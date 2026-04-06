GialappaShow svela ospiti e comici della nuova puntata in tv

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GialappaShow del 6 aprile 2026: ospiti, novità e come vederlo

La seconda puntata stagionale di GialappaShow va in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW e sul sito ufficiale di TV8.

Lo show della Gialappa’s Band propone nuovi sketch, parodie e ospiti inattesi, confermandosi uno dei prodotti comico-satirici più riconoscibili della televisione italiana.

Al fianco del Mago Forest arriva come co-conduttore l’attore Luca Argentero, mentre sul fronte musicale spicca l’ospite internazionale Jack Savoretti, affiancato dai Neri per Caso e dalla Bandakadabra, in una serata che punta a rafforzare l’identità pop e multicanale del format.

In sintesi:

Luca Argentero co-conduttore con il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow.

co-conduttore con il nella seconda puntata di GialappaShow. Ospite musicale internazionale Jack Savoretti con Neri per Caso e Bandakadabra .

con e . Nuovi personaggi comici, mini-format inediti e parodie di talk e star tv italiane.

Puntata in onda su TV8, in simulcast su Sky Uno e streaming su NOW.

Il nuovo appuntamento con GialappaShow punta a consolidare il rilancio del marchio Gialappa’s in chiave contemporanea, lavorando su un equilibrio tra comicità riconoscibile e innesti freschi nel cast.

L’incontro tra un volto pop come Luca Argentero e la scrittura surreale della Gialappa’s Band è pensato per intercettare un pubblico trasversale, dai fan storici agli utenti social più giovani.

Allo stesso tempo, la combinazione di musica live, imitazioni e mini-narrazioni seriali mira a rafforzare la fruizione on demand e sui segmenti brevi, strategici per la circolazione su piattaforme digitali e clip virali.

Ospiti, sketch e nuovi format comici della seconda puntata

Accanto al Mago Forest, Luca Argentero entra nel ritmo del programma con gag, improvvisazioni e dialoghi sospesi tra autoironia e parodia dei codici televisivi tradizionali.

Sul piano musicale, Jack Savoretti propone una performance speciale con i Neri per Caso e la Bandakadabra, reinterpretando *“You Can Call Me Al”* di Paul Simon; i Neri per Caso offrono inoltre una rilettura di *“Tu mi piaci tanto”* di Sayf.

Tra le novità, Giulia Vecchio debutta con l’imitazione di Ema Stokholma, mentre Giovanni Vernia arricchisce il proprio repertorio con Spasmo, rapper disilluso e polemico alle prese con un sistema che non lo comprende.

Due nuovi mini-format strutturano la narrazione seriale della serata: in *“A’ Vicepreside”* Michela Giraud interpreta una vice preside di una scuola serale frequentata da studenti fuori dagli schemi; in *“Terapia di gruppo”* l’intero cast si ritrova in una seduta collettiva guidata dallo psicologo impersonato da Alessandro Tiberi, in un gioco metatelevisivo che prende di mira linguaggi e nevrosi della tv contemporanea.

Tra le incursioni, Pierpaolo Spollon approda nel salotto di *“Vererrimo”*, parodia dei talk sentimentali condotta da Brenda Lodigiani nei panni di Silvia Toffanin. Giuseppe Scoditti torna con un nuovo episodio di *“Ultimo appuntamento”*, mentre al citofono fa irruzione Pif, a conferma della vocazione del programma alla sorpresa costante.

Non mancano i volti ricorrenti: Ubaldo Pantani ripropone il suo Pier Silvio Berlusconi; Gigi interpreta Fabrizio Corona in *“Falserrimo”*; Ross diventa Francesco Gabbani; Valentina Barbieri torna con Sabrina Ferilli; Toni Bonji alterna il Demotivatore all’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio; Edoardo Ferrario interviene per *“settare il mindset”*, prendendo di mira il linguaggio manageriale.

Dove vedere GialappaShow e cosa aspettarsi nelle prossime settimane

La puntata del 6 aprile 2026 di GialappaShow è trasmessa alle 21.30 su TV8, visibile in chiaro, e in simulcast su Sky Uno; è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito di TV8 e sulla piattaforma NOW.

La struttura ibrida del programma – parte varietà, parte laboratorio comico – indica una strategia di medio periodo: fidelizzare il pubblico con personaggi seriali riconoscibili e, in parallelo, testare nuovi format brevi facilmente esportabili sui social.

Nelle prossime settimane sarà interessante osservare la tenuta degli ascolti e la capacità della Gialappa’s Band di aggiornare il proprio linguaggio satirico in un ecosistema televisivo e digitale sempre più frammentato, dove la competitività passa dalla rapidità di adattamento ai trend e dalla forza dei singoli personaggi nel diventare fenomeni memetici.

FAQ

Quando va in onda la puntata di GialappaShow del 6 aprile 2026?

Va in onda lunedì 6 aprile 2026 alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.

Chi è il co-conduttore di GialappaShow insieme al Mago Forest?

Il co-conduttore della seconda puntata è l’attore Luca Argentero, impegnato in gag, improvvisazioni e sketch comici con il cast.

Chi è l’ospite musicale internazionale nella puntata del 6 aprile?

L’ospite musicale internazionale è Jack Savoretti, che canta con i Neri per Caso e la Bandakadabra una cover di Paul Simon.

Dove posso vedere GialappaShow in streaming legale e on demand?

È visibile in diretta e on demand sul sito ufficiale di TV8 e sulla piattaforma streaming NOW, con accesso tramite credenziali attive.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su GialappaShow?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.