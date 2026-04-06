michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

GialappaShow svela ospiti e comici della nuova puntata in tv

GialappaShow svela ospiti e comici della nuova puntata in tv

GialappaShow del 6 aprile 2026: ospiti, novità e come vederlo

La seconda puntata stagionale di GialappaShow va in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW e sul sito ufficiale di TV8.
Lo show della Gialappa’s Band propone nuovi sketch, parodie e ospiti inattesi, confermandosi uno dei prodotti comico-satirici più riconoscibili della televisione italiana.
Al fianco del Mago Forest arriva come co-conduttore l’attore Luca Argentero, mentre sul fronte musicale spicca l’ospite internazionale Jack Savoretti, affiancato dai Neri per Caso e dalla Bandakadabra, in una serata che punta a rafforzare l’identità pop e multicanale del format.

In sintesi:

  • Luca Argentero co-conduttore con il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow.
  • Ospite musicale internazionale Jack Savoretti con Neri per Caso e Bandakadabra.
  • Nuovi personaggi comici, mini-format inediti e parodie di talk e star tv italiane.
  • Puntata in onda su TV8, in simulcast su Sky Uno e streaming su NOW.

Il nuovo appuntamento con GialappaShow punta a consolidare il rilancio del marchio Gialappa’s in chiave contemporanea, lavorando su un equilibrio tra comicità riconoscibile e innesti freschi nel cast.
L’incontro tra un volto pop come Luca Argentero e la scrittura surreale della Gialappa’s Band è pensato per intercettare un pubblico trasversale, dai fan storici agli utenti social più giovani.
Allo stesso tempo, la combinazione di musica live, imitazioni e mini-narrazioni seriali mira a rafforzare la fruizione on demand e sui segmenti brevi, strategici per la circolazione su piattaforme digitali e clip virali.

Ospiti, sketch e nuovi format comici della seconda puntata

Accanto al Mago Forest, Luca Argentero entra nel ritmo del programma con gag, improvvisazioni e dialoghi sospesi tra autoironia e parodia dei codici televisivi tradizionali.
Sul piano musicale, Jack Savoretti propone una performance speciale con i Neri per Caso e la Bandakadabra, reinterpretando *“You Can Call Me Al”* di Paul Simon; i Neri per Caso offrono inoltre una rilettura di *“Tu mi piaci tanto”* di Sayf.
Tra le novità, Giulia Vecchio debutta con l’imitazione di Ema Stokholma, mentre Giovanni Vernia arricchisce il proprio repertorio con Spasmo, rapper disilluso e polemico alle prese con un sistema che non lo comprende.

Due nuovi mini-format strutturano la narrazione seriale della serata: in *“A’ Vicepreside”* Michela Giraud interpreta una vice preside di una scuola serale frequentata da studenti fuori dagli schemi; in *“Terapia di gruppo”* l’intero cast si ritrova in una seduta collettiva guidata dallo psicologo impersonato da Alessandro Tiberi, in un gioco metatelevisivo che prende di mira linguaggi e nevrosi della tv contemporanea.
Tra le incursioni, Pierpaolo Spollon approda nel salotto di *“Vererrimo”*, parodia dei talk sentimentali condotta da Brenda Lodigiani nei panni di Silvia Toffanin. Giuseppe Scoditti torna con un nuovo episodio di *“Ultimo appuntamento”*, mentre al citofono fa irruzione Pif, a conferma della vocazione del programma alla sorpresa costante.
Non mancano i volti ricorrenti: Ubaldo Pantani ripropone il suo Pier Silvio Berlusconi; Gigi interpreta Fabrizio Corona in *“Falserrimo”*; Ross diventa Francesco Gabbani; Valentina Barbieri torna con Sabrina Ferilli; Toni Bonji alterna il Demotivatore all’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio; Edoardo Ferrario interviene per *“settare il mindset”*, prendendo di mira il linguaggio manageriale.

Dove vedere GialappaShow e cosa aspettarsi nelle prossime settimane

La puntata del 6 aprile 2026 di GialappaShow è trasmessa alle 21.30 su TV8, visibile in chiaro, e in simulcast su Sky Uno; è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito di TV8 e sulla piattaforma NOW.
La struttura ibrida del programma – parte varietà, parte laboratorio comico – indica una strategia di medio periodo: fidelizzare il pubblico con personaggi seriali riconoscibili e, in parallelo, testare nuovi format brevi facilmente esportabili sui social.
Nelle prossime settimane sarà interessante osservare la tenuta degli ascolti e la capacità della Gialappa’s Band di aggiornare il proprio linguaggio satirico in un ecosistema televisivo e digitale sempre più frammentato, dove la competitività passa dalla rapidità di adattamento ai trend e dalla forza dei singoli personaggi nel diventare fenomeni memetici.

FAQ

Quando va in onda la puntata di GialappaShow del 6 aprile 2026?

Va in onda lunedì 6 aprile 2026 alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.

Chi è il co-conduttore di GialappaShow insieme al Mago Forest?

Il co-conduttore della seconda puntata è l’attore Luca Argentero, impegnato in gag, improvvisazioni e sketch comici con il cast.

Chi è l’ospite musicale internazionale nella puntata del 6 aprile?

L’ospite musicale internazionale è Jack Savoretti, che canta con i Neri per Caso e la Bandakadabra una cover di Paul Simon.

Dove posso vedere GialappaShow in streaming legale e on demand?

È visibile in diretta e on demand sul sito ufficiale di TV8 e sulla piattaforma streaming NOW, con accesso tramite credenziali attive.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su GialappaShow?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache