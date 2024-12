OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro ricevono la certificazione TENAA, novità in arrivo per gli smartphone!

Specifiche di OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro

Le specifiche di OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro sono state recentemente confermate grazie alle inserzioni su TENAA. Entrambi i modelli sono dotati di un display da 6,78 pollici con risoluzione di 1264p e un lettore di impronte digitali integrato. Sul fronte delle fotocamere, entrambi vantano un sistema posteriore composto da tre sensori: una fotocamera principale da 50 MP, accompagnata da un sensore ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Per i selfie, entrambi i dispositivi offrono una fotocamera frontale da 16 MP.

Passando ai processori, l’Ace 5 Pro è equipaggiato con un chipset Snapdragon 8 Elite, che opera a una frequenza di 4,32 GHz, mentre il modello standard Ace 5 si affida a un Snapdragon 8 Gen 3, con una frequenza di 3,3 GHz. In termini di batteria, il Pro integra una generosa unità da 6.100 mAh con ricarica cablata da 100W, mentre il modello base beneficia di una batteria da 6.400 mAh con ricarica da 80W.

Le dimensioni restano costanti per entrambi i modelli, con misure di 161,7 x 75,8 mm e uno spessore di circa 8,1 mm, rendendo chiaro che, pur nelle differenze di prestazioni e capacità della batteria, il design rimane coerente con la linea Ace di OnePlus.

Differenze tra Ace 5 e Ace 5 Pro

Analizzando le caratteristiche distintive tra OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro, emerge chiaramente che la variabile principale risiede nel chipset e nella capacità della batteria. Mentre il modello Pro si distingue per l’avanzato Snapdragon 8 Elite con clock di 4,32 GHz, il modello standard utilizza un Snapdragon 8 Gen 3 a 3,3 GHz. Questo si traduce in un netto vantaggio prestazionale per l’Ace 5 Pro, rendendolo una scelta ideale per gli utenti più esigenti.

In termini di batteria, l’Ace 5 Pro comprende una capacità di 6.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W, al contrario dell’Ace 5, che offre un’unità da 6.400 mAh con una ricarica a 80W. Sebbene il modello standard possa vantare una maggiore capacità, la rapidità di ricarica del Pro rappresenta un elemento significativo per gli utenti che necessitano di tempi di inattività ridotti. Queste differenze delineano due dispositivi ben differenziati, pur mantenendo un design e un’ergonomia simili.

Disponibilità e opzioni di memoria

I modelli OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro offriranno diverse configurazioni di memoria, mirate a soddisfare le esigenze di vari utenti. Per quanto riguarda l’Ace 5, le opzioni prevedono un’ampia gamma di RAM, che comprende configurazioni da 12 GB e 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione sarà disponibile in tre tagli: 256 GB, 512 GB e addirittura 1 TB, permettendo una notevole flessibilità per gli utenti che desiderano una capienza elevata per app, foto e video.

D’altra parte, l’Ace 5 Pro si differenzia non solo per le prestazioni superiori, ma anche per la varietà di opzioni di memoria che include una configurazione entry-level con 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione da 128 GB. Questo potrebbe rendere l’Ace 5 Pro uno dei telefoni Snapdragon 8 Elite più accessibili sul mercato, sebbene l’Ace 5 stesso sia previsto per una distribuzione globale come OnePlus 13R. La disponibilità sul mercato cinese rappresenta un passo strategico per OnePlus, facilitando una rapida adozione locale e potenzialmente emancipando il brand nel competitivo settore degli smartphone di alta gamma.