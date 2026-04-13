Home / SPETTACOLI & CINEMA / GialappaShow affida la co-conduzione a Matilda De Angelis con super ospiti

GialappaShow del 13 aprile 2026: ospiti, orari e cosa vedere

La terza puntata di GialappaShow va in onda lunedì 13 aprile in prima serata su Tv8 e Sky Uno, confermando il ritorno televisivo della Gialappa’s Band con la conduzione del Mago Forest.

Al centro della serata c’è la co-conduzione dell’attrice Matilda De Angelis, protagonista dell’intervista cult al “Caffè (corretto grappa) letterario”, oltre al cameo di Jovanotti in un nuovo episodio di Sensualità a Corte.

La puntata ospita anche performance musicali di Tony Pitoni, dei Neri per Caso e della compositrice Ginevra Nervi, insieme a sketch corali che coinvolgono volti storici e nuovi del cast comico.

In sintesi:

Terza puntata di GialappaShow il 13 aprile su Tv8 e Sky Uno .

il 13 aprile su e . Matilda De Angelis co-conduttrice e protagonista del “Caffè (corretto grappa) letterario”.

co-conduttrice e protagonista del “Caffè (corretto grappa) letterario”. Jovanotti cameo in Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino .

cameo in Sensualità a Corte con e . Nuove parodie, podcast crime comico e sketch corali con tutto il cast storico.

Ospiti, sketch e numeri comici della nuova puntata

Il cuore della serata è la presenza di Matilda De Angelis, chiamata a sostenere il ritmo ironico del Mago Forest nella co-conduzione e nell’intervista al “Caffè (corretto grappa) letterario”, ormai marchio di fabbrica del programma.

Sul fronte dei ritorni, Jovanotti, già co-conduttore della puntata inaugurale, riappare con un cameo nel nuovo episodio di Sensualità a Corte, accanto a Marcello Cesena e Simona Garbarino, consolidando uno dei brand comici più riconoscibili della Gialappa’s Band.

La parte musicale è affidata a Tony Pitoni, che sale sul palco prima con Carlo Amleto, i Neri per Caso e il corpo di ballo, poi in un arrangiamento inedito di Thriller di Michael Jackson, realizzato con i Neri per Caso e la compositrice Ginevra Nervi.

Al citofono, insieme alla briffatrice Miriam dal carattere “tagliente”, alias Brenda Lodigiani, arriva il giornalista e podcaster Pablo Trincia.

La sigla d’apertura, ispirata al musical Chicago, coinvolge l’intero cast, confermando l’impianto corale del format.

Sul piano delle imitazioni, Giulia Vecchio torna con Radio GialappaShow nei panni di Iva Zanicchi ed Ema Stokholma, mentre Toni Bonji interpreta l’avvocato Enrico Maria D’Ufficio e lo sceneggiatore-regista Kaskai Annanzi.

Gigi riporta in scena il suo Fabrizio Corona in un nuovo episodio di Falserrimo, affiancato da Ross che veste i panni di Francesco Gabbani.

Ubaldo Pantani resta il volto di Pier Silvio Berlusconi, mentre Valentina Barbieri parodizza Sabrina Ferilli nei bloopers sul set della sua serie.

Brenda Lodigiani irrompe anche come Bereguarda, cantante naïf perseguitata dalla sfortuna sentimentale, mentre Maccio Capatonda, travestito da Sandro Sbruffa, guida un nuovo finto podcast crime sui delitti del passato, rielaborati in chiave surreale.

A “settare il mindset” interviene regolarmente Maicol Pirozzi, alias Edoardo Ferrario, con le sue lezioni motivazionali paradossali.

Completano la scaletta i nuovi episodi di Ultimo Appuntamento, con Alessandro Betti, Ubaldo Pantani e Toni Bonji, e di Terapia di Gruppo, con Alessandro Tiberi, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e il duo Gigi & Ross, che consolidano la struttura seriale del programma.

Perché questa puntata pesa sulla stagione di GialappaShow

La terza puntata rappresenta un test importante per la tenuta stagionale di GialappaShow su Tv8 e Sky Uno.

La presenza di un nome di richiamo come Matilda De Angelis, il ritorno di Jovanotti e il coinvolgimento di comici e imitatori storici servono a rafforzare identità e riconoscibilità del brand comico.

La scelta di puntare su format ricorrenti – dal finto podcast crime di Maccio Capatonda alle serie Ultimo Appuntamento e Terapia di Gruppo – mira a fidelizzare il pubblico e ad alimentare clip e contenuti condivisibili, cruciali per la visibilità in ottica Google Discover e social.

FAQ

Quando va in onda la terza puntata di GialappaShow?

La terza puntata di GialappaShow va in onda lunedì 13 aprile in prima serata su Tv8 e Sky Uno.

Chi è la co-conduttrice di GialappaShow il 13 aprile 2026?

La co-conduttrice della puntata del 13 aprile 2026 è l’attrice Matilda De Angelis, protagonista anche dell’intervista al “Caffè letterario”.

Chi sono gli ospiti musicali nella nuova puntata di GialappaShow?

Gli ospiti musicali principali sono Tony Pitoni, i Neri per Caso e la compositrice Ginevra Nervi, impegnati anche in una versione inedita di Thriller.

Quali personaggi comici tornano nella terza puntata di GialappaShow?

Tornano Maccio Capatonda come Sandro Sbruffa, Ubaldo Pantani come Pier Silvio Berlusconi, Gigi & Ross, Brenda Lodigiani e Toni Bonji con i loro personaggi.

Da quali fonti è stata elaborata questa anteprima su GialappaShow?

Questa anteprima è stata elaborata a partire da notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.