delle criptovalute

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha mostrato segnali evidenti di incertezza, con molti asset che hanno registrato un notevole calo dei valori. La recente aggiunta di nuove memecoin da parte di Swissquote coincide con questo scenario di declino. Secondo le statistiche di CoinMarketCap, il mercato globale delle criptovalute ha subito una contrazione del 5%, scendendo a una capitalizzazione di circa ,4 trilioni. Questo andamento al ribasso ha colpito in modo particolare le nuove memecoin, poiché l’effetto di “famiglia Trump”, che inizialmente aveva propulso i valori, si sta affievolendo.

, ,

,