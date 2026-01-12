Golden Globes scossi da Adolescence: trionfo sul palco, ma la realtà resta nell’ombra

Indice dei Contenuti: Premi

Golden Globes 2026 assegnati tra prudenza e spettacolo: miglior film drammatico a Frankenstein, mentre la commedia o musical premia Una battaglia dopo l’altra. Il titolo internazionale dell’anno è It Was Just an Accident (Francia); miglior animazione a Arco. Al botteghino spiccano Zootopia 2, Wicked: For Good e Avatar: Fuoco e cenere.

Tra gli interpreti, miglior attrice drammatica Jessie Buckley (Hamnet), miglior attore drammatico Oscar Isaac (Frankenstein). In commedia trionfano Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra) e Leonardo DiCaprio per lo stesso film. Non protagonisti: Emily Blunt (The Smashing Machine) e una tripletta per Una battaglia dopo l’altra con Teyana Taylor, Benicio Del Toro e Sean Penn in evidenza.

Nella regia vince Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra), che conquista anche la miglior sceneggiatura; colonna sonora a Jonny Greenwood per lo stesso titolo, mentre Alexandre Desplat firma la musica di Frankenstein. Miglior canzone originale “Dream as One” (Avatar: Fuoco e cenere).

Le serie: miglior drammatica The Diplomat, miglior commedia Hacks. Miglior miniserie Adolescence, con Stephen Graham miglior attore. Tra le performance TV spiccano Jean Smart (miglior attrice comedy) e un tris di non protagonisti per Adolescence con Erin Doherty, Owen Cooper e Ashley Walters. Stand-up a Ricky Gervais, miglior podcast SmartLess.

Qual è il miglior film drammatico 2026? Frankenstein .

. Chi ha vinto come miglior commedia o musical? Una battaglia dopo l’altra .

. Quale serie ha vinto come miglior drammatica? The Diplomat .

. Chi è il miglior attore in miniserie? Stephen Graham per Adolescence .

per . Qual è la miglior miniserie? Adolescence .

. Chi ha vinto regia e sceneggiatura? Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra .

per . Qual è la fonte giornalistica? Sintesi basata sull’articolo di riferimento indicato dall’utente.

Protagonisti

I ringraziamenti hanno evitato derive polemiche: messaggi di unità, compassione e un richiamo reggae citato da Stephen Graham con “One Love” dopo il premio per Adolescence. In platea, la realtà è entrata in silenzio attraverso spillette “Be Good” e “ICE Out” indossate da Ariana Grande, Mark Ruffalo e Jean Smart, quest’ultima ancora regina di Hacks.

I riferimenti all’ICE denunciavano abusi e l’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, ricordando il costo umano dietro gli slogan. L’industria resta divisa sull’opportunità di appelli politici da parte di star in abiti da red carpet: il rischio di retorica è alto, la cautela ha prevalso.

L’orizzonte resta carico: aggressioni a stati sovrani, tensioni globali, rinuncia a impegni ambientali alimentano il cortocircuito tra palco e mondo. Il pubblico cerca rifugio in film e serie, ma la distanza dalle crisi resta percepibile e irrisolta.

Intanto lo show prosegue: le vittorie di Una battaglia dopo l’altra e Adolescence certificano il potere dell’intrattenimento, mentre volti come Graham, Smart, Ruffalo e Grande incarnano una moderazione consapevole, più simbolica che declamata.

Contrasto

La serata ha cercato equilibrio tra celebrazione e consapevolezza, ma il baratro tra vetrina e cronaca è rimasto evidente. Gli interventi si sono tenuti lontani dallo scontro politico diretto, sostituiti da cenni a unità e compassione; i simboli — le spille “Be Good” e “ICE Out” — hanno veicolato il messaggio al posto dei discorsi.

La scelta riflette un calcolo: evitare di trasformare i Golden Globes in un’arena di polarizzazione, preservando lo spettacolo in un contesto segnato da guerre, crisi ambientali e tensioni sociali. Il richiamo alle violenze legate all’ICE e al caso di Renee Nicole Good ha interrotto l’autoreferenzialità senza incrinare il ritmo televisivo.

Ne risulta una dialettica irrisolta: il pubblico pretende evasione ma non tollera cecità; l’industria difende il rito, consapevole che ogni dichiarazione può accendersi in rete. La vittoria di Una battaglia dopo l’altra e l’impatto di Adolescence ribadiscono il ruolo dell’intrattenimento come filtro e scudo, più che come tribunale della realtà.

Tra cautela e responsabilità, le star come Ariana Grande, Mark Ruffalo e Jean Smart hanno scelto la grammatica del gesto minimo: segni visivi, riferimenti sobri, zero invettive. Il divario resta, ma la misura diventa strategia: meno proclami, più segni riconoscibili e facilmente condivisibili.

